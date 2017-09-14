|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40638
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 01 вер, 2025 21:35
_hunter написав: budivelnik написав: _Mykola_ написав:
"Вам шашечки или ехать?" (с)
Ваша задача має чотири головні обмеження
1. Опір провідників
2. Напруга передачі
3. Втрати при перетвореннях.
4. Ціна подолання обмежень
Рішеннь небагато, або ви зменшуєте втрати збільшуючи напругу, або зменшуєте опір збільшуючи перетин.
......
А на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/гроші
......
Не понял объяснения: цена выросла АЖ до $500. И что?
-- это же "военка"...
Зато с другой стороны: решение работает на практически любых расстояниях и на практически максимально возможной скорости заряда.
UP конвертер DC/AC ~220VA $20..$30 (б.у. UPS $10)
DOWN адаптер AC/DC $20..$30 (б.у. PS 250W ATX $10)
звідки "АЖ до $500"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40638
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|122320
|
|
|1493
|305836
|
|
|6076
|981690
|
|