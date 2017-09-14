Сибарит написав:Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2? Напуркуа!?
звісно це тупо. це хтось з форуму таку "ідею" видав?
а "тєм врємєнєм" шо у 3,14***:
Європа та Китай продали РФ верстати для зброї та запчастини до них на $18 мільярдів Росії вдалося закупити понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, компонентів і витратних матеріалів до них на 18,2 мільярда доларів протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року. Майже десята частина російського імпорту припало на європейські виробництва. Росія отримала понад 10 000 верстатів з ЧПК на $405 млн
detroytred написав:Що 50% стають полковниками. А нижні звання ще більші відсотки. І отакий переворот думок зараз.
Ти видно не авіатор , а викладач туалетної плитки в училищі, а майора-підполковника отримав за шерховатість язика який дуже подобався твоєму командиру.. Бо жоден авіатор чи викладач - ніколи б не заявив що 50% стають полковниками а ще більше молодшими офіцерами( ще більше від 50% -це як мінімум 51%). Бо офіцерів ВСЬОГО 100% Тепер зрозумів за що тобі звання дали?
Дурень. Не зі служби входять, а стають ст.л-ми, к-ми, м-ми, п/п-ками, п-ками.
Тобто в тебе й було отак, що до п-ків доходить 50%. Зрозуміло, що там же в тебе було про нижчі звання відповідно більші відсотки. Бо капітанами стає частина старлеїв, майорами частина капітанів, і т.д. Тобто зі 100% лейтенантів полковниками стає 50%. Десь 90+% стає старлеями. Десь 80% капітанами. Десь 70% майорами. Десь 60% пп-ками. Отака в тебе тоді була пісня. Що п-ками стає 50%, тобто кожен другий. Тобто це як два пальці об асфальт. Зато ти в 5% найуспішніших бізнесменів. В 5%.
Цей приклад, до речі, є черговим підтвердженням, як ти тупо постійно намагаєшся перекрутити твердження іншого на самий свій тупий лад.
Зрозумів, єралашечник? На цьому прикладі яскраво видно. Як ти намагаєшся тупенького єралашика до мене притулити. Це наявний яскравий приклад.
Я ж кажу, що з єралашиками під себе ти рано чи пізно виходиш сам на себе. Кумедно.
budivelnik написав:1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР 2 Презирство до військових звань_______кусок 3 Образа на можновладців що не оцінили 4 Претензії до можновладців-не допрацьовують... 5 Претензії до волонтерів - заховались..
budivelnik написав: який вміст в майорі твоїх заслуг і який можновладці для тебе умови створили?
Але якщо пуйла відкинути?
я вашого спору не розумію. понятно що умови. якщо відкинути війну? Війна вимагає результативності і збільшила ставки. Війна збільшила потребу в людях багатократно, значить понизила мірки придатності... мені не подобається армія, як система. я не дотягую до майора мирного часу, ніяк. з плюсів, порівняно з кадровими, хіба те, що я звик робити. навіть не працездатність... В мене питання до пана полковника тільки одне, він офігєнний спеціаліст. 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент коли за його уміння платять... в полковника є шанси стати депутатом, або, при паршивому варіанті, батьком Махном) ладно, просто перерахувати пенсію.
В Пекине президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо , и за последние несколько минут они сделали краткие заявления для СМИ.
В своем выступлении Путин заявил, что Москва никогда не выступала против возможного членства Украины в Европейском Союзе, и отверг утверждения о том, что Москва каким-то образом планирует напасть на Европу.
В комментариях, опубликованных агентством Reuters, он утверждал , что с расширением НАТО на восток альянс стремится охватить всё постсоветское пространство, и Россия просто обязана защищать свои интересы. Он также повторил, что членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России . ........Фицо неоднократно подчеркивал приверженность Словакии ЕС, но сетовал, что не понимает некоторых его решений .
В своих комментариях он выступил за нормализацию экономических отношений с Россией и раскритиковал Украину за нападения на критически важную газовую инфраструктуру, транспортирующую российский газ в Словакию и Венгрию.
Он также рассказал о предстоящем важном решении о членстве Украины в ЕС и подчеркнул, что, хотя «каждая страна имеет право на европейскую перспективу [членства], «Украина должна выполнить все условия для вступления в ЕС», чтобы «политические критерии не могли преобладать над критериями подготовки» к присоединению к блоку.
Он также повторил свою давнюю позицию, что Украине нельзя позволять вступать в НАТО.