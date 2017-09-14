|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 вер, 2025 09:09
Hotab написав:detroytred
Але тут-то ділити нічого-то.
Тут розважаються))
Я вам вже казав, «пости дописувача не обовʼязково відображають точку зору»))
Нагадаю вам вчергове, Долярек робить рівно те саме, вас влаштовує))
Так я пояснював чому влаштовує і також можу нагадати вчергове:
- основне: я продовжую вважати, що отаким Успіха зробили нападки на нього. Такої найдоброзичшивійшої людини, яким був Успіх раніше, я й приблизно не бачив ніколи і ніде. Унікальний... Він перший? Припускаю, що да. Але його наїзди на форумчан були в площині безобідній; а йому почали закидати повний треш... Тому отакого ж рівня трешаком Успіх почав відповідати. Це ключове - порівняйте ранні закиди Успіха форумчанам і закиди до нього коли він почав служити.
(Це як я мільйонеру - що він помиляється стосовно економіки, а він мені - про плату за пости, роботу на ворога. Неспідставні речі);
- особисто мене не чіпає, то й мені чому обурюватись саме персонально Успіха діями?!
Цілком логічно і достатньо в якості прикладів посилатися на моїх закидальщиків та розмірковувати про ситуацію взагалі.
Хочеться спільноті отак розважатися, то й нехай. Я лише можу позначити, що мені отак не цікаво. Тому навіть в якості алаверди я ще жодного разу не збрехав ні на чию адресу. Навіть в якості алаверди.
Якщо ж раптом помилюсь, то визнаю та вибачусь без проблем.
В мій же бік майже щодня деякі персонажі один за одним по колу лл'ють зі стелі потоки... Бо їм отак хочеться, схотілося.
От схотілося одному збрехати "(тому що для вступу до нормального ВУЗ-у не було ні знань, ні здібностей", іншому про плату за пости; третьому що крав пальне; четвертому.. і т.д.
І тупо брешуть і брешуть. Спокійнісінько, впевнено.
Ще й дорікаючи, співаючи мені про мораль тощо. Це треш. Повний трешак.
Тому й кажу: про себе, про себе брешіть до схочу. Ваша особиста справа. А в бік інших треба мати підстави, аргументи для претензій-звинувачень-вимог.
Додано: Сер 03 вер, 2025 09:35
detroytred
отаким Успіха зробили
Яким «отаким»?)
Він раніше знав, ті речі які ви зараз пояснювали Кенделу (про контракти, про відсутність якогось особливого боргу перед державою) , а після «нападів» на нього він забув? Могли б ви пояснити , що ви маєте на увазі?
2
Додано: Сер 03 вер, 2025 09:43
Hotab написав:detroytred
отаким Успіха зробили
Яким «отаким»?)
Він раніше знав, ті речі які ви зараз пояснювали Кенделу (про контракти, про відсутність якогось особливого боргу перед державою) , а після «нападів» на нього він забув? Могли б ви пояснити , що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що раніше Успіх почав чіплятися до всіх по питаннях фінансових (так ви мені пояснили нещодавно?) і цим всіх дістав. А от в його бік, коли він почав служити, полетіли закиди від оцих "усіх" про не так служить, допоркуа отримує, сосісони і т.д.
Тобто трешакове знецінення його, як всл. Вояка, який тягне оту лямку.
Це абсолютно неспідставного рівня закиди.
От саме отоді від Успіха у відповідь полетіло про окуляри іт.д. Тобто дійсно важкі образи та звинувачення.
Зник унікальний доброзичливий Успіх, з'явився звичайний нормальний сучасний зубастик.
Додано: Сер 03 вер, 2025 10:08
*Да, согласен с мнением, что произошел шифт с БРИКСа на ШОС... с ведущей ролью КНР... при этом за бортом оказались Бразилия и ЮАР (отходят под контроль Запада)... а Индия пока как... в проруби... Наблюдаем.
Теперь эти двое зададутсо ваприсом НАХИБА... они играли в БРИКС... если по итогу их и США поимели и Китай их разменял с США...* (С)
_________________________________
Напрошується аналогія, що цілком можливо теж само сталося б і з Україною, якщо б вона вирішила пограти у такий східний вектор.
І ... можливо при грі і у західний вектор дещо подібне може ще статися.
Що так, що так ... "криваві землі" Снайдер.
Маємо те, що маємо. Лижня. До Перемоги.
І ключове (від Буданова) - перш за все треба самим українцям визначити цілі.
А з цим дійсно затик.. Наглухо.
Додано: Сер 03 вер, 2025 10:23
1 В світі є
бідні країни - менше 3000 доларів ввп на душу
середні - менше 13000 доларів на душу
багаті - більше 30000 доларів на душу...
