*Скажите... почему же тогда РФ так печется о возможном "разгроме" Украины и истерит про требование капитуляции угрожая разгромом? В таких случаях МОЛЧА делают... ЕСЛИ... ЕСЛИ... (цитата из Греции)... Если могут... Или... НЕ... Не могут... и это пони мают... вот и истерят... ибо тогда работает Перфокарта по ним... со всей пролетарской неизбежностью...
Значит ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - Асимметрия... И это то, чего ждет Трамп для включения "Второй Фазы" (как он сам сказал)... Что профиксит начало Второй Фазы войны... и запустит обратный отсчет той Большой о которой говорил...
Теперь Вам станет понятным его мемчик про неизбежность неизбежного... Поймете о чем говорят сейчас многие политики и у нас и вне...
У РФ сейчас пат. Либо "линейка" и ничего... кроме отработки Перфокарты по РФ... либо асимметрия, открытие второго этапа и сожжение мостов. Вот и истерят.
П.С.: По Украине перспектива тогда тоже понятна - Страна-Крепость... Но это и так уже неизбежно в силу финансов, долга, демографии и прочего.* (С) ____________________ *Британия передала оружия Украине на 1 ярд... с доходов от замороженных активов РФ...* (С)
ЛАД написав:Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%. Но можно взять немного другие годы. Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%. США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%. Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла. Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
Мій - дуже коректний Ваш - дуже не коректний. 1 Я взяв ОДНАКОВУ цифру на початку періоду і однакову цифру на кінці періоду 2 Ви чомусь вирішили що розвиток від 16000 до 27000(2014-2024) те саме що від 21000 до 27000(1988-1994)
Мені по барабану Ви можете вважати що Китай доганяє..... Але я памятаю як переганяв всіх совок... допереганявсяч до пустих полиць..
ПС Так коли я отримаю відповідь по точності? я ж вам показав звідки в педерації снаряди (60 років будував совок, 30 років будувала педерація, 20 років корейці-а вистарчило на 2 роки віни) 3 Насправді
detroytred написав:Народ був, є і буде. А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують Розумний є і буде А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Втєм'яшити можна будь-кому... Від розуму це не залежить. Ніяк. Залежить від методик внушєнія. Та психологічного стану, стійкості людини.
Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).
А підвищити рівень розумності народу не складно. Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну. Але ж хто на це піде?((( І хто її надає? Від кого це залежить? Від можновладців.
Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться. І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання. Хфантастика..
Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі. Незалежно від думок самого індивіда.
detroytred написав:УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.
Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово! Зе нарешті до цього дійшов.
