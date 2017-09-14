RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1499114992149931499414995>
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 13:55

  flyman написав:Мінімум, щоб виростити до 20р із місячними витратами "на життя" $150, за рік $1800, а за 20 років $36000.
І вжуххх, М1822, ідіть з Богом.
А якже "неоплатний борг" про який тут верещать нафротниці та диванні потужники?
Де каса на виході?


питання, питання і нема них відповідей
Пояснення такій дуристиці у порядку спадання:
-Зупинити падіння незламо-потужності у суспільстві, надаючи можливість диверсифікувати сімейні ризики.
-Бартер із Заходом - передача генофондно-людського активу як оплата за моральну та матеріальну підтримку. Інших не шкода кинути в окопи чи під російську окупацію
-Знизити майданний людський потенціал, який не залякаєш нарядами ТЦК

Але з т.з. довгострокової війни , майбутнього країни та банальної ефективності та справедливості це шкідництво
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 вер, 2025 13:57, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:СРСР теж доганяв і переганяв, і "вжуххх"?


СРСР не мав паретто-оптимальної економіки як КНР
може якби реформувались десь у 50-60х як КНР у 80х , то існували би і далі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:06

ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/29057

в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники")
о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа)
були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі)
але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України
prodigy
 
Повідомлень: 12664
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:08

  fox767676 написав:
  flyman написав:СРСР теж доганяв і переганяв, і "вжуххх"?


СРСР не мав паретто-оптимальної економіки як КНР
може якби реформувались десь у 50-60х як КНР у 80х , то існували би і далі

Китай інша тема, вони беруть одну систему, і оптимізують під себе, потім те саме з іншою системою, а далі, як нема що переймати та оптимізувати, то просто чекають коли пропливуть трупи ворогів (Японія пішла трохи іншим шляхом, але тепер вернулася до джерел дзена і теж "чекає")
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40654
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:35

  prodigy написав:ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/29057

в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів

Ви досі не відчуваєте різниці між ато 2014р і війною 2025р?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
а насправді, період спаду глобальної економіки великого циклу Кондратьєва

Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.

СРСР теж доганяв і переганяв, і "вжуххх"?

Развитие СССР последние лет 20 (60-70-е) постепенно замедлялось.
Относительное брежневское процветание, по крайней мере отчасти, объяснялось нефтегазодоходами.
СССР имел заметно меньшую долю в мировой экономике, чем БРИКС. И он фактически был одинок. Его "союзники" были в большей мере его "клиентами".
Ну и плюс ошибочный путь реконструкции, который был выбран Горбачёвым.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35838
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 15:17

  detroytred написав:
  Миша-клиент написав:
  budivelnik написав:...
2 Для бідної країни перетворитись в середню - це просто не заважати людям, які поступово змінять місце проживання...


А смысл середнякам-богатым жить в нищей стране?: богатые стремятся жить среди богатых в цивилизованной стране, покупая не самое дешевое жилье в Европе, на берегу Перс.залива, пр. И это демонстрирует пример Украины. ПОЭТОМУ бедная - будет становиться еще беднее/нищей, в результате выезда богатых к своим бабкам/с бабками куда-нить подальше Польши.


Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни.
На фоні інших.
Програвших йому "економічне змагання".

Туди, куди в'їдеш, цими досягненями не здивуєш.

А те, що вигравші стали такими, бо є програвші, то вже складно.
Ще складніше, щоб вигравали-росли всі (тобто більшість населення).

В цей час оті програвші самі в'їжджають в багатші країни. До кращих умов. Ще сильніше погіршуючи загальну ситуацію на місці.

Немного не так.
На примере айтишников.
Да у них заработки ниже, чем в Европе, но и налоги и расходы значительно ниже.
Так что им было экономически выгодно жить в Украине. Даже при более низких, чем на Западе доходах, они могли себе позволить намного больше.
И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги... Там это не так уж и много, хотя и немало. более-менее нормальную жизнь (но не богатую) обеспечит.

P.s. Не очень понятно, почему удалили пост Миши-клиента, там, вроде, не было ничего такого.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35838
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 15:29

  prodigy написав:ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/29057

в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники")
о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа)
були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі)
але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України

У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.
Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть.
Насчёт финансирования даже писать не буду. Какая часть нашего бюджета финансируется Западом не секрет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35838
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
https://t.me/nevzorovtv/29057

в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники")
о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа)
були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі)
але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України

У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.
Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть.
Насчёт финансирования даже писать не буду. Какая часть нашего бюджета финансируется Западом не секрет.

ЛАД, а як з вами ввічливо, коли ви НАХАБНО брешете?

у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.

ви як представник точних наук розумієте різницю - 5% проти 50%? чи як радянській людині вам ближче "а у вас негров линчуют"? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни.
На фоні інших.
Програвших йому "економічне змагання".
Ні, якщо ПРАВИЛЬНО пояснити тим хто ПРОГРАВ чому вони програли -то в програвших є шанс в подальшому перемогли
Якщо тим хто програв розповідати що вони програли бо така воля МОЖНОВЛАДЦІВ - то це жодним чином не дасть стимулу вже один раз програвшим знову починати перегони.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1499114992149931499414995>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.