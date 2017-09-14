RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:02

  flyman написав:
  budivelnik написав: Струмом в 36вольт

:shock:
додай слово - напругою між струмом і в...
  flyman написав:звідки "АЖ до $500"? хіба з бухтою кабелю на 1км,
Деколи треба всі речення читати і склавши докупки - проаналізувати а що з написаного ти зрозумів...
Для тих хто не зрозумів
Сторінок пять назад...
а-ля екофлоу ємністю в 2квт*год - вистарчає на 2 доби
Для того щоб кожних 48 годин не нести на зарядку треба - отримати можливість підзаряду в 1 квт*год за добу.
Домашня перевірка генерації панелі в 0,5м*1,2м - показала що максимально вона генерує в добу 750 ватт
Так як розміщення панелі при землі+виникла потреба відтягнути її на відстать 100+метрів - то без понижайок/повишайок - до екофлоу доходило максимум 150ватт*годин
На цьому етапі ідея була зарубана
Дві сторінки тому-зявилась підказка про повишайки/понижайки - це дозволило б отримати вже 50% від максимальноможливої генерації... тобто 0,37квт*год за добу
Тому щоб задовільнити початкову умову про 1квт*год - треба мінімум 3 комплекта, ціна яких дотягується до 500 доларів..

Ще раз
Зверніть увагу
Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів.
Це працює всюди...
Від економіки ,
коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ
ДО електротехніки..

ПС
і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення шляхи практиків і теоретиків розходяться кардинально
Бо практики просто отримали під час обговорення підтвердження своїх практичних знань
А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Возможно там еще какие-то требования постфактум всплывут :lol: -- типа "кабель - только Одесса-кабель"/"комлектуха - только со склада у Львове"..
По собі судиш?
Я віддаю те що роблю - даром.
Ні перед ким не звітуюсь , бо не використовую чужих коштів...
То яка мені різниця з якого складу комплектація..
ПС
коли купував двп плиту, то ввечері коли замовляв- була одна ціна, а зранку коли отримував , ті в кого замовляв поцікавились а що це за типорозмір 0,42*1,22-пояснив що це оригінальний розмір фотопанелі , і на двп чорного кольору зараз намалюю прожилки щоб зімітувати фотопанель по розміру
- за порізку під потрібні розміри не взяли
- ціна впала на 20%

Тому ще раз
Ти просто спробуй сам замість баварського пива-щось в Україну хлопцям в ЗСУ відправити-може тоді відчуєш свою потрібність.. і чим більше зможеш відправляти -тим потрібнішим для них станеш.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:46

  sashaqbl написав:?
Ні я, ні ви, ні той же Флеш скоріш за все не знає ні кількості пусків, ні втрат, ні ефективності.


Так я згоден.
"Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене." (бо не маю даних та розрахунків).
Але більше довіри в мене до Флеша, бо він доволі серйозний фахівець в області дронів (хоча і не далекобійних) та ребу, має доволі широкі зв'язки, і для такої заяви, вважаю, що мав підстави.

Хотаб більше довіряє, виходить, генералам:
"Я не виключаю, що там щось імітують , і пиляють гроші.
Але все ж хочу вірити , що є якийсь хоча б середньостроковий план, у якому задачі не просто піар-акція для перемовин , а і наприклад:
виснаження запасів дорогих ракет ПРО на дешеві дрони
примус до послаблення ППО на інших ділянках
і т.д."

Трололо впевнений, що отой Флеш "не знає реальної інфи по ефективності" (діп страйків, бо не займається ними, не спеціаліст).

Ви наводите аргументи, що Флеш може помилятися. Я цього не заперечую.
А наводив підстави, що може бути правий (рфія відмовляє нашій пропозиції по зупинці далекобійних ударів по тилам. І це ми пропонуємо цю зупинку - тобто самі намагаємося припинити ці ефективні? свої удари).
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 23:01

  budivelnik написав:
ПС
саме тому і пояснював теоретикам наприклад від економіки
Ну що може бути простішого від збагачення?
Навчись витрачати менше ніж заробляєш...
Але після цього примітивного твердження відразу вискакують два складніші
Перше - як навчити(змусити/переконати) людину витратити менше ніж він має коли в неї не вистарчає на море різних ідей/речей/дітей/здоровья
Друге - як пристосуватись до існуючих умов щоб навчимтисьзаробляти більше?

Якщо перша проблема- це проблема виключно самої людини то в другій проблемі вже виникають зовнішні впливи
типу
умови від можновладців( по суті правила перерозподілу створеного)
конкуренція і так далі...

Тому
Те що на перший погляд елементарно -як правило тупіковий шлях.

Ти сплутав, як завжди.

Це тобі на твоє "примітивне твердження" про "Навчись витрачати менше ніж заробляєш..." пояснялось, що "після цього відразу вискакують два складніші".
І не два, а більше.
На твоє примітивне - "кожен підійде до дзеркала", стане жити родиною на 1/2 від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес.

Казкар((
Треш...
