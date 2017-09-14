_hunter написав:ох ти ж який тупий. -- я, в принципе, ожидал что с первого раза ты не поймешь - поэтому специально подчеркнул красными линиями исходный текст и цитату тепер йди в допис ЛАДа та порівняй мой приклад - я специально для тебя его чуть поправлю:
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В посте писалось: «російські злочини».
й знайди відмінності (якщо зможеш звісно )
розважаєшся троль тим, що дзеркалиш мої фрази? сам то нічого не можеш написати, залишається лише копіювати
якби ЛАД написав - в посте писалось: "російські злочини". але він просто написав - а "російські злочини" я під сумнів не ставлю. добре що не - а російські "злочини" я під сумнів не ставлю. але якщо не розумієш контексту...
ми з ЛАДом наче розібралися. ти чого стрибаєш? тому накид не зараховано, двійка
Faceless написав:........... Це радує, ще 20 років тому була російська
ЛАД написав:А вот "рашисты" и всё прочее категорически недопустимо и наказывать за это надо беспощадно.
Кого? Дітей? Діти (підлітки) оберуть найболючіші слова в поточному контексті. І ви нічого з цим не вдієте. Але це не пов'язано з тим, що вони десь від дорослих чули щось нехороше про слобожанців. Просто вони обирають те, що найбільше зачіпає. Можливо, за таке треба дискваліфікувати всю команду, не знаю, не педагог.
Интересно, как у вас срабатывает. А если бы наоборот, златопольцы кричали львовянам: "Бандеровцы!", - вы так же рассуждали бы? В моём детстве "найболючіші слова в поточному контексті" были: "фашисты". Но никогда не использовали это против побеждающей команды. Наказывать, конечно, в первую очередь, надо взрослых. Насколько понимаю, там оскорбления кричали и взрослые с трибун. Но и дети там не такие уж дети - насколько понял, подростки в районе 14 лет. И с самого начала они "по словам тренера, в нецензурной форме начали показывать спортсменам из Златополя свое превосходство и заявлять, что победят на турнире". И насчёт мата я недаром упомянул: "с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер. Это всё "невинные детские шалости"? И конфетка в конце: "позвонил организатор турнира.
«И сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много красивых и радушных людей. И мы не говорим, что из-за некоторых нетрезвых лиц, все люди на Западной Украине плохие», – отметил депутат." Всё нормально, по-вашему? "Мы всегда учим..." и "Мы не говорим...", но дети/подростки запоминают, конечно, и слова, но гораздо лучше запоминают поведение и поступки по отношению к себе. Не сомневаюсь, что у них после этого остались самые тёплые чувства к львовянам.
Не вгадали. Якби кричали про банлкрівців я б сказав те саме. Тут неважливо що казали, просто обирають, чим зачепити найсильніше тут і зараз. В хід піде що завгодно - регіони проживання, стереотипи, національність. Діти жорстокі і безапеляційні. А тим більше такий вік. Хто конкретно що кричав я не буду навіть обговорювати, я не в курсі подій. Щодо санкцій - я чого згадав педагогіку, тут треба мати розуміння що правильно робити. Чисто покарати дорослих? Яких, тренера? Але й дітей треба карати правильно, інакше можна тільки викликати протестну реакцію і зробити ще гірше. Про той дзвінок тіпа організатора я вам вже писав. Це незрозуміло, мало того, виглядає просто як балабольство і погрози якогось дурника. Не можна на рівному місці зарахувати "технічну поразку". А може той турнір взагалі організовано хз ким, ну то більше з такими пройдисвітами не будуть мати справу. Щодо "теплих почуттів" - а по вашому, після кожної стички ультрас команди й вболівальники залишаються абіженками? Хоч це й дитяча ліга, але це футбол, там завжди причмелені є
_hunter написав:Так а _бывший_ глава ВР чому важливіше?
ну хз, все таки посада була важлива, в непрості часи, чи ви думаєте це вбивство не варте оголошенню? може і не варто, не знаю. він не був в силах оборони, тому це злочин і трагедія, але що відбувається у ЗСУ, мені важливіше. і всім має бути важливіше, хто має голову і очі.
Я считаю, что обычного некролога в Вечернем Львове было бы более, чем достаточно. Тпм более, что тут - как никогда - Безуглая вспоминается... ...
а ти таки дуже тупий - він не лише ексголова Ради, він ще й поточний народний депутат. це якби в США вбили сенатора чи конгресмена - це подія національного масштабу. до того ж явно замовне вбивство, й з великою вірогідністю розуміємо, хто замовник.
й заодно це затикає роти тим всім, хто намагався поставити під сумнів замах на Стерненко. тому так, зараз активістам треба бути уважним. й з того, що ми побачили - особиста зброя не завадила б.
ps зрозумів, чого не цитуєш - ти не розумієш, як воно працює, тому якщо поламалось - ти цитату вже не відновиш
Shaman написав:....... до того ж явно замовне вбивство, й з великою вірогідністю розуміємо, хто замовник.
Естественно, ГРУ и лично Путин?
й заодно це затикає роти тим всім, хто намагався поставити під сумнів замах на Стерненко. тому так, зараз активістам треба бути уважним. й з того, що ми побачили - особиста зброя не завадила б.
Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина. Надо ему срочно зброю. Да не короткоствол, а, как минимум, автомат. Вот только я помню случаи, когда депутаты стреляли в пересичных. А вот наоборот не припомню.
P.s. Что касается "недолугого використання лапок", то есть вопросы. Что и у кого "недолуге".