2 Для бідної країни перетворитись в середню - це просто не заважати людям, які поступово змінять місце проживання
китай 1970 рік - 80% село , 1990 рік - 60% село, 2020 рік - 40% село
Тобто простий переїзд з села в місто на завод створив умови зростання ВВП
1970 - 118 доларів/душу, 1990 - 344, 2000 - 949, 2010-4400, 2020-10200
І як тільки дотягнувся до середнього- так відразу й тормознув,
бо тоді ПЕРЕСТАЄ працювати моє
Так як нам до 10000 на душу - ще далеко, то ОСНОВНИЙ вплив подушового росту від сьогоднішніх 6000 - залежить не від УМОВ які має хтось створити , а від БАЖАННЯ скористатись ІСНУЮЧИМИ умовами.
6000доларів=240000грн=20000 грн/місяць....
Які і кому умови потрібні щоб збільшити мізерних 20000 до наприклад 25000...
від кого це залежить?
Це ж суми , які не впливають ні на що... бо вони просто збільшують ТВОЄ споживання.
Тобто ВСЕ що ЗМІГ більше ЗРОБИТИ - все і прожер.
Тобто ще раз
При середньодушовому у 6000... ніякі можновладці з олігархами і багатими яких 5% - нічого не зможуть зробити щоб для 38 млн підняти до 10000...
Проста математика
(10000-6000)*38млн/2млн(5% від 40)=76 000 доларів....
Саме на таку суму кожнен з тих 2 млн який в середньому має хай 30000 рік -має збільшити свій щорічний дохід щоб витягнути бідну країну в якій бідні не хочуть збільшувати обєм праці щоб мати можливість більше їсти
Додано: Сер 03 вер, 2025 10:26
А винен Парубій.
Додано: Сер 03 вер, 2025 10:36
До розвитку ринку країни, вирішення проблем ринку ти маєш таке ж саме відношення, як і мільйонер Кіосакі.
Мені навіть шкільних знань було б достатньо, щоб побачити в кого треба взнавати про розвиток ринку країни, економіки країни, вирішення проблем ринку-економіки країни.
Не в тебе підприємця, а в теоретика і потім практика Бальцеровича, в теоретика Кейнса, в практика Куаня і т.д.
Па сєкрєту: поява бажань залежить від умов, які створені. Ким? Управлінцями.
Через створення-зміну умов в ринку, в країні можновладці-управлінці-регулятори й керують ринком, населенням, напрямком руху капіталів. В тому числі і бажаннями учасників ринку, населення.
Тобто від умов в ринку залежить результат.
Це навіть школярам доступно побачити та уяснити. Елементарні речі.
Коли ж предметом розгляду буде особисте збагачення, то да -- взнавати буду в Кіосакі, або в тебе.
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:20
Яскраве пояснення чому банкет за рахунок саме України:
*Д - дилемма...
NYP - в 2024 году Европа потратила больше денег на импорт российской нефти ($25,5 млрд), чем на военную поддержку Украины ($21,7 млрд).
Вместе с отказом от российской нефти Вашингтон ждет от Европы поддержки в санкциях против главных импортеров российских энергоносителей: Китая, Индии и Турции.
В Белом доме вернулись к этой идее после того, как зашли в тупик попытки привести Россию и Украину к миру переговорным путем. «Я очень разочарован в президенте Путине», - Трамп.
И тут дилемма. Нефть из РФ получают Словакия и Венгрия, которые являются Друзьями США и Трампа... Эта нефть очень важна для их экономик.
Попытка отказа от нефти РФ приведет к блокированию со стороны ВР и СР. Тогда ЕК пожалуется США и Трампу... Тогда дилемма.
Но от нефти РФ еще больше зависят и старые страны ЕС... которые не хотят светится, но за кулисами поддерживают ВР и СР в позиции против такого отказа.
Вступать в торговую войну с Индией и КНР Европе тоже... не очень... проиграют еще на этапе взвешивания...* (С)
____________________________
Тому питання полягає в площині як довго отака ситуація буде продовжуватися?
Відповідь напрошується - поки Україна може витримувати.
Або не витримає хтось з - Омерика, Європа, рфія, Китай.
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:31
Banderlog написав:
І взагалі зараз час полковників.
для консервативної антиколоніальної революції достатньо підполковника як путін та Насер
для чогось біль трохи молодіжно-радикального - капітана як Каддафі
полковника це вже щось для дуже ретроградно-мракобісного, як у чорних в Греції
а революція 1917 була "революціею прапорщиків"
так що можете вже починати розробляти програму перетворень
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:33
budivelnik написав:
...
2 Для бідної країни перетворитись в середню - це просто не заважати людям, які поступово змінять місце проживання...
А смысл середнякам-богатым жить в нищей стране?: богатые стремятся жить среди богатых в цивилизованной стране, покупая не самое дешевое жилье в Европе, на берегу Перс.залива, пр. И это демонстрирует пример Украины. ПОЭТОМУ бедная - будет становиться еще беднее/нищей, в результате выезда богатых к своим бабкам/с бабками куда-нить подальше Польши.
