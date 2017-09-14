RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15061150621506315064
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:39

  thenewepic написав: схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?

а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в чому принципова різниця в визначенні маріонеточності?
в тому, що маріонетка ставиться зверху, без виборів. Тому на маріонетку є важіль впливу - якщо не буде слухатись, її знімуть, так само, як поставили. У нас уряди формувались виборними парламентами.

Відстоювання чужих інтересів не завжди прояв маріонеточності. От, наприклад, Орбан відстоює інтереси Москви не тому, що він її маріонетка, а тому, що йому це вигідно. Стане не вигідно - він завтра змінить позицію на протилежну. Маріонетка так не може.
thenewepic
 
Повідомлень: 334
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В нас менше диктатури ніж в білорусії?
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
  Banderlog написав:Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
thenewepic
 
Повідомлень: 334
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15061150621506315064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307933
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 986505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.