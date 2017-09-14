ЛАД написав:............ Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит? Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.
ви ще й брехливого бігунця взяли до себе в компанію. ЛАД, це вже деградація
просто цей бігунець веде себе дуже нахабно. от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.
але щоб потім не було маніпуляцій - "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". скільки це часу - 2025-2026 роки. як додаткові аргументи - США ще не вводили свої жорсткі санкції. ми ще не запускали далекобійні ракети - але схоже скоро почнемо, якщо Раша не отямиться. а також величезні втрати Раші при цих людських штурмах на баггі, так й власне величезний дефіцит бюджету країни.
якщо інше бачення, то теж спробуйте навести аргументи
Я никого здесь не беру "до себе в компанію". Я не так уж редко соглашаюсь в чём-то с людьми, с которыми во многом расхожусь. Трезвые мысли и вопросы бывают у всех. И он-то "бігунець", но мы с вами так же, как и многие другие форумчане, не на фронте. А ваши слова подтверждают, что конец войны вы даже не просматриваете. Воща формулировка практически идентична моей формулировке вашей позиции.
"жорсткі санкції" вводятся уже 3,5 года. И... ничего. "ми ще не запускали далекобійні ракети" - РФ их применяет уже давно. И шахеды. В очень приличных количествах. Как видите, это не привело и не приводит к поражению Украины. Почему вы ожидаете лучших результатов от наших ракет, которые мы "схоже скоро почнемо" применять? Это точно так же не приведёт к поражению России. Наши обстрелы НПЗ безусловно полезны, но к коренному ухудшению ситуации в РФ они не приводят. После не особо продолжительных ремонтов их работа возобновляется. Дефицит бюджета... Да, есть. Так он есть и у нас. И, пожалуй заметно больший. Да, нам его компенсируют "партнёры", у которых бюджеты тоже дефицитные. Не настолько, как у нас и РФ, но всё же. И у них усиливаются партии, которые выступают против такой поддержки. Кто знает, чем это закончится. Людские ресурсы несравнимы. Да, пока они привлекают в армию большими деньгами. Но если даже у низ закончатся деньги или желающие, то всегда можно объявить мобилизацию. Да это вызовет недовольство. Ну так у нас тоже это вызывает недовольство. И ничего. Живём с этим недовольством. Они со своей диктатурой, о которой вы постоянно пишете, справятся с этим, наверное, легче.
Уже писал - до войны "переговорные позиции" у нас точно были лучше, чем весной 2023. А тогда были лучше, чем сегодня. Вы уверены, что ещё через год-два наши "переговорные позиции" не будут ещё слабее? Пока что мы теряем людей - и на фронте, и просто уезжают за границу. Теряем экономику. Спокойная жизнь вдали от фронта обеспечивается деньгами "партнёров". Сколько это будет продолжаться? Простят ли нам эти долги? Полностью или частично? Я не знаю. И вы тоже. Я, сами понимаете, не работаю в Генштабе и не обладаю информацией. Но я не вижу, чтобы мы накапливали силы для решительного удара по врагу. Уже давно нет даже разговоров о каком-то контрнаступлении. Речь только о том, чтобы удержать линию фронта. пока это более-менее успешно удаётся. Темпы наступления росс. войск не впечатляют. Будет ли так и дальше? Возможно. Но, во всяком случае, перспектив улучшения не видно. Ваша позиция это ожидание чуда. Но вы знаете, я в чудеса давно не верю.
ЛАД написав:В очень приличных количествах. Как видите, это не привело и не приводит к поражению Украины. Почему вы ожидаете лучших результатов от наших ракет, которые мы "схоже скоро почнемо" применять? Это точно так же не приведёт к поражению России. Наши обстрелы НПЗ безусловно полезны, но к коренному ухудшению ситуации в РФ они не приводят. После не особо продолжительных ремонтов их работа возобновляется.
Незрозуміло насправді, до чого це може призвести. Насправлі така активність ударів по НПЗ в нас була 1 місяць, потім припинилася через тиск партнерів. Зараз партнери не протестують. Побачим за пару місяців, яка буде ситуація. P.S. Насправді, якби не партнери, РФ своїми ракетними ударами могла нас відправити в нокаут ще в 23, максимум 24.
ЛАД написав:Я, сами понимаете, не работаю в Генштабе и не обладаю информацией. Но я не вижу, чтобы мы накапливали силы для решительного удара по врагу. Уже давно нет даже разговоров о каком-то контрнаступлении. Речь только о том, чтобы удержать линию фронта. пока это более-менее успешно удаётся. Темпы наступления росс. войск не впечатляют.
