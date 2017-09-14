додай слово - напругою між струмом і в...
Деколи треба всі речення читати і склавши докупки - проаналізувати а що з написаного ти зрозумів...
Для тих хто не зрозумів
Сторінок пять назад...
а-ля екофлоу ємністю в 2квт*год - вистарчає на 2 доби
Для того щоб кожних 48 годин не нести на зарядку треба - отримати можливість підзаряду в 1 квт*год за добу.
Домашня перевірка генерації панелі в 0,5м*1,2м - показала що максимально вона генерує в добу 750 ватт
Так як розміщення панелі при землі+виникла потреба відтягнути її на відстать 100+метрів - то без понижайок/повишайок - до екофлоу доходило максимум 150ватт*годин
На цьому етапі ідея була зарубана
Дві сторінки тому-зявилась підказка про повишайки/понижайки - це дозволило б отримати вже 50% від максимальноможливої генерації... тобто 0,37квт*год за добу
Тому щоб задовільнити початкову умову про 1квт*год - треба мінімум 3 комплекта, ціна яких дотягується до 500 доларів..
Ще раз
Зверніть увагу
Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів.
Це працює всюди...
Від економіки ,
коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ
ДО електротехніки..
ПС
і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення шляхи практиків і теоретиків розходяться кардинально
Бо практики просто отримали під час обговорення підтвердження своїх практичних знань
А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.