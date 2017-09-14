RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:54

  Успіх написав:п.с.
Як от я пропонував ЧІТКУ/конкретну бізнес-ідею >>>
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!


Чітка ? Конкретна ? Скільки сам з цього маєшь ?
Ключі хоч від конури отримав ? ))
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:02

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вопрос, кого? Привлечём китайцев?

Китайцев не надо привлекать. Они сами расселяются по всему миру с огромной скоростью.

Уточню: расселяются по странам _первого_/_второго_ мира. Третий - по "непонятным" причинам их не сильно интересует.
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:06

  andrijk777 написав:Нагадаю тобі що саме Трамп дав нам джавеліни перед війною. Тобто він дав зброю щоб не було війни!

Нагадаю тобі, Трамп надав джавеліни пісял того, як Конгресс його зобов"язав це зробити

Надав зброю ? Джавеліни ? Щоб не було війни ?

  andrijk777 написав:А Байден дав зброю щоб війна продовжувалась, щоб ми не виграли, але і щоб не програли, тобто для того щоб ми здихали і ослаблювали ворога США.


Надав зброю ? Щоб війна продовжувалась ?

Я тобі давно писав, що ти взагалі не розумієшь про що пишешь.

У тебе одні шаблони в голові, ти навіть не розумієшь причинно-наслідкових зв"язків

Перечитуй себе, а не тільки пиши ))))
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:07

Бізнес не доїться, бо бик

  pesikot написав:
  Успіх написав:п.с.
Як от я пропонував ЧІТКУ/конкретну бізнес-ідею >>>
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!


Чітка ? Конкретна ? Скільки сам з цього маєшь ?
Ключі хоч від конури отримав ? ))

- а много ль корова дает молока?
- да мы молока не видали пока

Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 вер, 2025 18:18, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:13

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Нагадаю тобі що саме Трамп дав нам джавеліни перед війною. Тобто він дав зброю щоб не було війни!

Нагадаю тобі, Трамп надав джавеліни пісял того, як Конгресс його зобов"язав це зробити

А Байден ні? Байден також дав зброю після того як Конгрес зобов'язав його це зробити. + Байден ще й "зажимав" зброю, тобто давав менше ніж йому виділив Конгрес + Байден ще й усіх обдурив з ленд-лізом, по якому він міг давати необмежену кількість зброї, а дав нуль.

У тебе одне око бачить, друге ні. Очевидно що ти спотворюєш/перекручуєш факти так, як вигідно тобі.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:16

  budivelnik написав:Мені подобається твій хід думок...
Мені не подобаються висновки з цього ходу..
1 Є причина-є наслідок
Причиною появлення моїх відповідей є твоє по 250 колу
Можновладці недопрацьовують-Матриця керує....
Якщо казати твоїми словами то ти цю СВОЮ місію виконав і навіщо по 251 колу пробуєш її повторити?
Все , тебе почули і запамятали
2 Якщо ти не будеш постійно крутити ПОМИЛКОВУ на мій погляд тезу - то мені НЕ БУДЕ що тобі сказати.
Висновок
Ти зрозумівши що причина моїх відповідей -є твої твердження і памятаючи що ці твердження ти вже сотні разів повторював-просто перестаєш їх в чергове тиражувати.
Тобто придумуєш щось нове.

Тобто очі розкрий-то.
Подивись на реальність --- тут 80++% повідомлень від форумчан стосовно саме того, що можновладці-управлінці-регулятори, як ти кажеш, недопрацьовують (бо я кажу, що виконують свої посадові функціональні обов'язки по мінімуму).

Матриця - це в мене собіратєльний образ обману, ілюзії, шахрайства.

І не гальмуй, я тобі пропоную:
- рефлексуй до схочу на мої твердження, але при цьому припини постійно брехати, перекручувати мої твердження, думки;
- але якщо не можеш не брехати, перекручувати, то припини рефлексувати. Бо інакше будеш тільки "лісом" отримувати.