То есть ты видишь, что у россиян тоже провалилось летнее наступление, при том, что у России - стопясот тысяч ресурсов (это сарказм был, если что), как тут пишут некоторые форумчане
Этот провал ты прикрываешь фразой
Темпы наступления росс. войск не впечатляют
Я давно пишу, что россияне делают только то, что могут И что они реально могут, видно этим летом
На Алясці зустріч була з більшою пошаною... "Как встречали в Китае Алиева, Эрдогана и российского диктатора путина – новый хит дня
Азербайджанские журналисты сделали сюжет о том, как в Китае встречали гостей саммита ШОС. Речь о том, что Си Цзиньпин ещё раз показал, что именно лидеры Азербайджана и Турции являются главными стратегическими партнёрами Китая в регионе, и их встречают на высочайшем уровне – со всеми почестями, теплыми словами и взаимным уважением.
А вот встреча путина в Китае выглядела совсем иначе. Формально, без всяких реальных акцентов. Если Алиева и Эрдогана встречали как уважаемых стратегических партнёров, то путина приняли скорее как обременительного гостя, которого лучше поскорее проводить." https://t.me/Crimeanwind/85585
Тема різних рівнів заходів безпеки напевно для тебе непідйомна. Це для інших.
Китай у нас в стані війни з кимось ?
Щоб різні заходи безпеки
Чи ... та не може бути ... китайська розвідка може пропустити купу шпигунів ) Блєдноліцих шпигунів
budivelnik написав:Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.
"Вам шашечки или ехать?" (с)
Ваша задача має чотири головні обмеження 1. Опір провідників 2. Напруга передачі 3. Втрати при перетвореннях. 4. Ціна подолання обмежень
Рішеннь небагато, або ви зменшуєте втрати збільшуючи напругу, або зменшуєте опір збільшуючи перетин.
Додайте- п5 - економічна діцільність .. і після нього плюните на перших 4пункти 1 Струмом в 36вольт мене стукнуло коли мені було 10 років... Думаю що на підставі цього заявляти що я повний нуль в електриці-думаю не ризикнете 2 Панель 0,5м*1,2 метра в кращому випадку дасть щось типу 4 години - 18вольт*5ампер 4 години - 16 вольт*3ампери 2 години - 14вольт*1ампер.... Всього 0,5-0,6 квт*год в добу 3 Вартість панелі 2500 грн , вхід в саморобне екофлоу 12вольт - показував що можна досягнути 0,3квт*год з панелі з допомогою 50 метрів дроту (2*2,5мм2) десь 400 грн і електронної приблуди стабілізатор-понижайка з 16-12 до 12 десь до 300 грн. Таким чином витрата 3200 грн *3 =9600 грн дозволяло дозволяло теоретично не носити на зарядку 20кг екофлоу. 4 При подальшому вивченні умов виявилось що а - 50метрів дроту-критично мало , бо потрібно 100+ б - повишайка до 60+ з 14-18 , при амперажі в 5вхід-1вихід - дай бог щоб працювала з ккд 80% (реальному а не написаному)+також після повишайки все одно треба ставити понижайку...тобто тільки на електронному перетворенні втрати будуть більше 30% в - вартість проекту виявилась вищоюю ніж вартість самого екофлоу....( різні там диф-захист і тому подібне я не розглядав, бо це можна вирішити простіше, понижайку поставити за 10 метрів від бліндажу і навіть якщо на відносно високій частині буде витік-хлопцям це не зашкодить
От і вийшло В теорії -все красиво А на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/гроші
ПС саме тому і пояснював теоретикам наприклад від економіки Ну що може бути простішого від збагачення? Навчись витрачати менше ніж заробляєш... Але після цього примітивного твердження відразу вискакують два складніші Перше - як навчити(змусити/переконати) людину витратити менше ніж він має коли в неї не вистарчає на море різних ідей/речей/дітей/здоровья Друге - як пристосуватись до існуючих умов щоб навчимтисьзаробляти більше?
Якщо перша проблема- це проблема виключно самої людини то в другій проблемі вже виникають зовнішні впливи типу умови від можновладців( по суті правила перерозподілу створеного) конкуренція і так далі...
Тому Те що на перший погляд елементарно -як правило тупіковий шлях.
Не понял объяснения: цена выросла АЖ до $500. И что? -- это же "военка"... Зато с другой стороны: решение работает на практически любых расстояниях и на практически максимально возможной скорости заряда.
_hunter написав:Не понял объяснения: цена выросла АЖ до $500. И что? -- это же "военка"...
Це не воєнка Це волонтерство виключно за власні кошти без залучення . А так як ресурс в мене обмежений, то до виконання приймаються тільки рішення які дають коефіцієнт 1 до 100. До речі, навіть проробляння цього варіанту принесло кращий коефіцієнт ніж 1 до 100 бо фальшпанель з фальшантеною старлінка коштують в сотні разів менше дрона камікадзе.