budivelnik написав:

detroytred написав: спробуй місіонерити без мене, ставай самодостатнім переконувачем читачів. спробуй місіонерити без мене, ставай самодостатнім переконувачем читачів.

Бідненький-відрефлексував на раба?Так я міз тебе й з зеком порівняти..Чим раб відрізняється від зека?І той і той обмеженні в пересуванні на протязі всього життя..Ти в казармі курсантом скільки років з5 провів? - 4 ( включаючи дні і ночі) ?Міг звідти вийти раз в тиждень на 3 години максимум?Що це як не рабствоА старлеєм-капітаном - скільки часу проводив на службі і скільки коло дружини? 16 годин в казармі і 8 годин дома( і то не кожен день Ю бо раз в тиждень черговий, раз в тиждень зальот в роті/батальйоні, раз в тиждень виїзд по тривозі ( або шукування бо якесь цабе приїзжає) - це ще років 10..Як став майором - тут звичайно полегше , 6 годин менторським тоном курсантам лекції читаєш , 6 годин по казармі павліном ходиш ...І всі ці 25 років ти займався тим що ВИКОНУВАВ все що тобі сказали і ВИМАГАВ виконання у всіх кому ти сказав....Що це як не РАБСЬКЕ життя яке сформувало рабський світогляд, який ти зараз пробуєш іншим навязати..Адже тільки у РАБА його майбутнє залежало від рішення ХАЗЯЇНА....і раб не міг своє життя змінити ( так само як і не міняв його ти)...Тепер рорзумієш чого тебе так коробить коли я розповідаю про свободу прийняття рішення?Я так само як і ти був привязаний до роботи... але спокійно її міг залишити в будь-який момент на будь-який час... і ніяка зараза не могла цьому перешкодитиДруге питання , що якщо вчора я завіявся з хлопцями на дискотеку з дівчатами... то завтра я пахав як проклятий...А ти?ти не міг піти вчора, а тому не навчився перепрацьовувати.. - таке собі рабське існування за шматочок хліба... так з маслом , хазяїн за те що раби не вимагали свободи -до щматочка хліба додавав ще й масла, щоб не бунтували , в той час коли у вільних людей щоб на масло заробити - треба було чуба нагріти...От тому коли я грів чуба а ти сидів в буцегарні - то тебе дивувало-як це я 220 годин в місяць працюю просто за хліб , а ти пятою точкою нічого не роблячи. просто продавши свої права на прийняття власних рішень - отримуєш хліб з маслом...ПСти можеш не читатиЯ це іншим пишуППСцей дурник прочитавши спробує мене звинуватити що я засуджую ЗСУ... але все трошки не так, я засуджую військових мирного часу які стали пенсіорнерами військового часу.