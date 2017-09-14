RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14972149731497414975
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав: Струмом в 36вольт

:shock:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40638
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:35

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:"Вам шашечки или ехать?" (с)

Ваша задача має чотири головні обмеження
1. Опір провідників
2. Напруга передачі
3. Втрати при перетвореннях.
4. Ціна подолання обмежень

Рішеннь небагато, або ви зменшуєте втрати збільшуючи напругу, або зменшуєте опір збільшуючи перетин.

......
А на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/гроші
......

Не понял объяснения: цена выросла АЖ до $500. И что? :shock: -- это же "военка"...
Зато с другой стороны: решение работает на практически любых расстояниях и на практически максимально возможной скорости заряда. :idea:

UP конвертер DC/AC ~220VA $20..$30 (б.у. UPS $10)
DOWN адаптер AC/DC $20..$30 (б.у. PS 250W ATX $10)
звідки "АЖ до $500"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40638
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 14972149731497414975
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122320
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1389)
01.09.2025 21:24
Ринок ОВДП (9602)
01.09.2025 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.