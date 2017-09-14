Т.е. цифра такая же, как он называет сейчас для иностранцев в ЗСУ.
Є (була) ключова різниця. Всі командні посади від верху до комбата включно були за руськими кадровими. А мʼясо брали вже і серед місцевих, і серед своїх на расії. Ну і ясно що повне забезпечення всім, від автомата то ЗРК відомо звідки. Це зовсім не ті 5% іноземців в ЗСУ
Уж підрозділи (взводи, роти, бтг) регулярних рфянських військ точно були.
Навіщо ж Муженко зробив отаку заяву - хз. Але факт - прямо так і заявив: ""На сьогодні у нас є факти участі російських військовослужбовців, громадян РФ у складі НВФ в бойових діях. Бойових дій з підрозділами регулярних військ російської армії ми не ведемо", - повідомив Муженко." https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-genshtabi-y ... 2725_.html 29 сiчня, 2015
А стосовно того чи воює на нашому боці разом з нами Захід? Ну якщо розвіддані для бойових дій та наведення по цілях при бойових діях не є частиною ведення бойових дій, важливою частиною, яка грає важливу роль у веденні Бд, то я не знаю(( Нехай це буде називатися йогой чи малюванням.
Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.
«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет... _______________ Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
"слабий Дональдак"
Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала. Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються. Безвізом на 30 діб обмінюються.
"слабий Дональдак"
Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала. Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються. Безвізом на 30 діб обмінюються.
якщо так то ми вже в ЄС зблизились більше чим наполовину одночасно ставши 51 штатом США на 49% але без безвіза
budivelnik написав:........ 1 Що таке швидше? 2 ВВП_____1970________________2020 Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382 Індія_____108_________________1807 Бразилія__367_________________8435 США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910
Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?
1. Возьмите не с 1970 г., а позже. 2. Откуда данные? Потому что, например, здесь - https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita - вижу: - ВВП на душу населения США Фактический Предыдущий Наивысший Самые низкие Да Блок Частота 66682.61 65505.26 66682.61 18853.72 1960- USD Ежегодный Constant 2024 2015 USD И если максимальное значение близко к вашим данным, то минимальное значение по этим данным даже не за 1970, а за 1960 год в 5 раз выше.
https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай 1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894 1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808 1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940 1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225 1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587 1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384 1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827
Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.
Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років.... При чому США вже свій відрізок в 35 років пройшов з результатом +320%... А Китаю ще треба пройти і не факт що він зможе хоча б наблизитись до цього результату
Да, на душу населения хоть по ВВП, хоть по ВВП(ППС) да и просто по номинальному ВВП Китай пока сильно отстаёт от США. Но по вашей же ссылке ВВП (ППС) на душу населения США 1980 - 12553 долл., 2024 - 85812. Рост в 7 раз. Китай за то же время - 275 и 27093. Рост в 100 раз. Просто по ВВП (хоть по номиналу, хоть по ППС) в 1980 сравнивать Китай и США никому в голову даже не приходило, то сегодня по ВВП (ППС) Китай уже существенно обогнал США - 38190 млрд. против 29185, по номинальному ВВП пока отстаёт, но уже на так существенно - 19534.9 млрд против 30337.2. Я привёл данные, соответственно, ВБ и МВФ отсюда - https://surl.lt/tktxuc и https://surli.cc/gelwjo. Так что, как ни крути, а Китай развивается существенно быстрее США. Во всяком случае, пока. Можно добавить, что доля США в мировом ВВП составляет сейчас примерно 26% по номиналу и около 15% по ВВП(ППС). В то время, как в конце 2МВ была выше 50%. Хотя надо отметить, что последние лет 50 остаётся достаточно стабильной - от 25 до 30% при довольно заметном падении доли ЕС и сильном росте Азии. (https://web.archive.org/web/20111213021055/http://seekingalpha.com/article/174447-u-s-share-of-world-gdp-remains-remarkably-constant, тут, правда, данные до 2011).
