RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14973149741497514976>
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:38

Так ми точно переможемо!(переливаючи з пустого в порожнє)

Аааааа, то ви вже тут болванки до снарядів точите?😁
Ну точіть, точіть))


А будівельник вже в електрики подався і під напругою скручує дроти зубами?😁


Молодці!
Так тримати тиловий фронт!
І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть вас усім велике ДЯКУЮ і плескають в долоні, стоячи в окопах!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8571
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До 50 000 поранених очікують у перші місяці: Франція готує медиків до можливої війни в Європі у 2026 році, – Le Canard.

Опубліковано документ МОЗ країни, надісланий до медичних установ із проханням підготуватися до можливого «великого зіткнення» до березня 2026. Париж не уточнює характер «зіткнення»;

Передбачено сценарій, за якого Франція стане тиловою базою і, ймовірно, зможе прийняти масовий наплив поранених солдатів, як французьких, так і союзних;

Планується створення медичних центрів, розташованих поблизу автобусних і залізничних вокзалів, портів і аеропортів;

Влада розглядає можливість прибуття до французьких лікарень від 10 000 до 50 000 поранених солдатів протягом періоду від 10 до 180 днів.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:46

  budivelnik написав:
Ще раз
Зверніть увагу
Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів.
Це працює всюди...
Від економіки ,
коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ
ДО електротехніки..

ПС
і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення
...
А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.

Ти сплутав.

І на стоп'ятнадцятому колу місії виявляється так само, як і з самого першого кола, що "кожен підійти до дзеркала, та "жити роками родиною на половину від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес" - "виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів."

Тому в світі визнаються та практикуються розробки-досягнення кейнсі-фрідманів-бальцеровичей в економіці, а не єралашики-відсеб'ятина місіонерів, які чомусь претендують на генітальність своїх ТЕОРЕТИЧНИХ ідей по розвитку ринку країни.
detroytred
 
Повідомлень: 25343
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:52

  Успіх написав:Аааааа, то ви вже тут болванки до снарядів точите?😁
Ну точіть, точіть))


А будівельник вже в електрики подався і під напругою скручує дроти зубами?😁


Молодці!
Так тримати тиловий фронт!
І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть вас усім велике ДЯКУЮ і плескають в долоні, стоячи в окопах!

В Україні 8 мільйонів людей живуть з психічними розладами – ВООЗ
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -vooz.html
UA
 
Повідомлень: 9662
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:56

  UA написав:
  Успіх написав:Аааааа, то ви вже тут болванки до снарядів точите?😁
Ну точіть, точіть))


А будівельник вже в електрики подався і під напругою скручує дроти зубами?😁


Молодці!
Так тримати тиловий фронт!
І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть вас усім велике ДЯКУЮ і плескають в долоні, стоячи в окопах!

В Україні 8 мільйонів людей живуть з психічними розладами – ВООЗ
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -vooz.html


Це враховуючи переїзд в Хорватію одного махальщика палкою на дорозі?
Hotab
 
Повідомлень: 16077
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:08

  UA написав:
  Успіх написав:Аааааа, то ви вже тут болванки до снарядів точите?😁
Ну точіть, точіть))


А будівельник вже в електрики подався і під напругою скручує дроти зубами?😁


Молодці!
Так тримати тиловий фронт!
І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть вас усім велике ДЯКУЮ і плескають в долоні, стоячи в окопах!

В Україні 8 мільйонів людей живуть з психічними розладами – ВООЗ
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -vooz.html

Остальные недообследованы
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8762
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21630 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:09

  detroytred написав:"Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене." (бо не маю даних та розрахунків).
Але більше довіри в мене до Флеша, бо він доволі серйозний фахівець в області дронів (хоча і не далекобійних) та ребу, має доволі широкі зв'язки, і для такої заяви, вважаю, що мав підстави.


він наголошує: "дуже багато цілей перебувають в оперативній глибині 50-200 кілометрів. "Хаймарсів" на них не вистачає. Там і техніка, і особовий склад, і дорогі технічні комплекси, і об'єкти логістики." :?

інший спєц:
"Тільки дурень не бачить": боєць "Айдару" заявив про недоцільне застосування HIMARS

Він назвав "дуже дивною" тенденцію до застосування ЗСУ високоточної зброї. За його словами, командування витрачає ракети HIMARS на скупчення піхоти окупантів з 30-50 солдатів, а екіпажі FPV-дронів, які можуть знищити приблизно таку саму кількість української піхоти чи перекрити логістичні шляхи, вважається недоцільною мішенню.

"Натомість ворог вважає екіпажі БПЛА пріоритетними цілями і, окрім стандартних засобів, регулярно наводить по наших авіацію", — додав "Осман".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... -napryamku



Російські окупаційні війська посилено розвідують місця розташування українських об'єктів енергетики, що може свідчити про наміри росіян повернути блекаути для населення України. :shock:
ворога найбільше цікавлять:

підстанції;
трансформатори;
електро та газова інфраструктура.



Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану, що становить загрозу не лише для України, а й для глобальної безпеки.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/2/7528882/
jump
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:18

  jump написав:інший спєц:
"Тільки дурень не бачить": боєць "Айдару" заявив про недоцільне застосування HIMARS

Там, где 2 украинца, там 3 гетьмана...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8762
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21630 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:20


І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть:



- Успіх , чому ти нас кинув тут? Україна ж у вогні!!
Hotab
 
Повідомлень: 16077
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:25

  Сибарит написав:
  jump написав:інший спєц:
"Тільки дурень не бачить": боєць "Айдару" заявив про недоцільне застосування HIMARS

Там, где 2 украинца, там 3 гетьмана...

Тобто в кожного другого шизофрения?
UA
 
Повідомлень: 9662
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 14973149741497514976>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305961
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9605)
02.09.2025 08:23
Юнекс Банк (1570)
02.09.2025 08:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.