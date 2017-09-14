Hotab написав:Цікаво, «пропавші без вісти», це ближче до «не знайшли / не змогли вивезти тіло» чи СЗЧ, чи полон ?
Этого, думаю, никто не скажет. Удивило соотношение убитых и раненых 18:243 - примерно 1:13. Исходя из этого и старых "норм" соотношения убитых и раненых, можно предположить, что «пропавші без вісти», це ближче до «не знайшли / не змогли вивезти тіло». Будем надеяться, что это не так.
Відношення 1:13 є неприроднім і очевидно невірним. Найбільш вірогідним є співвідношення 1:4. При 243 ранених - має бути 60 загиблих. - це цифра по-моєму дуже близька до реальності. З початку війни загинуло 80-100К - це близько до правди. І 350-400К ранених відповідно.
budivelnik написав:... 2 Для бідної країни перетворитись в середню - це просто не заважати людям, які поступово змінять місце проживання...
А смысл середнякам-богатым жить в нищей стране?: богатые стремятся жить среди богатых в цивилизованной стране, покупая не самое дешевое жилье в Европе, на берегу Перс.залива, пр. И это демонстрирует пример Украины. ПОЭТОМУ бедная - будет становиться еще беднее/нищей, в результате выезда богатых к своим бабкам/с бабками куда-нить подальше Польши.
Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни. На фоні інших. Програвших йому "економічне змагання".
Туди, куди в'їдеш, цими досягненями не здивуєш.
А те, що вигравші стали такими, бо є програвші, то вже складно. Ще складніше, щоб вигравали-росли всі (тобто більшість населення).
В цей час оті програвші самі в'їжджають в багатші країни. До кращих умов. Ще сильніше погіршуючи загальну ситуацію на місці.
Shaman написав:й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами.
Ні, зараз таке питання вже не стоїть. З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді, а отримає додаткові території, тобто фактично отримає перемогу. По-факту він уже їх отримав, потрібно щоб пройшов час щоб ці території "закріпились" за агресором.
Полтавська ОВА розікрала щонайменше 200 мільйонів на фортифікаціях на Донеччині Замість укріплень були зведені "декорації"
Ключову роль у схемі відігравав тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін – однокласник віцепрем’єра Олексія Кулеби. Після скандалу з фортифікаціями Пронін отримав посаду у Держфінмоніторингу, а його заступник також обійняв нову роботу у столиці.
detroytred написав:Яскраве пояснення чому банкет за рахунок саме України:
*Д - дилемма...
NYP - в 2024 году Европа потратила больше денег на импорт российской нефти ($25,5 млрд), чем на военную поддержку Украины ($21,7 млрд).
Вместе с отказом от российской нефти Вашингтон ждет от Европы поддержки в санкциях против главных импортеров российских энергоносителей: Китая, Индии и Турции.
В Белом доме вернулись к этой идее после того, как зашли в тупик попытки привести Россию и Украину к миру переговорным путем. «Я очень разочарован в президенте Путине», - Трамп.
И тут дилемма. Нефть из РФ получают Словакия и Венгрия, которые являются Друзьями США и Трампа... Эта нефть очень важна для их экономик.
Попытка отказа от нефти РФ приведет к блокированию со стороны ВР и СР. Тогда ЕК пожалуется США и Трампу... Тогда дилемма.
Но от нефти РФ еще больше зависят и старые страны ЕС... которые не хотят светится, но за кулисами поддерживают ВР и СР в позиции против такого отказа.
Вступать в торговую войну с Индией и КНР Европе тоже... не очень... проиграют еще на этапе взвешивания...* (С) ____________________________ Тому питання полягає в площині як довго отака ситуація буде продовжуватися?
Така ситуація - це яка ситуація? Ось мої дані:
У третій рік вторгнення, ЄС витратив на російське викопне паливо 21,9 млрд € У третій рік війни, загальні світові доходи Росії від викопного палива становили 242 млрд €
Європа забезпечує лише 9% доходів РФ від нафти/газу. І ця частка продовжує зменшуватись. 9% - це мало і точно не критично для РФ. Головні покупці - Китай і Індія і вони не планують зменшувати закупки.
Додав: У 2021 році понад половина доходів Росії від нафти й газу — близько $125 млрд із $240 млрд — припадала саме на Європу. Тобто Європа була критично важливим ринком для Москви перед війною.
