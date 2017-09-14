flyman написав:Мінімум, щоб виростити до 20р із місячними витратами "на життя" $150, за рік $1800, а за 20 років $36000. І вжуххх, М1822, ідіть з Богом. А якже "неоплатний борг" про який тут верещать нафротниці та диванні потужники? Де каса на виході?
питання, питання і нема них відповідей Пояснення такій дуристиці у порядку спадання: -Зупинити падіння незламо-потужності у суспільстві, надаючи можливість диверсифікувати сімейні ризики. -Бартер із Заходом - передача генофондно-людського активу як оплата за моральну та матеріальну підтримку. Інших не шкода кинути в окопи чи під російську окупацію -Знизити майданний людський потенціал, який не залякаєш нарядами ТЦК
Але з т.з. довгострокової війни , майбутнього країни та банальної ефективності та справедливості це шкідництво
в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники") о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа) були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі) але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України
flyman написав:СРСР теж доганяв і переганяв, і "вжуххх"?
СРСР не мав паретто-оптимальної економіки як КНР може якби реформувались десь у 50-60х як КНР у 80х , то існували би і далі
Китай інша тема, вони беруть одну систему, і оптимізують під себе, потім те саме з іншою системою, а далі, як нема що переймати та оптимізувати, то просто чекають коли пропливуть трупи ворогів (Японія пішла трохи іншим шляхом, але тепер вернулася до джерел дзена і теж "чекає")
flyman написав:......... а насправді, період спаду глобальної економіки великого циклу Кондратьєва
Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
СРСР теж доганяв і переганяв, і "вжуххх"?
Развитие СССР последние лет 20 (60-70-е) постепенно замедлялось. Относительное брежневское процветание, по крайней мере отчасти, объяснялось нефтегазодоходами. СССР имел заметно меньшую долю в мировой экономике, чем БРИКС. И он фактически был одинок. Его "союзники" были в большей мере его "клиентами". Ну и плюс ошибочный путь реконструкции, который был выбран Горбачёвым.
budivelnik написав:... 2 Для бідної країни перетворитись в середню - це просто не заважати людям, які поступово змінять місце проживання...
А смысл середнякам-богатым жить в нищей стране?: богатые стремятся жить среди богатых в цивилизованной стране, покупая не самое дешевое жилье в Европе, на берегу Перс.залива, пр. И это демонстрирует пример Украины. ПОЭТОМУ бедная - будет становиться еще беднее/нищей, в результате выезда богатых к своим бабкам/с бабками куда-нить подальше Польши.
Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни. На фоні інших. Програвших йому "економічне змагання".
Туди, куди в'їдеш, цими досягненями не здивуєш.
А те, що вигравші стали такими, бо є програвші, то вже складно. Ще складніше, щоб вигравали-росли всі (тобто більшість населення).
В цей час оті програвші самі в'їжджають в багатші країни. До кращих умов. Ще сильніше погіршуючи загальну ситуацію на місці.
Немного не так. На примере айтишников. Да у них заработки ниже, чем в Европе, но и налоги и расходы значительно ниже. Так что им было экономически выгодно жить в Украине. Даже при более низких, чем на Западе доходах, они могли себе позволить намного больше. И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги... Там это не так уж и много, хотя и немало. более-менее нормальную жизнь (но не богатую) обеспечит.
P.s. Не очень понятно, почему удалили пост Миши-клиента, там, вроде, не было ничего такого.
У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК. Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть. Насчёт финансирования даже писать не буду. Какая часть нашего бюджета финансируется Западом не секрет.
ЛАД, а як з вами ввічливо, коли ви НАХАБНО брешете?
у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.
ви як представник точних наук розумієте різницю - 5% проти 50%? чи як радянській людині вам ближче "а у вас негров линчуют"?
detroytred написав:Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни. На фоні інших. Програвших йому "економічне змагання".
Ні, якщо ПРАВИЛЬНО пояснити тим хто ПРОГРАВ чому вони програли -то в програвших є шанс в подальшому перемогли Якщо тим хто програв розповідати що вони програли бо така воля МОЖНОВЛАДЦІВ - то це жодним чином не дасть стимулу вже один раз програвшим знову починати перегони.