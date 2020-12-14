RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:25

  _hunter написав:
  Бетон написав:Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде

Без электрики - то еще такое, а вот если без газа... -- ЖК с собственной угольной котельной я что-то не припоминаю :oops:



Не всегда прогресс воспринимается позитивно.
В глубоком детстве, пару лет жили в сталинке на Татарке, во двор привозили осенью огроменную кучу угля.
Я так понимаю, там была котельная на угле.
Красота.
Весь двор в угольной пыли.
Эта пыль заносилась в квартиру.
Дети лепили снеговиков черно-белого цвета.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 21:02

  Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅

В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 21:35

  барабашов написав:
  Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅

В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.

Багато років не було жодних проблем.
Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було.
Очікую що будуть. Але вже через кацапів .

Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 05:55

  Faceless написав:
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба


О, в Липинке газовые плиты и нормальные кирпичные стены.
Невысокая этажность и нет панорамных окон.
Правда, есть проблемы с канализацией, которая без насосов не работает. Может уже проблему решили - не знаю. Но она была.
Так что Липинка - это хороший пример.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 06:02

  smdtranz написав:_hunter

еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)


Надо переходить на паровое отопление - как в США.
В каждом доме бойлер, который работает циклами или постоянно.
Газовые или на чем-то, напоминающем мазут (ойл называют), или на том и другом - дуофюел.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 06:22

  Hotab написав:
  барабашов написав:
  Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅

В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.

Багато років не було жодних проблем.
Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було.
Очікую що будуть. Але вже через кацапів .

Чуєш, а це правда що ти потрапив в руки Клопотенка?
Зображення

Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 06:29

  Faceless написав:
Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самому йти і вмикати
Ну хіба бойлери. Фішка в тому, що завдяки наявності електроенергії від інвертора не буде поведінки типової як наче сиділи в темряві.
Тому так, бойлери автоматом підуть грітися, і батареї свої 2-3 кВт можуть почати всасувать. Але тому і вмикають по групам і навіть в межах груи не одночасно
це де така дисциплінована публіка?
В Швейцарії чи Новій Зеландії?

"Страшно далеко они от народа!" - это Ленин про вас писал.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 07:31

  rjkz написав:
  smdtranz написав:_hunter

еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)


Надо переходить на паровое отопление - как в США.
В каждом доме бойлер, который работает циклами или постоянно.
Газовые или на чем-то, напоминающем мазут (ойл называют), или на том и другом - дуофюел.

В Украине найти строителя - нынче весьма и весьма дорогое удовольствие.
Либо воюют, либо прячутся, либо выехали подальше из анархической агротерритории. Поэтому про массовость подобной работы - говорить не приходится