Тобто Європа зменшила свою частку в доходах РФ з 52% до 9% - це мегавеликий крок. І ми повинні дякувати Європі за цей крок, а не писати фігні що Європа продовжує спонсорувати РФ.
andrijk777 написав:З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді
Знати б реальні розклади...
Матриця малює, що Гегемон Омерика нагадує отой совдеп перед занепадом, що старушенція Європа ледь кряхтить під тягарем проблем. Але от не довіряю, щоб остаточно, я картинкам Матриці..
Хоча, якщо це дійсно так, то лихо чекає на Неньку. Велике лихо. Велика ціна.
Тож є надія на картинку про медведя в капкані Україні та чотири розп'яті лапи і через 1,5-2 роки, як ото через 2-3 тижні, вжуууух... І хоч ціна за ці 1,5-2 роки сягне, але хоч результат буде. Може й "фіолетовий луч".. А може й ні.
Ну і третя картинка: ні туди, ні сюди... отак тягнучка і поступово все зтухне. По лбз і з ніяким статусом.
Shaman написав:й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами.
Ні, зараз таке питання вже не стоїть. З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді, а отримає додаткові території, тобто фактично отримає перемогу. По-факту він уже їх отримав, потрібно щоб пройшов час щоб ці території "закріпились" за агресором.
в когось багато що не стоїть
по факту на поточний момент агресор контролює вщент знищені території, які з вірогідністю "99%" не відновить (якщо кажемо про Донбас). в них вже в Донецьку води немає. тому це буде лише яскравим прикладом, що таке руський мір в реальності. З Херсонською та Запорізькою областями їм пощастило більше, але там буде просто економічний занепад.
агресор вже зараз має купу санкцій, які виснажують економіку. й схоже Раша робить все, щоб зірвати перемовини, а не обміняти щось на полегшення санкцій - повністю санкції у ближній перспективі все одно не знімуть.
Чи закріпить він за собою? питання відкрите. Хорватія та Азербайджан є прикладами, що може бути по-різному. головне, де буде рівень життя вищий. й чи буде потреба. от в Кореї вже інколи обговорюють думку, а чи потрібно їм об'єднуватися з КНДР...
тому так розмовляти можна хіба про вірогідність тих чи інших сценаріїв. коли кажуть 99% - це чисте балабольство
Така ситуація - це яка ситуація? Ось мої дані:
У третій рік вторгнення, ЄС витратив на російське викопне паливо 21,9 млрд € У третій рік війни, загальні світові доходи Росії від викопного палива становили 242 млрд €
Європа забезпечує лише 9% доходів РФ від нафти/газу. І ця частка продовжує зменшуватись. 9% - це мало і точно не критично для РФ. Головні покупці - Китай і Індія і вони не планують зменшувати закупки.
Додав: У 2021 році понад половина доходів Росії від нафти й газу — близько $125 млрд із $240 млрд — припадала саме на Європу. Тобто Європа була критично важливим ринком для Москви перед війною.
Тобто Європа зменшила свою частку в доходах РФ з 52% до 9% - це мегавеликий крок. І ми повинні дякувати Європі за цей крок, а не писати фігні що Європа продовжує спонсорувати РФ.
Цілком можливо, що для розбалансування економіки рфії отих 9% і не вистачило. А поступове зменшення долі надало можливість рфії пристосовуватись до змін.
Хоча - да, визнаю. Що погарячкував з висновком на підставі лише частки картинки. Практично, як отой дехто)) Сиплю голову попілом.
Велике лихо ми вже отримали. Воно може бути ще більшим, це правда. Не знаю, чи можна вже казати, що "Гегемон Омерика нагадує отой совдеп перед занепадом, що старушенція Європа ледь кряхтить під тягарем проблем", але те, що вони вже сильно втратили домінуючі позиції в світі, казати точно можна. Принаймні їх слово вже не є вирішальним. Так що надія на "надія на картинку про медведя в капкані Україні та чотири розп'яті лапи і через 1,5-2 роки, як ото через 2-3 тижні, вжуууух... І хоч ціна за ці 1,5-2 роки сягне, але хоч результат буде", по-моєму, це тільки мрії. Зараз можна розраховувати тільки на те, щоб закінчити цю війну з мінімально можливими на сьогодні втратами.