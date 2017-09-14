ні, Україна маленька країна. економічно, демографічно радянським людям не подобалось жити запертими в 1/5 частині земної кулі потім українців не влаштовувало жити в країні з Кримом та вільним виїздом, реальною багатопартійністю. зараз буде країна з віковим фрустрованим населення [майже] без виходу до моря. КНДР має кращі умови - вихід до 2 теплих морів, можливість виїхати по робочим візам в КНР та рф. те що вона європі потрібна для якихось своїх тимчасових цілей не заперечує високої вірогідності, що у підсумку вона буде зкинута на баланс рф
«Дефицит перевалит за 10 трлн». Экономисты предупредили о катастрофической ситуации с бюджетом
«Запланирован был дефицит в 1,2 трлн рублей, но об этом уже "забыли". Сбываются прогнозы, которые высказывали многие аналитики, причем самые худшие. Дефицит растет и будет кратно больше запланированного», — отметил экономист Константин Селянин.
По его словам, самое (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)тяжёлое положение у угольной отрасли: каждая третья шахта закрыта или готовится к закрытию, убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей. Трудности также наблюдаются у строителей, нефтяников и металлургов.
«"Сургунефтегаз" уже сообщил, что, хоть и формально, но убыточен, остальные компании рапортовали о снижении прибыли до 70%. Если у них упали доходы, то в бюджете денег не будет, потому что налог на прибыль — это основа бюджета.
В ближайшее время улучшений ждать не приходится. Весь вопрос в том, насколько огромен будет дефицит — около 6 трлн или перевалит за 10 трлн», — размышляет эксперт.
fox767676 написав: не заперечує високої вірогідності, що у підсумку вона буде зкинута на баланс рф
Дик, в тому й справа, що ні Європа, ні рфія не мають ресурсів, щоб взяти на баланс Україну, навіть при наявності такого бажання.
А згідно пісень волгаря, то навіть за наявності ресурсів в рашці, вона вже не сересере і не буде їх подібно ньому витрачати.
Тому сторони залюбки притримуються сценарію виснаження (то ж не діставайся ти нікому ... в отакому потужному, як раніше, вигляді).
За великим рахунком відбувається дерібан Неньки. В обгортці... Хоча впевнений на 90+%, як такова, Україна збережеться за будь-яких розкладів, та у сфері Європи. 10% на не у сфері Європи - це якщо сама Європа не збережеться.
Ну тоді підтверджуеться теорія славка броварського що боротьба за повноцінні російські пенсії )) якесь дозоване інфраструктурне відновлення може забезпечити КНР, європа - навряд чим довше війна , тем непідйомнішою для ЄС стає територія України щось полагодити\побудувати вони ще зможуть, а ось захистити івестиціі вже буде нікому