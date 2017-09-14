RSS
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:20

  Hotab написав:_hunter

я предъявы, что "окоп в неправильном месте стоял" -- не кидаю



А що це було по відношенню до мене, у якого «окоп» точно поближче ніж у німецького бігунця був багато років? 😅


Добрий ранок .
Всім Здоров,я .

"Миру у ближчий час .....не передбачається.Треба роздивитись питання та направити на Батьківщину українців для дотримання безпеки у своїй країні ....сказав лідер партії ХСС
Прочитав допис у Телеграм каналі Україна 24/7 .
Передайте це самому "юридичному та демократичному "
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5299
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:24

  Hotab написав:_hunter
мой тыл чуть дальше


Твій тил не просто «чуть дальше». Він просто «тил»
Жодного дня ти не брав участі у БД . Жодного разу ти не відвіз яку-небудь гуманітарну кудись в області, де є фронт .
У мене «безпосередня участь» у всі роки від 14 до 23 включно.
«Безпосередня участь» означає що з «тилу» (аеродрому) піднімався і виконував бойові завдання. А це суворо визначені райони.
Які бойові завдання виконує німецький ......

Так я тебя и стал песочить как раз после того "23 выключно" :wink:
Или абидка гложет, что былые достиженьища никого не волнуют? -- ну вот получай алаверды :lol:

Какие? -- вот ровно как ты написал -- ВООБЩЕ ВСЕ БОЕВЫЕ, ЧТО ПРИХОДИЛИ
_hunter
 
Повідомлень: 10470
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:26

_hunter
Так я тебя и стал песочить как раз после того "23 выключно"


А, типу недостатньо позахищав бігунця? :lol:
Ну так пора тобі згадати про свій військовий обовʼязок, досить ховатись все життя))

ВООБЩЕ ВСЕ БОЕВЫЕ, ЧТО ПРИХОДИЛИ


Драка в німецькій черзі з жінками за 500 євро не рахується :lol:
Впевнений, ти переміг там всіх ворогів! :lol:
Перший отримуєш! Без ризиків «раптом не вистачить» :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://apostrophe.ua/ua/news/world/eur ... siv/350714
У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5299
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:36

  tumos написав:
  ЛАД написав:И объяснять все мировые события их деятельностью, это, мягко говоря, перебор. Очень мягко.
Подтверждено развалом СССР.
Или вы расскажете, что это был хитрый план КГБ? :)

Участие комитета в развале СССР - обсуждаемый вопрос. Почему он у вас вызывает улыбку непонятно.

Мабуть тому, що логічно буде або відкидати теорії змов що для Заходу, так і для імперій зла; або приймати їх для обох сторін.


  trololo написав:починаєш розуміти, наскільки вона професійна, системна та всеохоплююча.

Бо якщо дивитись суто в цій площині (тільки оцих критеріїв, а не правдивості наповнення), то нещодавно Трамп USAID розганяв.
Ще є Сорос
https://www.golosameriki.com/a/george-s ... 15169.html
І купа куп різних організацій країн Заходу від держав та окремих філантропів.
detroytred
 
Повідомлень: 25431
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:37

  Hotab написав:_hunter
Так я тебя и стал песочить как раз после того "23 выключно"


А, типу недостатньо позахищав бігунця? :lol:
Ну так пора тобі згадати про свій військовий обовʼязок, досить ховатись все життя))

Не то, что бы "недостатньо"... Качество оказанных услуг -- такое себе :(

Я ж писал уже: пока есть у страны надеждный обоз, всеми силами трымающий фронт - я думаю, рано еще :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 10470
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:38

  холява написав:https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2025-09-06/u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidpravlyaty-dodomu-prydatnyh-do-sluzhby-ukrayintsiv/350714
У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців

Пздц куянтеру))
Буде копати , почне з базових навичок 😅

Качество оказанных услуг -- такое себе :(



Таке сказати в обличчя захисникам ясна справа що не наважиться .. 500 євро в стоматолога то небагато 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 10:51

  холява написав:https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2025-09-06/u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidpravlyaty-dodomu-prydatnyh-do-sluzhby-ukrayintsiv/350714
У Німеччині запропонували відправляти додому придатних до служби українців


Зміна пріоритетів. Заміна точки прикладання зусиль з українців на росіян.

*Европарламентарии предполагают, что в связи с ужесточением в России закона о воинской повинности может увеличиться число прошений о предоставлении убежища в странах Европейского Союза. Авторы письма считают обязанностью государств ЕС предоставление защиты и убежища россиянам, которые отказываются по убеждениям от военной службы.*
https://www.golosameriki.com/a/meps-sto ... 12289.html

Українців додому воювати. Росіян (не бажаючих воювати проти України) до себе. Відповідно гроші, які йшли на перших, підуть на других.


Гутаперчиві європейці.
Справжній оплот європейських цінностей.

Шість базових цінностей Європейського Союзу.
Під головними цінностями Європейського Союзу може підписатися кожний українець. Це свідчить про те, що ми вже є частиною ЄС, принаймні – ментально.
Світогляд Європейського Союзу ґрунтується на шести основних цінностях:
https://www.vin.gov.ua/news/eukraina/50 ... o-soiuzu-2
detroytred
 
Повідомлень: 25431
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:02

  Hotab написав:candle645

отримав "повістку без дати" від військома і зміг проухилятися до 60 років, в той самий час як інший по-суті такий самий військом тебе мобілізував


Дешева маніпуляція. Долярека забирали, бо не було навіть 40років. Будівельника не брали, бо 55+ .
І це єдина причина.

Якщо чесно, в якості єдиної причини звучить неправдоподібно.
В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Зараз і 59 беруть.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2336
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:03

_hunter
Некачественно, очень некачественно оказанная услуга


А оплачена як?)
Скільки з подачок щольца перераховано на ЗСУ ? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
