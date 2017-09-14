|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:34
Letusrock написав: Shaman написав:
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
тебе на днях питали так само, які альтернативи, а ти два дні бігав від відповіді, бурмочучи шось про "скільки потрібно, немає вибору, ні-капітуляції"
_hunter написав:
Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
тільки треба уточнити: "сколько понадобится" кому
?
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:39
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:42
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Цих засобів, виходить, достатньо.
Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?
Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.
Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.
Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:11
budivelnik написав:
Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі
а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом
Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.
"Вам шашечки или ехать?" (с)
Ваша задача має чотири головні обмеження
1. Опір провідників
2. Напруга передачі
3. Втрати при перетвореннях.
4. Ціна подолання обмежень
Рішеннь небагато, або ви зменшуєте втрати збільшуючи напругу, або зменшуєте опір збільшуючи перетин.
Біля панелі стоїть ММРТ контроллер + підвищуючий step up перетворювач (заморочившись можна знайти з високим КПД під 90% не за всі гроші світу в Китаї), до максимальної напруги яку зможете витягнути з врахуванням хоча б простих систем захисту (переполюсовка, перевантаження, коротке замикання, перегрів) цієї зв'язки, що є не таким вже простим завданням, на виході додаєте дифавтомат або УЗО постійного струму, і забиваєте на страхи щодо ураження при передачі по дротам.
З боку клієнта ставите або Step down DC перетворювач, або якщо напруга буде у межах сонячного контроллера зарядної станції, то напряму, і все (наприклад сонячний вхід Блюетті витримує 140 вольт на вхід). Така зв'язка дозволить отримати те що ви хочете з КПД більше 50%, але треба звморочитись і підібрати перетворювачі та сонячні контроллери з високим КПД.
Також обов'язково все ще загерметизувати добре і провести зі всіма дотичними мінімальний іструктаж як цим користуватись, з досвіду, найбільш критичною з точки зору безпеки є кінцева точка під'єднання дротів у бліндажі, тому цю ділянку максимально герметизувати та ізолювати, ті кому це на позиції конче необхідно, все ж хочаб мінімально, але сприймуть цей інструктаж.
Якщо ви йдете шляхом безпечної напруги, то Ви повинні змиритися з мізерним КПД, або ставити панелі ближче з відповідними наслідками. Фізику не обманеш, вона працює чітко і безвідмовно.
Вибір за Вами.
PS. Те що Вас колись вдарило при ремонті радіорозетки, характеризує Вас скоріше як людину, яка не зовсім розуміє що робить і як воно працює... Змонтувати щось під напругою Ви явно не зможете, напевно чули про ремонти ЛЕП під напругою, з допуском і розумінням того як воно працює, у тому немає нічого складного, і воно безпечно.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 01 вер, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: detroytred написав:
Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.
Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.
Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?
Так.
З нашого боку так.
А от їх розрахунки дають їм підстави, що не так.
Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене.
Флеш по суті каже, що нам потрібно або підвищити ефективність, або спрямувати ці ресурси для інших цілей.
Точніше він каже дипломатично, що потрібні розрахунки)) Хоча і діпстрайки теж важливі. Інформативно((.
"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами".
Для нього не хз.
Letusrock написав: Shaman написав:
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
тебе на днях питали так само, які альтернативи, а ти два дні бігав від відповіді, бурмочучи шось про "скільки потрібно, немає вибору, ні-капітуляції"
_hunter написав:
Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
тільки треба уточнити: "сколько понадобится" кому
?
що ви один за один ховаєтесь й стрілки переводите. хтось щось запитав - ото мені треба вашу брехню відслідковувати. задай питання. ху.нтер не вміє. ти можеш задати питання?
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:43
_hunter написав:
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет
...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
а оце вже нахабно.
наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...
наведи цитату, де я писав "10-20-50 років" - це твоя вигадка
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:00
Water написав: ЛАД написав:
Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
Впевнений.
За часів срср були верстати з ЧПУ, це обладнання з НДР- VEB, ЧССР- TOS, Болгарії- ЗММ.
Москалі використовують найновіше німецьке обладнання, яке вони закуповують через 3-ті країни. Можливо зараз ще й китайське.
Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост.
При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".
Ви не знаєте основ металообробки, не кажучи вже за виготовлення боєприпасів, при всьому цьому ви вступаєте в дискусію. Радянські артілерійські калібри 122 мм та 152 мм.
Так, я стверджую шо у німців є напівавтоматичні токарні верстати, але у виготовленні боєприпасу токарний верстат це один з етапів виготовлення.
Як я вже сказав, ви можете організувать десь у метрополітені напівавтомати, які будуть точить болванки та наповнювать тротілом, на цьому виготовлення завершено. Відповідна сталь, чернову болванку, тротіл гадаю у вас це все є, тільки верстатів не вистачає, шоби харків`янам все це виточить у 3 зміни і відправить за призначенням.
1. Основы металлообработки и конкретно технология изготовления снарядов это всё же разные вещи.
2. То, что в СССР были станки с ЧПУ бесспорно. Вопрос в том, производились ли снаряды на таких станках.
3. Технологию производства снарядов в СССР вы не знаете так же, как и я. Если бы знали, то не давали бы советы, как "харків`янам десь у метрополітені" их изготовить, а описали бы реальный техпроцесс. Хотя бы конспективно. Было бы сразу понятно, в чём я ошибаюсь.
Технологию производства снарядов вы не знаете. Иначе достаточно было бы написать, что токарная обработка это, в общем-то, уже почти чистовая операция. Сначала применяется горячая штамповка или литьё. Так что токарные станки далеко не единственное, что требуется.
И если вы не поняли, предмет дискуссии был не технология изготовления снарядов. Здесь об этом спорить было бы просто глупо - никто из присутствующих эту технологию не знает.
С тем же успехом можно было бы обсуждать конструкцию и технологию производства атомной бомбы или космической ракеты для полёта на Марс. Да и вообще практически любого промышленного изделия. Это вопрос для специалистов, которых здесь нет.
Обсуждалась возможность организации производства оружия, необходимого
воюющей стране.
Уже писал: „Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“ — Сократ.
Вот о чём был разговор. А технологией, повторю, должны заниматься специалисты. На форуме такие вопросы не решаются.
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:08
Shaman написав: _hunter написав:
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет
...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
а оце вже нахабно.
наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...
наведи цитату, де я писав "10-20-50 років" - це твоя вигадка
Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит?
Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.
ЛАД написав: UA написав: ЛАД написав:
Для подготовки классного токаря-универсала высокого разряда требуются годы.
Токаря 2-3 разряда достаточно недели.
А для работы на полуавтомате вообще ничего не нужно - поставили , сказали пару слов, что делать, и вперёд.
Опишіть будь ласка процес навчання умовних Песікота - Шамана.
Э нет.
Этих я обучать не взялся бы.
Я бы и сам не стал бы у тебя обучаться )
Но свои корочки "Слесарь механосборочных работ 3 разряда" поищу
