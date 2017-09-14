flyman написав:Мінімум, щоб виростити до 20р із місячними витратами "на життя" $150, за рік $1800, а за 20 років $36000. І вжуххх, М1822, ідіть з Богом. А якже "неоплатний борг" про який тут верещать нафротниці та диванні потужники? Де каса на виході?
питання, питання і нема них відповідей Пояснення такій дуристиці у порядку спадання: -Зупинити падіння незламо-потужності у суспільстві, надаючи можливість диверсифікувати сімейні ризики. -Бартер із Заходом - передача генофондно-людського активу як оплата за моральну та матеріальну підтримку. Інших не шкода кинути в окопи чи під російську окупацію -Знизити майданний людський потенціал, який не залякаєш нарядами ТЦК
Але з т.з. довгострокової війни , майбутнього країни та банальної ефективності та справедливості це шкідництво
Знову кацапсько-порохата пропаганда, болить виродку Пороху, що Зеленський не втік і він не став гауляйтером України. Такий стиль пропаганди з'явився спочатку на росії, а потім порохаті політтехнологи привезли його сюди. Здається від цього каналу чекалкіним воняє. Сотні подібних роликів вони наштампували але в жодному не можуть пояснити, чому тоді росія четвертий рік не може захопити Україну якщо по їх твердженням Зеленський та Єрмак домовились здати Україну ще до війни Примітивна пропаганда розрахована на дебілів які її поширюють.
в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники") о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа) були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі) але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України
flyman написав:СРСР теж доганяв і переганяв, і "вжуххх"?
СРСР не мав паретто-оптимальної економіки як КНР може якби реформувались десь у 50-60х як КНР у 80х , то існували би і далі
Китай інша тема, вони беруть одну систему, і оптимізують під себе, потім те саме з іншою системою, а далі, як нема що переймати та оптимізувати, то просто чекають коли пропливуть трупи ворогів (Японія пішла трохи іншим шляхом, але тепер вернулася до джерел дзена і теж "чекає")