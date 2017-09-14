2 Ти в своєму калькуляторі яку довжину дроту вказував? 200м2 А те що це постійний струм 60вольт і треба вказати тоді 400м - до тебе дійшло? 3 Ти ціну дроту бачив? Тому те що треба буде використовувати алюміній замість міді -врахував?
еше раз мои вводные перечитай И да, считал именно для люминия. И нет - я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал... Но если ты себе в голову вбил 60 - тут, увы, я бессилен. Разве что могу посоветовать - у парней спроси: что им важнее, практик...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 31 сер, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:........... а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...
Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості. Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше. А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся. И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.
ЛАД написав:Во время 2 МВ снарядов не было? Их массово не точили? Если не ошибаюсь, станков с ЧПУ тогда не было. И делали их не "дяди Васи" 6 разряда.
Ви знаєте як було у 2 світову, скільки стволів розірвало? У німців є напівавтоматичні токарні верстати. Сам вираз "виточить" воно не підходить до сучасних боєприпасів, чи ви хочете чавунними болванками закидать? Тоді 10 тис. верстатів по 10 тис. ойро кожен, 40 тис. працівників і точіть.
Не знаю, что вы хотите мне доказать. Невозможность производства снарядов без станков с ЧПУ? Да, ради бога! Только один вопрос. Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
P.s. Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост. При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 сер, 2025 23:32, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...
Дятлів-багато Але я тому й не дятел-що роблю не так як хочеться-а так як правильно. А ну поясніть но мені дятли - а чому я взяв 60вольт ( скрегочи зубами бо по правилам навіть 36вольт вже багатенько) і навіть не розглядав ні 220 ні тим більше кіловольт лепівські як флайман тут радив..
А для нормальних пояснюють По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа. Ймовірність порушення ізоляції дроту у бойових умовах - не те що висока-вона зашкалює.. Але 36 вольт напруги(точно так само як і 18 вольт панелі) - обнуляли толк у використанні фотопанелі. Тому найближчим що мало хоч якийсь зміст -виявився 60 вольт , якщо ПОВЕЗЕ і не будуть одночасно лапати голими руками дріт стоячи босими (або мокрими) ногами на землі - то половина згенерованого за 100 метрів дійде до споживача в потрібному вигляді.
ПС мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене) Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення? ніхто От тому я знаю що 36 вольт лупить в певних варіантах не по дитячому... але в книжках про це не пишуть.
ЛАД написав:Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
А в мене складається враження що ви тут присутнім пропонуєте здаватись бо і снаряди не так робимо і до російської пристібуємось..
От тільки відповіді по точності станків для випуску сьогоднішніх снарядів - я якось не отримав З іншого боку - снаряд коштує від 1000 доларів , дрон від 300... Точність дрона- в рази вища. Питання якщо у вас обмеженістьь по ресурсам що будете робити? будувати авіаносний крейсер ( чи заморочуватись як наш лідер побудовою атомної) чи замість одного снаряда випустите 3 дрона , а замість одної атомної через 10 років -будете будувати по 10000СЕС щороку на протязі цих 10 років?
Армин Паппергер: Особенность заключается в том, что это почти полностью автоматизированное производство. Это значит, что мы можем производить 350 тысяч снарядов в год - при том что в одну смену работают 40 человек. Я считаю, что это очень ново. Второй момент - это скорость. Мы действительно очень быстро производим продукцию, и я думаю, что у нас еще есть потенциал для увеличения годового объема производства. Таким образом, у нас есть мощность, у нас есть скорость, и в конечном итоге мы можем увеличить поставки благодаря автоматизации. ....... - Первые 25 тысяч снарядов с этого завода в этом году отправятся в Украину. В следующем году мы сможем произвести 150 тысяч и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тысяч. Это для Германии и для Украины. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину. Остальное предназначено для других партнеров.
ЛАД написав:Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
А в мене складається враження що ви тут присутнім пропонуєте здаватись бо і снаряди не так робимо і до російської пристібуємось..
От тільки відповіді по точності станків для випуску сьогоднішніх снарядів - я якось не отримав З іншого боку - снаряд коштує від 1000 доларів , дрон від 300... Точність дрона- в рази вища. Питання якщо у вас обмеженістьь по ресурсам що будете робити? будувати авіаносний крейсер ( чи заморочуватись як наш лідер побудовою атомної) чи замість одного снаряда випустите 3 дрона , а замість одної атомної через 10 років -будете будувати по 10000СЕС щороку на протязі цих 10 років?
Вам багато чого здається. Голоси не чуєте? Я, вообще-то, в самом начале написал о дронах. Разговор о снарядах зашёл позже и чисто в качестве примера. И прежде, чем отвечать на вопрос о точности, я хотел бы услышать о том, как были произведены 120 и 152-мм советские снаряды, которые успешно используем и мы и враг.
Армин Паппергер: Особенность заключается в том, что это почти полностью автоматизированное производство. Это значит, что мы можем производить 350 тысяч снарядов в год - при том что в одну смену работают 40 человек. Я считаю, что это очень ново. Второй момент - это скорость. Мы действительно очень быстро производим продукцию, и я думаю, что у нас еще есть потенциал для увеличения годового объема производства. Таким образом, у нас есть мощность, у нас есть скорость, и в конечном итоге мы можем увеличить поставки благодаря автоматизации. ....... - Первые 25 тысяч снарядов с этого завода в этом году отправятся в Украину. В следующем году мы сможем произвести 150 тысяч и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тысяч. Это для Германии и для Украины. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину. Остальное предназначено для других партнеров.
Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2? Напуркуа!?