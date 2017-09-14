Успіх написав:Відвоював/захищав Батьківщину 2-3-4роки - отримай ще 5-10років в'язниці у подарунок!
Грабуєш державу на мільйони - посиди 11 місяців і вільний, напевно ще поділись награбованим з ким потрібно. ---------------------------------------- Влада цинічно використовує людей на свою користь, прикриваючись патріотизмом.
Два дрони залетіли на територію Польщі, однак місцеві Повітряні Сили їх не збивали, оскільки ті не становили загрози.
Про це розповів оперативний командувач польських ЗС генерал Кліш. Він конкретно не вказав, що це були російські дрони, але очевидно, що це були шахеди, оскільки інцидент стався в ніч на 3 вересня, коли тривала дронова атака по Львівщині та Волині.
fox767676 написав:Взагалі оцей Міха-Антихрист Чаплига косплеїть "генерала СВР". Мабуть було таке замовлення зверху - зробити українську адаптацію
Про те, що він від Медведчука було. Від Єрмака теж було. До речі, сама найпопулярніша та ходова версія. Тепер нова версія - що косплеїть якогось генерала СВР. Це отого, що, кажись, Віталій колись тут цитував? Без поняття, коли з'явився отой генерал і чим вони схожі, але підозрюю, що анархіст з'явився на роки раніше отого якогось генерала.
Чим вам отой Чаплига насолив? Ще цікавіше в чому паралель між перфокартами та холодильниками?
Навіть не сперечайтесь . Він працював і на пороха, і на медведчука і зараз на владні кола. Стилістика , прийоми з "інсайдами з кулуарів" багато в чому позичені в "Генерала"
ЛАД написав:Удивительно сегодня читать "доказательства" того, что Китай развивается теми же темпами, что и США.
Може не треба так НАГЛО маніпулювати? Реальність 1 Китай СЬОГОДНІ розвивається тими ж темпами , якими розвивалось США 35 років ТОМУ. 2 Враховуючи те що 35 років тому наповнюваність долара була іншою наприклад цей ресурс https://e-zubkovskiy.com/finansovi-kalkulyatori/kalkulyator-inflyatsii-dolara показує що а - інфляція за 35 років =140% , тобто 1 долар 1990 року=2,4 долара 2025 року б - інфляція за 5 років (1988-1994) становила 20% , тобто 1долар 1988=1,2долара1994 а раз так то табличку треба модернізувати на розміри інфляції долара Інфляція долара згідно з ресурсу з кожного 01-01 по кожне 01-01 1981-2016 - 170% 1982-2017 - 150% 1983-2018 - 150% 1984-2019 - 140% 1985-2020 - 140% 1986-2021 - 130% 1987-2022 - 150% Таким чином табличка буде виглядати наступним чином рік_ __ США __ рік_ __ Китай __ Китай(з урах інфляції) 1981 __ 12553 __ 2016 __ 12894 __ 7585 1982 __ 13949 __ 2017 __ 13808 __ 9205 1983 __ 14405 __ 2018 __ 14940 __ 9960 1984 __ 15514 __ 2019 __ 16225 __ 11589 1985 __ 17086 __ 2020 __ 17587 __ 12562 1986 __ 18199 __ 2021 __ 18384 __ 14142 1987 __ 19035 __ 2022 __ 20827 __ 13885 Це показує що китай відстає не на 35 років - а на 40 років І поки що ми не можемо заглянути в майбутнє і порівняти 1987 рік США з 2027 роком Китаю