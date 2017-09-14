Трамп проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею.
❗️Прем'єр Польщі Туск офіційно підтвердив, що на польську територію залетіли російські дрони.
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:37
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43
Студенти масово беруть академвідпустки, аби виїхати за кордон
Нова тенденція може вплинути на український ринок праці.
Студенти українських вищих навчальних закладів дедалі частіше оформлюють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон, повідомив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, якого цитує Судово-юридична газета.
За його словами, ця тенденція з’явилася після того, як уряд дозволив виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років.
"Рішенню уряду всього 12 днів, тому говорити про якусь масову проблему поки що не доводиться. Але тенденція, на мій погляд, не дуже добра. Студенти хочуть оформити академічну відпустку чи перейти на онлайн-навчання для того, виїхати. Це інформація від ректора одного з університетів", – повідомив Мірошниченко.
Він підкреслив, що відтік молоді вже відчувається на ринку праці.
"Бізнес відчуває значну нестачу працівників, особливо кваліфікованих. Він інвестує у перенавчання та підвищення кваліфікації жінок, молоді, літніх людей та людей з інвалідністю. Дозвіл виїжджати 18-22-річним хлопцям може змінити ситуацію на ринку праці, але висновки робити зарано", – додав президент Конфедерації роботодавців.
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:48
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:15
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:17
Вот прямо _всем_? -- даже тем, которые из-за закрытых кордонов из страны выехать не могут? 🤔
-- разговор-то про это...
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:18
поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:25
Реакція Польщі та заходу взагалі була зрозуміла вже у 2010р, коли в рф було знищено літак з усім військово-політичним керівництвом Польщі. Всі зробили вигляд, що воно само сталося. І поляки теж.
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:27
всё грозное НАТО сидит портки стирает
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:30
Так само я не бачу на даний момент сценарію, яким ви аргументували -- захоплення України рфією.
Тобто мова була про гіпотетичні-можливі варіанти.
Під парагваєм мається на увазі не тільки демографічна складова, а й економічна, екологічна. З тривалістю війни зростає ескалація, руйнування. В бік якоїсь критичної межі.
До речі, ще один варіант:
Послухайте думку, яка пролунала на 19.30 + пару хвилин.
Якщо (коли) Україну загонять в кут, то...(це лише варіант). Тобто може не бути "а давайте красиво помремо".
Можливих сценаріїв багато. Якщо аргументувати одним, то не треба тоді відкидати інші.
