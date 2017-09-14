|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:32
flyman написав:
ЄС: "я нє такая, я жду трамвая, і ваапщє внє палітікі"
Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні
, - глава МЗС Прево
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.
За словами дипломата, бельгійський уряд "розглянув" можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також "підірве" довіру до євро
.
кааліція патужних
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:35
Сибарит написав: ЛАД написав:
Вопрос, кого? Привлечём китайцев?
Китайцев не надо привлекать. Они сами расселяются по всему миру с огромной скоростью.
У нас их пока не много, но это только вопрос времени.
1. Китайці не кочівнки, в основному вони далі свого району не їдуть.
2. Якщо таки розселяються, то там де є можливість робити чінатауни.
3. Якщо розслеляються і не в чінатунах, а схрещуються з місцевими то за 2-3 покоління гібриди перетворюються в аборигенів.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:37
Hotab написав: pesikot написав:
В
Чітка ? Конкретна ? Скільки сам з цього маєшь ?
Ключі хоч від конури отримав ? ))
- а много ль корова дает молока?
- да мы молока не видали пока
но ты то нашел в фавелах Найроби Мгамбу с салями повышенного надоя(за двадцатку)?
