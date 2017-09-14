RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 07:39

  Успіх написав:Куди податись/куди звертатись умовному Успіху, чи Флаю, щоб "паяти/складати/скручувати" дрони?(НЕ вступаючи до лав ЗСУ!)

Разместите резюме на пару-тройке популярных сайтов соответствующей тематики. Если Ваш профессиональный опыт покажется интересным, Вас пригласят.
Может быть и зарплату предложат такую, что не надо будет второй работы (на энтузиазм нынче мало кто надеется).

ЗЫ Не перепутайте с сайтами знакомств 😁
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 08:30

  Shaman написав:
  jump написав:Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528676/
Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 8)

так для нас теж не варіант здатися 8)

півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 08:33

  Успіх написав:Але ж дрони(і то різні) надіюсь, ми виготовляємо масово?

Виробництво в Україні?
Хіба що горілки чи пива на зарубіжних виробничих лініях.
Навіть наркоту бадяжадь з китайських прекурсорів.
Ви збираєте дрони з китайських комплектуючих.
В Україні неможливо виробництво з високою доданою вартістю, крім підакцизних товарів..
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 08:55

  Schmit написав:

Любарський утотожнює своїх братів при владі з українським народом і шиє останньому шизу та генерує бредятіну про ГО які будуть доглядати дітей та жінок Успіха поки той відтарабанюватиме до кордонів 91
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:00

Генерали ЗСУ просять не захоплюватися ударами вглиб Росії: що пропонують натомість.

У випадку з діпстрайками ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.

"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами", - птше Сергій "Флеш". - "Скільки вилетіло, скільки долетіло, які збитки РФ, які витрати наші, які пошкодження у росіян і як швидко їх усунув ворог". Без цього всього, вважає експерт, ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.
https://zn.ua/ukr/war/henerali-zsu-pros ... omist.html
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:03

  budivelnik написав:
  _hunter написав:я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...
......
По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
......
ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто

Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт
_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...
В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...

"Детская" елочная гирлянда лет в 8-10 считается? :roll: -- тоже батарея, но локоть...
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:11

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Правда, снаряды можно делать и так:
Армин Паппергер: Особенность заключается в том, что это почти полностью автоматизированное производство. Это значит, что мы можем производить 350 тысяч снарядов в год - при том что в одну смену работают 40 человек. Я считаю, что это очень ново. Второй момент - это скорость. Мы действительно очень быстро производим продукцию, и я думаю, что у нас еще есть потенциал для увеличения годового объема производства. Таким образом, у нас есть мощность, у нас есть скорость, и в конечном итоге мы можем увеличить поставки благодаря автоматизации.
....... - Первые 25 тысяч снарядов с этого завода в этом году отправятся в Украину. В следующем году мы сможем произвести 150 тысяч и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тысяч. Это для Германии и для Украины. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину. Остальное предназначено для других партнеров.
https://www.dw.com/ru/rheinmetall-pervye-boepripasy-s-novoj-fabriki-pojdut-v-ukrainu/a-73812364
Интервью небольшое, но интересное.

Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2?
Напуркуа!?
Смысла, конечно, никакого.
Но...
1. В ходе вчерашнего обсуждения я не знал о таких возможностях современного производства.
2. Не знаю, стоимость такого завода и какая цена будет у произведенных таким образом снарядов. Может оказаться, что это значительно дороже, чем развернуть "допотопное производство"
3. Экономическая эффективность/целесообразность такого производства зависит от цены рабочей силы. При многократной разнице у нас и в Германии для нас это может быть не выгодно.
4. С начала войны прошло уже 3,5 года. Не знаю, почему это производство создавалось так долго. Объясняется ли это только отсутствием политического решения, отсутствием заказов, бюрократическими вопросами или техническими проблемами и сложностями.
5. Почему при этом у нас вопрос строительства такого завода, как понял, пока что на 0.
6. Я не настаиваю на возобновлении "допотопного производства". Я вчера настаивал не на этом, а на том, что при необходимости можно решить любые вопросы. А методы уже не важны. Можно это сделать возрождением "допотопного производства", можно современными методами (если есть такая возможность и это эффективно). Вообще, первое, что я назвал были дроны, для отверточной сборки которых практически ничего не нужно. "Дискуссия о снарядах", развернулась просто как пример.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:14

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Правда, снаряды можно делать и так:
Армин Паппергер: Особенность заключается в том, что это почти полностью автоматизированное производство. Это значит, что мы можем производить 350 тысяч снарядов в год - при том что в одну смену работают 40 человек. Я считаю, что это очень ново. Второй момент - это скорость. Мы действительно очень быстро производим продукцию, и я думаю, что у нас еще есть потенциал для увеличения годового объема производства. Таким образом, у нас есть мощность, у нас есть скорость, и в конечном итоге мы можем увеличить поставки благодаря автоматизации.
....... - Первые 25 тысяч снарядов с этого завода в этом году отправятся в Украину. В следующем году мы сможем произвести 150 тысяч и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тысяч. Это для Германии и для Украины. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину. Остальное предназначено для других партнеров.
https://www.dw.com/ru/rheinmetall-pervye-boepripasy-s-novoj-fabriki-pojdut-v-ukrainu/a-73812364
Интервью небольшое, но интересное.

Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2?
Напуркуа!?

>>> Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство
Там на этот вопрос где-то пол-дня назад - встречный вопрос задавали: обо всех этих проблемах не было известно? - что оно "внезапно" все всплыло после начала постройки.
Ну и да: если поставив к станкам женщин и детей можно будет производить пол ляма-лям снарядов -- а почему бы и не да?..
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:17

  _hunter написав:>>> Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство
Там на этот вопрос где-то пол-дня назад - встречный вопрос задавали: обо всех этих проблемах не было известно? - что оно "внезапно" все всплыло после начала постройки.
Ну и да: если поставив к станкам женщин и детей можно будет производить пол ляма-лям снарядов -- а почему бы и не да?..

Екзистиційна війна на виснаження вона така.
  jump написав:Генерали ЗСУ просять не захоплюватися ударами вглиб Росії: що пропонують натомість.

У випадку з діпстрайками ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.

"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами", - птше Сергій "Флеш". - "Скільки вилетіло, скільки долетіло, які збитки РФ, які витрати наші, які пошкодження у росіян і як швидко їх усунув ворог". Без цього всього, вважає експерт, ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.
https://zn.ua/ukr/war/henerali-zsu-pros ... omist.html

Я не понимаю, почему генералы просят об этом какого-то эксперта с телеграм-каналом, а не своих коллег -генералов, которые принимают решения об ударах?
Попахивает бредом...

Не было возможности доставать далеко - было плохо, появилась возможность - тоже плохо.

И да, то, что дальние удары по нпз привели к определенному дефициту топлива - это не только информационная картинка.
