Banderlog написав:В нас менше диктатури ніж в білорусії?
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
Banderlog написав:Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
Ви тільки вдумайтесь в ці слова - "посилення покарання для військових"!!! Тобто, військових, які служили вірою і правдою, ризикували життям і здоров'ям 1-2-3-4роки... - хочуть посилено покарати???!!! Бо бачите, десь нерозумне командування послало на тупе завдання/явну смерть солдат, а вони такі поганці не захотіли виконувати злочинний наказ?!
Бо закони явно ж по-дибільному пишуть - "спочатку виконай наказ, а тоді вже можеш його оскаржувати/звертатись в суд/доказувати, що ти не верблюд"🤦🏻🤦🏻🤦🏻 ... якщо, звичайно, якимось дивним чином виживеш...
jump написав:Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.
Якщо якимось чином виправили народжуваність - то ситуація не настільки критична. Проблема тільки в тому що воюємо далі, молоді тікають, народжують мало і ніяких надій на покращення в цьому питанні немає.
По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим. ...........
А тепер — висновки для нас ........
оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють
Не стал бы цитировать. Вопросы Пекар поднимает интересные, но статьи слабоватые (посмотрел и ссылки, которые он даёт в статье). Автор явно человек начитанный или, по крайней мере, "наслышанный". Не знаю, то ли этим у него и ограничилось, то ли пишет специально на таком уровне - рассчитано на идеологических работников, которым не особо важна точность и обоснованность, главное, чтобы "красиво" выглядело. В результате допускает явные искажения реальности. Так в данной статье говорит:
Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші
Багато тисячоліть тому на планеті виникло кілька великих цивілізацій, з яких дві найстаріші стали найбільш потужними – скоріше за все, просто тому, що раніше почали й встигли набрати темп. Назвемо їх умовно Заходом і Сходом. Захід постав у Середземномор'ї, а нині представлений Європою та її заокеанськими родичами. Схід народився в Китаї й об'єднував землі навколо себе.
Это, мягко говоря, не точно. "Багато тисячоліть тому ... виникло кілька великих цивілізацій". Виникло. Но Середземномор'я и Китай уверенно называть "двома найстарішими" достаточно спорно. В процитированной статье "висновки" никак не следуют их текста статьи. Подробнее обсуждать не буду.