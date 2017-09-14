Стосовно вбивці Парубія - відбувається якась клоунада і вистава для лохів..
Чувак на відео статурою мало схожий на затриманого діда, плечастого кубика-тайсона.
Далі СБУ і журналісти УП з різницею в 15 хв заявляють про рос. слід, потім про шантаж тілом сина. Згодом це заперечують, а вбиство обставляють як акт помсти владі, причому жертва вибрана суто за близкістю проживання
Виявляється племінниця Парубія і син вбивці служили в одній частині.
Сам "батько" 27 років не приймав жодної участі у житті сина.. і тільки зараз його заклинило почати пошуки тіла