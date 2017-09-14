цікаві заклики ФРН в бік української незламопотужності
при тому що їх власна російськомовна діаспора вкрай охоїла , тілько що з іконами путіна не ходять
і ніякого на них гестапо нема
|
|
|
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цікаві заклики ФРН в бік української незламопотужності
при тому що їх власна російськомовна діаспора вкрай охоїла , тілько що з іконами путіна не ходять
і ніякого на них гестапо нема
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:35
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Оце військовий злочин в чистому вигляді ...
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
достатньо було після 2014 розмістити в Ураїні символічну пару тисяч натівських вояків
і трохи охолонути пил-жар постмайданівських рішеннь , щоб росія суди не сувалась
а робили все навпаки
в Україні "батько наш бандера", на Заході - "no boots on the ground"
маємо те що маємо
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:00
Монголоїдний канадієць каже, що не так, що згідно теорії ігор Сталін всіх обіграв на геополітичній дошці.
Китайських комуністів виростив СРСР, а далі вони вже самі згідно свого дзена.
Гітлер виріс із ресентименту внаслідок 1ї СВ (яку німці технічно виграли, але програли практично). 2СВ мала би будти як СВО (бліц-криг), тільки знову, не було вирішено українське питання, так як на то сподівався батько Бандера.
Соловйов, Демура та Щелін - медійні фігури різного гатунку та ЦА.
Але все стало би на своє місце, якби та вся слав"янофілія забула про Мск як джерело руськості, та вернулася до коріння в мать міст.
P.S.
Ще ж не забуваєм про ранній капіталізм, який породив вчення Маркса, в якому капітал сам собі копає могилу на якій буде живильним гумусом комунізму, як його вищій формі. Тому технічно маєш рацію. Але Захід виростив Новий Світ теж. Ось такий дуалізм. Одна палка з двома кінцями. Єдність і боротьба протилежностей. Темна і світла сторона сили. Джедаї та ситхи.
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:08
Гогу та Магогу, в очікування КС
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:32
За крок до перевороту думок©
І?
Так колективному заходу, як і трампонію - пох!
І вже давно!(чи то так і постійно було?)
І пуйлу - вже руку подають...
Це кінець?
Чи ще надія на якесь диво - типу, марсіани прилетять і врятують Україну?
п.с.
Питання до всіх:
На Марсі!
Підкреслюю - на Марсі!(а то живемо в такий час... )
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?
Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:36
«Чесні» відповіді - це ті які влаштують Успіх-а. Всі інші - то «вуж на сковорідці».
|