Що ти співаєш про рефлексію ЛИШЕ на мої висновки, якщо часто "згадуєш" в мій бік в дискусіях з іншими?!
______________________
*Висновок
Ти зрозумівши що причина моїх відповідей -є твої твердження* ----- це типова логіка путла...
Місія.
Отак само він обгрунтовує, чому лізе до іншого зі своєю "правдою".
Не виказує своє бачення, а саме лізе з претензіями-звинуваченнями-вимогами.

Ти не просто заперечуєш мою думку або виявляєш своє ставлення до предметів, про яких я веду мову, а прямо лізеш до мене зі своїми претензіями-звинуваченнями-вимогами. До мене.
Зрозумій ріницю...
Але тобі не дано. Бо місія((
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 вер, 2025 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:16

Сядуть всі!©

І знову стріляють по мирняку...
- але ж це не кацапи?!!!
Так отож! Отож!
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:17

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Нагадаю тобі що саме Трамп дав нам джавеліни перед війною. Тобто він дав зброю щоб не було війни!

Нагадаю тобі, Трамп надав джавеліни пісял того, як Конгресс його зобов"язав це зробити

Надав зброю ? Джавеліни ? Щоб не було війни ?

  andrijk777 написав:А Байден дав зброю щоб війна продовжувалась, щоб ми не виграли, але і щоб не програли, тобто для того щоб ми здихали і ослаблювали ворога США.


Надав зброю ? Щоб війна продовжувалась ?

Я тобі давно писав, що ти взагалі не розумієшь про що пишешь.


немає з ким вести дискусію, andrijk777-це як з дитиною десь 3го класа, а ЛАД -як дитина день 5 класу (Школы рабочей молодежи)

В Советском Союзе существовали специализированные образовательные учреждения для рабочей молодежи, а также партийные школы для подготовки кадров. Для рабочей молодежи, не получившей начального образования, предназначались Школы рабочей молодежи (ШРМ) и Школы сельской молодежи (ШКМ), которые предоставляли общее образование без отрыва от производства
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:21

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Нагадаю тобі що саме Трамп дав нам джавеліни перед війною. Тобто він дав зброю щоб не було війни!

Нагадаю тобі, Трамп надав джавеліни пісял того, як Конгресс його зобов"язав це зробити

А Байден ні? Байден також дав зброю після того як Конгрес зобов'язав його це зробити. + Байден ще й "зажимав" зброю, тобто давав менше ніж йому виділив Конгрес + Байден ще й усіх обдурив з ленд-лізом, по якому він міг давати необмежену кількість зброї, а дав нуль.

У тебе одне око бачить, друге ні. Очевидно що ти спотворюєш/перекручуєш факти так, як вигідно тобі.


Тобі, дурню, нагадати, як Трамп блокував передачу зброї, через Конгресс, оту саму передачу зброї, яку ініціював Байден

Ще питання, як передача джавелінів унеможливила війну ?
В 2022 році це сильно допомогло ? )
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:30

  andrijk777 написав:
  jump написав:До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів, що створює серйозні виклики для ринку праці. Про це заявила спікерка компанії HRD Kernel Наталія Теряхіна під час Camp 2025 — наймасштабнішої HR-конференції року.

«Зараз нас близько 30 мільйонів. Тут, до речі, три джерела – Advanter group, НБУ і Кабінет Міністрів. І вони всі сходяться на тому, що в 50-му році нас буде 25 мільйонів. Це все населення. Це не те, що працює. Це усі»
https://tvoemisto.tv/news/do_2050_roku_ ... 79499.html

зелені вилупки доб"ють країну :shock:

Не вірю. Це в оптимістичному варіанті.
Якщо за 35 років ми з 52млн. опустились до 30млн., то за 25 років повинні опуститись десь на 10 млн. А враховуючи що населення України за ці 35 років сильно постаріло, то ще більше.
В нормальному(інерційному) варіанті нас залишиться десь 20млн. в 2050 (в теперішніх територіях).

І я б не спихав це все на зелених. Це питання надто комплексне щоб усю вину валити на зелених. Тим більше зелені не з Марса впали - їх вибрав народ.

то рожевоокулярні казочки для інфантилів
