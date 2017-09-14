RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15012150131501415015
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:56

  whois2010 написав: то чи можна отримати зекономлені на розвитку дитини кошти?

И таки где я могу получить свою долю? (С)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8776
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21637 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:42

  Hotab написав:Хто вона така ця «держава», перед якими «нами» у боргу?

А хто вона така ця "держава", перед якими виключно чоловіки віком від 18 до 60 років у боргу? Перед чим або ким вони у боргу? Чому лише вони?

Навіть якщо ці цифри коректні - звідки у "держави" ці кошти? Ці витрати фінансувались громадянами України, тому і незрозуміло як люди, які державу утримують своїми податками, ще і в "боргах" опиняються... :shock:

Це як же совок мозок проїв людям, що вони дійсно вірять, що держава щось для них сама робить за незрозуміло які гроші. :o
АндрейМ
 
Повідомлень: 593
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:50

Індія. Санкції.

За оцінками західних аналітичних центрів, утримання російської армії на фронті коштує приблизно 250–300 млн дол. на день (боєприпаси, зарплати, логістика, ремонт техніки). Нафтогазові доходи від Індії 2025 року приносять Кремлю близько 100–120 млн дол. щодня. Це означає, що лише індійський імпорт нафти фінансує третину воєнного бюджету РФ, тобто фактично «закриває» кожен третій день війни в Україні.

Ситуація виглядає ще цікавішою з огляду на останні події в РФ. Через серію атак України на російські НПЗ Росія втратила до 21% власних потужностей із переробки, а це означає, що Москві вигідніше продавати сиру нафту за кордон, ніж переробляти її всередині країни. Індія у цьому контексті стає ключовим партнером, без якого Кремль не зможе зберегти рівень експортних доходів. Тобто для Росії угода з Делі — питання виживання бюджету, а для Індії — питання доступу до дешевого ресурсу. Обидві сторони отримують прямі вигоди й готові ігнорувати геополітичний тиск.

Для Росії нафтогазові доходи становлять близько 30–35% федерального бюджету. За підрахунками російського Мінфіну, 2024 року щоденний експорт у середньому приносив близько 670 млн дол. виручки. Індія як найбільший покупець забезпечує Росії 15–20% валютних надходжень від нафти, тобто фактично кожен п’ятий рубль у «нафтовій касі Кремля» формується завдяки індійському попиту.

Паралельно індійські НПЗ різко збільшили експорт готових нафтопродуктів: 2021 року обсяги експорту дизеля та бензину становили приблизно 1 млн бар. на добу, тоді як у 2024–2025 роках — уже 1,3–1,4 млн бар./день. Звісно, значну частину індійських нафтопродуктів виробляють з російської сировини. Особливо помітним стало зростання поставок у Євросоюз, де частина російської нафти фактично поверталася на ринок «у новій упаковці».
https://argumentua.com/novini/indiya-fi ... trat-rosii
detroytred
 
Повідомлень: 25414
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:56

  ЛАД написав:Но если бы население Славянска не поддержало того же Гиркина, то ничего бы у него не получилось, его группа из 20 (или даже 52) человек была бы легко и быстро уничтожена.
Основная проблема была именно в поддержке населения.


у 52 чоловік (видимих, а ще були невидимі) була зброя, розвідка, інфо прикриття та важка техніка. в каховці, херсоні, мелітополі в 2022 році була підтримка місцевих. результат? розстріл в бузковому парку і тд.

росія забезпечувала окупаційні війська в 2014 році на рівні "не дати програти". на кожне підсилення ЗСУ, було відповіддю підсилення контингенту за рахунок РОВ. інфовійна була потужна, чого вартий іловайськ, коли х... брехав під камеру під зелений коридор. распяті мальчіці в трусіках, су-25, фотошоп на першому каналі про су-25, блуждаючі міномети, алея ангелів - це все один загальний задум.

брехня про 100% підтримку місцевими - це теж іпсо. реальних цифр нема.


  ЛАД написав:А что касается Латыниной и Арестовича, то они, как минимум, заметно умнее вас.

і обидва працюють в рамках ФСБ
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6262
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:58

  detroytred написав:НПЗ Росія втратила до 21% власних потужностей із переробки, а це означає, що Москві вигідніше продавати сиру нафту за кордон, ніж переробляти її всередині країни. Індія у цьому контексті стає ключовим партнером, без якого Кремль не зможе зберегти рівень експортних доходів. Тобто для Росії угода з Делі — питання виживання бюджету, а для Індії — питання доступу до дешевого ресурсу.



треба взяти у індії грошей на дрони :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6262
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:07

  trololo написав:
  detroytred написав:НПЗ Росія втратила до 21% власних потужностей із переробки, а це означає, що Москві вигідніше продавати сиру нафту за кордон, ніж переробляти її всередині країни. Індія у цьому контексті стає ключовим партнером, без якого Кремль не зможе зберегти рівень експортних доходів. Тобто для Росії угода з Делі — питання виживання бюджету, а для Індії — питання доступу до дешевого ресурсу.



треба взяти у індії грошей на дрони :mrgreen:

Та отож.
Україна повинна теж отримувати свою частку профіту з оркостану.
Отже воює з ним саме вона, і війна забезпечує іншим профіт, а Україні лише збитки.
detroytred
 
Повідомлень: 25414
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цього разу НЕ на Марсі!))


Хоча, може суддя завербований ворогом? :mrgreen:



п.с
Наша незламниця флер>>>
https://youtube.com/shorts/6iSSdWMfpak? ... r6BoXOlcw5
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:47

Шмигаля зупинили ТЦК: що сталося з міністром оборони на Запоріжжі :lol:


Під час робочої поїздки в Запорізьку область міністра оборони України Дениса Шмигаля зупинила група оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. :lol:

За словами міністра, представники ТЦК діяли спільно з Національною поліцією. Усі співробітники були забезпечені бодікамерами та проводили відеофіксацію заходів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... odi-kameri

кловани штампують серіальчики без упину :lol:
jump
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15012150131501415015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 983206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14813)
05.09.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.