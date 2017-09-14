RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:45

  Banderlog написав: 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент
коли
за його уміння платять...

Істина посередині. Не за копійки, але й не за великі гроші.
Тому кумедно виходить: одні тмцяють, що за копійки; другі голосять, як ото Василь, про кисельні береги.
Ну дійсно... Це треш.

По друге і головне: в мене є чим займатися. І вибору нема. Тому й право на відстрочку.

В третє: якщо б я отак переймався грошима, зароблянням грошей, то ... пішов би туди, де заробляють гроші, як мета. І у вільний час не цікавився цікавими для мене речами, а займався зароблянням грошей.

Про смаки не спорять.
Хоча отой раб капіталу, що відпочиває отак... після 30+ років важкої праці за його ж словами, як на мене кумедний - протирічить сам собі.
І це мені ще ліньки знайти його пісні-цитати про те, як не складно-важко займатися підприємництвом.

І коли це з мого боку було про "офігенного спеціаліста"-то?
Було спростування брехні про протирання штанів, тільки цмудив бюддетну цицю тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 вер, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:55

  Сибарит написав:
  pesikot написав:А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Я дико извиняюсь, в какой армии, по вашему, служит гер Бандерлог? 😁

агент фсб pesikot ніколи не був так близький до провалу
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:57

M&Ms

  Xenon написав:
❗️Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться, — заступник глави ОП Павло Паліса.

Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності ЗС, — заявив він.

а годувати той 1М+ буде M&Ms (Мерц та Макрон)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:02

Трамп заявив
Затопить всі авіаносці
Введе в США юань
Одружиться на Xуйлі
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:04

Майже танка без рядка

  UA написав:Трамп заявив
Затопить всі авіаносці
Введе в США юань
Одружиться на Xуйлі



Трамп заявив
Затопить всі авіаносці
Введе в США юань
Одружиться на Xуйлі
Ось така фігня малята.

Танка або «Коротка пісня» (яп. 短歌), — п'ятивірш, що складається із чергування п'яти- та семискладових рядків (5—7—5—7—7). Заключні, завершальні рядки танка називаються аґеку.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 вер, 2025 22:09, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:06

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться, — заступник глави ОП Павло Паліса.

Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності ЗС, — заявив він.

а годувати той 1М+ буде M&Ms (Мерц та Макрон)

Кормить? - при закрытых-то кордонах?.. :lol:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:07

фортеця ж

  _hunter написав:Кормить? - при закрытых-то кордонах?.. :lol:

тому що фортеця
Чи ти про $500 ойро кожному бобуа з бандерлогом на баварське пиво з сосисками?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 вер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:25

Шаман, к вопросу: "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка".
Польша, 2 сентября (Рейтер) - Польша подписала контракт стоимостью 5,8 млрд злотых (1,6 млрд долларов США) с консорциумом PGZ-Narew на поставку 46 пассивных радаров локации для систем ПВО и ПРО малой дальности, сообщил во вторник министр обороны Польши.
Польша тратит большие средства на оборону из-за того, что, по ее словам, она считает возросшей угрозой со стороны России, и планирует потратить 4,8% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в 2026 году.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/poland-signs-16-billion-deal-with-pgz-narew-46-radars-2025-09-02/
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:27

  detroytred написав:
  Banderlog написав: 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент
коли
за його уміння платять...

Істина посередині. Не за копійки, але й не за великі гроші.
Тому кумедно виходить: одні тмцяють, що за копійки; другі голосять, як ото Василь, про кисельні береги.
Ну дійсно... Це треш.

По друге і головне: в мене є чим займатися. І вибору нема. Тому й право на відстрочку.

В третє: якщо б я отак переймався грошима, зароблянням грошей, то ... пішов би туди, де заробляють гроші, як мета. І у вільний час не цікавився цікавими для мене речами, а займався зароблянням грошей.

Про смаки не спорять.
Хоча отой раб капіталу, що відпочиває отак...

І коли це з мого боку було про "офігенного спеціаліста"-то?

не бачив як він відпочиває, я відпочиваю на пасіці)
років 10 тому зустрічав на фінансових форумах дядька, що увлєчонно писав як купляв плавлені сирки по акціях,
тут в нас теж присутні неелої, прихильники піших прогулок лісом а ще є мєчтатєлі про філіпінок.)
Кожен др-че, так як хоче)

це з мого боку, про офігенного спеціаліста. без підколів. Дефіцит людей в армії.
І взагалі зараз час полковників.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:27

Україна, ймовірно, вперше вдарила "Фламінго" по російській цілі
Заявлені потужності ракети "Фламінго" - дальність у три тисячі кілометрів та бойова частина вагою понад тонну - було би легше оцінити, якби вона пролетіла більшу відстань.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj0y50lpgy3o
якась будівля погранців та декілька катерів на узбережжі на відстані до 200 км від фронту, які можна було ушкодити і з магура - це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?
