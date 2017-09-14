RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15005150061500715008>
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

цікаві заклики ФРН в бік української незламопотужності
при тому що їх власна російськомовна діаспора вкрай охоїла , тілько що з іконами путіна не ходять
і ніякого на них гестапо нема
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:35

  fox767676 написав:цікаві заклики ФРН в бік української незламопотужності
при тому що їх власна російськомовна діаспора вкрай охоїла , тілько що з іконами путіна не ходять
і ніякого на них гестапо нема

там бюргери, як казав Демура, "сплять і сцуть"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40685
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:там бюргери, як казав Демура, "сплять і сцуть"


Захід взростив Сталіна, Гітлера, КНР що не засудила повністю маоїзм, а також Соловйова, Демуру та Щеліна
а українці погодилися бути крайніми
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1 людина загинула, 3 поранених: росіяни поцілили ракетою по співробітниках гуманітарної місії з розмінування у Чернігові
Внаслідок ракетного удару 4 вересня біля блокпоста поблизу Чернігова одна людина загинула, троє зазнали поранень.
...
"Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості"


Оце військовий злочин в чистому вигляді ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12029
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Припускаю, що європи бояться, що Україна не просто впаде, а ще і підсилить собою кацапів. Отоді це дійсно шалена суміш , здатна знести багато на своєму шляху.


ну то коли стан України досягне безпечних кондицій , європа її з богом відпустить до східнохристиянської цівілізації
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

достатньо було після 2014 розмістити в Ураїні символічну пару тисяч натівських вояків
і трохи охолонути пил-жар постмайданівських рішеннь , щоб росія суди не сувалась
а робили все навпаки
в Україні "батько наш бандера", на Заході - "no boots on the ground"
маємо те що маємо
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:00

  fox767676 написав:
  flyman написав:там бюргери, як казав Демура, "сплять і сцуть"


Захід взростив Сталіна, Гітлера, КНР що не засудила повністю маоїзм, а також Соловйова, Демуру та Щеліна
а українці погодилися бути крайніми

Монголоїдний канадієць каже, що не так, що згідно теорії ігор Сталін всіх обіграв на геополітичній дошці.
Китайських комуністів виростив СРСР, а далі вони вже самі згідно свого дзена.
Гітлер виріс із ресентименту внаслідок 1ї СВ (яку німці технічно виграли, але програли практично). 2СВ мала би будти як СВО (бліц-криг), тільки знову, не було вирішено українське питання, так як на то сподівався батько Бандера.
Соловйов, Демура та Щелін - медійні фігури різного гатунку та ЦА.
Але все стало би на своє місце, якби та вся слав"янофілія забула про Мск як джерело руськості, та вернулася до коріння в мать міст.

P.S.
Ще ж не забуваєм про ранній капіталізм, який породив вчення Маркса, в якому капітал сам собі копає могилу на якій буде живильним гумусом комунізму, як його вищій формі. Тому технічно маєш рацію. Але Захід виростив Новий Світ теж. Ось такий дуалізм. Одна палка з двома кінцями. Єдність і боротьба протилежностей. Темна і світла сторона сили. Джедаї та ситхи.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40685
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:08

  fox767676 написав:достатньо було після 2014 розмістити в Ураїні символічну пару тисяч натівських вояків
і трохи охолонути пил-жар постмайданівських рішеннь , щоб росія суди не сувалась
а робили все навпаки
в Україні "батько наш бандера", на Заході - "no boots on the ground"
маємо те що маємо

Гогу та Магогу, в очікування КС
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40685
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:32

За крок до перевороту думок©

  pesikot написав:1 людина загинула, 3 поранених: росіяни поцілили ракетою по співробітниках гуманітарної місії з розмінування у Чернігові
Внаслідок ракетного удару 4 вересня біля блокпоста поблизу Чернігова одна людина загинула, троє зазнали поранень.
...
"Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості"


Оце військовий злочин в чистому вигляді ...
І?

Так колективному заходу, як і трампонію - пох!
І вже давно!(чи то так і постійно було?)

І пуйлу - вже руку подають...

Це кінець?
Чи ще надія на якесь диво - типу, марсіани прилетять і врятують Україну?


п.с.
Питання до всіх:
На Марсі!
Підкреслюю - на Марсі!(а то живемо в такий час... :mrgreen: )
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:36

«Чесні» відповіді - це ті які влаштують Успіх-а. Всі інші - то «вуж на сковорідці».
Hotab
 
Повідомлень: 16095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 15005150061500715008>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.