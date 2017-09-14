RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:31

  fox767676 написав:Бачу у Пса Ікоти свято наближаеться - війна доходить до межі, де буде вибір між рос. пенсіею чи європейським велфером для біженців. ще трохи з незламо-потужністю погратися і мрії про цукрову кісточку здійсняться


По факту, у тебе є що мені відповісти на мої дописи та запитання ?
Окрім, брехні на мою адресу і твоєї брехні взагалі

Якщо немає, то прибери всю свою брехню )

PS. У тебе сьогодні були дуже довгі кофі-брейки )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:35

  Xenon написав:Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))


Трошки інший опис ситуації, але суть десь така ж:
*Трамп умыл руки и ждет по какому пути пойдет РФ... по пути Перфокарты (линейно) или начнет асимметрию... и будет решать...

Т.е. Трамп по сути занял позицию Мерца... нет смысла о чем либо говорить пока нет либо военного либо экономического поражения одной из сторон... либо... асимметричного хода.

В период ожидания - ЕС и Коалиция обеспечивают Украину ресурсами войны и поддержания бюджета...

Чтоб ЕС и Коалиция не третировали Трампа требованиями по РФ - Трамп потребовал от них экономической войны против Китая и отрезать полностью себе российскую нефть...

Удовлетворенные стороны ушли на торжественный обед.* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25406
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава Сбєрбанку: Економіка РФ у другому кварталі 2025 року увійшла у "технічну стагнацію"
За словами Грефа, у липні та серпні економічні показники Росії наблизилися до "нульових відміток"

Ой ... а нам тут розповідають, яка потужна економіка в РФ, "росте процент жирів у маслі"
Однією з головних причин він назвав високу ключову ставку Центробанку РФ.
"За поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, становить 12% і нижче. Тому десь у разі досягнення цих рівнів, найімовірніше, ми побачимо пожвавлення економіки", – зазначив Греф.

Тобто, в сучасних російських умовах, дуже нескоро ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:40

  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:

"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?

Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)


Ще б Гвінею-бісау залучити і в кремлі запалає
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:41

Любов врятує світ!©

  detroytred написав:Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін
Кожному Флаю по філіпінці?😅

Чи по філіпінці в кожен окоп "волонтерити"?😅

Думаю, солдати в окопах більше заслужили на філіпінку, ніж Флай))
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:44

  ЛАД написав:
  Успіх написав:............
Питання до всіх:
На Марсі!
Підкреслюю - на Марсі!(а то живемо в такий час... :mrgreen: )
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?

Прежде, чем требовать ответ, определите, что вы называете проигрышем.

А давайте я не буду підказувати :D
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лавров озвучил условия Кремля для "длительного" мира в Украине
Для достижения прочного мира, Украине следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Он добавил, что эти "реалии" сложились после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - заявил Лавров.
"Опять эта неопределенность" (с)
Так постоянно повторяет ЛАД

Путин и его грустная лошадь Лавров постоянно озвучивают одни и теже требования
Но для ЛАДа - это не условия, это слова, "нужны переговоры и вооот тоогдаа узнаем чего же хотят россияне"

ЛАД, постоянно повторяющиеся требования и есть условия.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 04 вер, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:44

Взагалі оцей Міха-Антихрист Чаплига косплеїть "генерала СВР". Мабуть було таке замовлення зверху - зробити українську адаптацію. Ну там холодильники були, а тут перфокарти
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 вер, 2025 18:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:47

  flyman написав:
  Успіх написав:
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?

Сцо вийти на марсіанську вулицю?

Це питання до тебе :mrgreen:
Бо в мене є що показати тцкакашкам :mrgreen:
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:49

  Успіх написав:Бо в мене є що показати тцкакашкам :mrgreen:

З якої відстані ? скільки сотень метрів ? )
pesikot
