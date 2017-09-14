|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40
katso написав: BeneFuckTor написав: jump написав:
лицемірне мудло
Та а чому лицемірне, що з віком важче роботу шукати, бо не такий дурний безкоштовно працювати?
Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"
Не правда: зараз час працівника. За минулий місяць середня біла зарплатня на руки у моїх була вдвічі вища за середню по країні. Працювати нема кому. До війни толковий працівник був штучним товаром. Зараз взагалі про них лише легенди ходять. Вже готовий навчати з ноля. Нікого нема. По всіх галузях. Співпрацюю додатково з волонтерами, що опікуються впо - ні жінок, ні чоловіків на роботу нема. Плюс до цього з відділом в ОВА, що займаються ветеранами та тіми, хто був у полоні.
Хоч би хто сказав що не достатня з/п, графік, умови. Просто тиша. Фронт не близько. ЗП біла, соцпакет
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40
flyman написав:
[
зберай дрони, мий кабончики, відсвічуй в теплік в окопі, а не закорон відрядження
І бойового робота
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40
thenewepic написав: fox767676 написав:
дай б-г війна зупиниться - буде агфністан, у кращому випадку бангладеш
звісно рейти впадуть до відповідного рівня
ось ще один провидець. _hunter
, цей пост підходить, чи тут недостатньо зрозуміло, що пропонує зрадофіл?
трехегрощовый переможник, ты зря на меня нарываешься
изувечу интеллектуально так что костей не соберешь
ты, халамидник задрыпаный, на каком основании себя лучше палестинцев считаешь ??
такие эропейцы раньше на пакистан обижались, доходит мееедленно реальное положение дел
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:55
thenewepic написав: andrijk777 написав:
Але це нічого. Час покаже що я правий
ахаха, добре, почекаємо. Можеш написати в одному повідомленні всі свої тези, щоб не шукати потім. Пройде час - звіримо.
А що ми будемо звіряти, якщо ти нічого не прогнозуєш?
Ти просто як папуга повторюєш - "треба воювати далі" чи в іншому варіанті + обзиваєш інших.
Я інтерпретую твою позицію(і інших турбопатріотів) як: "воюємо далі і переможемо(або звільнимо територію)"
. Я це заперечую.
Якщо ні - то озвуч свою позицію(прогноз) щоб коректно її заперечив(або не заперечив).
Я дійсно не розумію яка ціль опору. По-моєму 3,5 років опору цілком достатньо. Далі буде тільки гірше(вже 2,5 років - тільки гірше).
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:58
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Влада вже віддала їх в розход, як їх можна віддати в розход ще раз?
Що таке влада?
Якщо четверо пяних вурдалаків гвалтують твою дівчину а ти нічого не можеш зробити то це чия вина?
Вурдалаків?
Твоя?
Чи влади ?
Ти ж в курсі що влада складається з таких як ти в тому числі....
Ні, я не влада, не фантазуй.
По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
У нас уже диктатура чи ні?
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:18
Hotab написав:flyman
відсвічувати в окопі в тепліку - інваліди
Долярек собі приписує діагнози з 40 років
Ти з 50 себе списав, і це ще дєло не пробували знайти
А вони в 55-60 здорові.
Вони - "ще старої закалки!"
Вони - вирощені на справжньому хлібі, молоці, кефірі, м'ясі!!!
А не на тій хіматурі, що зараз в кожному продукті напічкано!
Так що тими дідуганами - ще поля орати можна!
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:20
fox767676 написав:
трехегрощовый переможник, ты зря на меня нарываешься
изувечу интеллектуально так что костей не соберешь
ты, халамидник задрыпаный, на каком основании себя лучше палестинцев считаешь ??
ти хотів показати інтелект, а показав лише своє хамство. Боюсь, якщо далі будеш продовжувати в такому стилі, "інтєлєктуально ізувєчіш" тільки себе (якщо ще не зробив цього).
andrijk777 написав:
"воюємо далі і переможемо(або звільнимо територію)". Я це заперечую
ти заперечуєш, що можна досягти іншого результату, ніж капітуляції? Що раша така сильна і завжди перемагає?
andrijk777 написав:
то озвуч свою позицію
моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.
andrijk777 написав:
вже 2,5 років - тільки гірше
як саме 2.5 роки тому могла закінчитися війна, що зараз гірше?
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:21
Shaman написав:
andrijk777
все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас.
Президент це визначив чітко та однозначно (нещодавно наштовхнувся в інтерв'ю, кажись, італійці).
Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо.
Але...
Навіщо і чому Буданов оте навів?
Ви вказуєте на рфія поклала мільйон людей, так і на це Буданов чітко навів -- за необхідності рфія проведе мобілізацію.
І так по всім пунктам, які повинні привести до покращення перемовних позицій, Перемоги.
Навіть коли ведучий закинув про чорних лебедів й то накрутив..
Ви от форумчанам ("зрадофілам") закидаєте. На хфорумі нехай з сотнею учасників.
А тут отака посадова особа й отаке...
По суті сказав а-ля "в самурая нема цілі, а є тільки шлях".
Імхо. Або це було ІПСО для ворога, партнерів. Або ситуація дійсно безвихідна. Або хз, може підштовхнути владу до якихось? дій хотів. Хз.
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:23
andrijk777 написав:
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура)
владу у нас критикують всі, кому не лінь. Але критикувати владу - не те саме, що схиляти до капітуляції.
