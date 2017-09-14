RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:32

  flyman написав:ЄС: "я нє такая, я жду трамвая, і ваапщє внє палітікі"


Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні :lol: , - глава МЗС Прево
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.
За словами дипломата, бельгійський уряд "розглянув" можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також "підірве" довіру до євро :lol: .

кааліція патужних 8)
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:35

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вопрос, кого? Привлечём китайцев?

Китайцев не надо привлекать. Они сами расселяются по всему миру с огромной скоростью.
У нас их пока не много, но это только вопрос времени.

1. Китайці не кочівнки, в основному вони далі свого району не їдуть.
2. Якщо таки розселяються, то там де є можливість робити чінатауни.
3. Якщо розслеляються і не в чінатунах, а схрещуються з місцевими то за 2-3 покоління гібриди перетворюються в аборигенів.
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:37

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:п.с.
Як от я пропонував ЧІТКУ/конкретну бізнес-ідею >>>
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

В
Чітка ? Конкретна ? Скільки сам з цього маєшь ?
Ключі хоч від конури отримав ? ))

- а много ль корова дает молока?
- да мы молока не видали пока


но ты то нашел в фавелах Найроби Мгамбу с салями повышенного надоя(за двадцатку)?
барабашов
