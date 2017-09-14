ще раз - це ти шукаєш заробіток біля дзеркала. хто цікавить мене - ти можеш лише здогадуватися а дівчата/жіночки тобою цікавляться, на відміну від мене?
Те що таки повернули пошук це СУПЕР. Але коли врешті повернуть можливість давати подяки за повідомлення в цій гілці?
Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.
Я 2 недели не только не писал на форуме, но даже и не заходил.
Почту сейчас ещё раз проверил - у меня такого письма нет.
Келлог: "Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию"...
Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России... "Да," — сказал он...
Белый Дом (Хассетт): "Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения"...
Глава минфина (Бессент): "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам"...
Україна зможе тримати оборону ще 2–3 роки, — The Wall Street Journal
??? Бо це тільки з боку рфії було про буферну зону, від європейців не було.
Орбан: "Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон"...
Кава в Криму вже була, то тепер буде чай?))
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.
Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.
"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР.
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
