а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу?
Додано: Вів 09 вер, 2025 03:39
Додано: Вів 09 вер, 2025 03:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в тому, що маріонетка ставиться зверху, без виборів. Тому на маріонетку є важіль впливу - якщо не буде слухатись, її знімуть, так само, як поставили. У нас уряди формувались виборними парламентами.
Відстоювання чужих інтересів не завжди прояв маріонеточності. От, наприклад, Орбан відстоює інтереси Москви не тому, що він її маріонетка, а тому, що йому це вигідно. Стане не вигідно - він завтра змінить позицію на протилежну. Маріонетка так не може.
Додано: Вів 09 вер, 2025 03:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
