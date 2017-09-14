|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:18
Польша не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной БПЛА, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш.
"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал дипломат.
"Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится", — отметил Ордаш.
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:34
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
..........
Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.
.........
Разбираться надо именно по отчёту о результатах расследования, но там, действительно, для профессионалов.
А по видео Солонина...
Он вам не только про "штучно створений туман" расскажет.
Розбирайтесь, хто вам не дає?
Є краща(інша) версія - я уважно слухаю.
Ви спеціаліст по створенню штучного туману? Я хочу чути зауваження по суті а не бла-бла-бла.
Є прогнози погоди на той день. Немає там ніякого туману навіть приблизно. Туман - не настільки часте явище, і те що він був під час катастрофи - уже підозріло.
Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab
"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:37
detroytred написав:
...............
Да якось усі зірки на небі отак випадково зішлись, що в отакій ситуації опинились саме ми.
Буває((
Як там Блінкен сказав стосовно загрози повномасштабного нападу пу на Україну одразу після зустрічі в Женеві Байдена з пу: "Нехай (тільки) спробує! Ми готові!"
От тільки спитати в України чи готова вона, він якось забув мабуть.
Буває...
А зачем спрашивать у Украины?
"Куда ж ты денешься с подводной лодки?"
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:41
andrijk777
Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає.
Але головне не це. Головне - літак був підірваний
Це нагадує «намотати рулон бинта, потім презерватив , потім ще один рулон, потім ще презерватив, а головне щоб ніякого сексу».
Не надто багато умисних дій, коли одної бімби було б достатньо?
«Перестановка» навігаційних засобів трохи може ввести в оману, але на борту ці засоби вторинні. А первинні - це системи супутникової навігації.
А головне !!!! Є поняття DH - decision height (DA - decision altitude) , вона відома екіпажу, відповідно до його рівня підготовки, рівня аеродрому, і рівня літака. І при досягненні цієї висоти, якщо нема візуального контакту (тм) з runway, екіпаж зобовʼязаний
виконати go around. І не має права знижуватись в сліпу далі. Рівень підготовки екіпажу президентського літака з з/п кілька десятків тисяч дол на місяць не може допустити посадку в ліс, щоб там смоленський ATC (air traffic controller) з бодуна не розказував.
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:45
В видео Солонина несколько утверждений
1. Катастрофа была вызвана не вследствие некорректных действий экипажа.
2. Расследование проводилось "фиктивно" без привлечения зарубежных специалистов.
Там ситуация вроде бы следующая перед вылетом в самолет положили ящик с запчастями на 1,5 тонны который никто не проверял. Путин говорит (есть видео) что россия не имеет отношения к катастрофе "мы ж не знаем что там было на борту". Самолет с Качинским прилетал отдельно от другой группы высокопоставленных руководителей Польши, они были раньше. Потому что в Польше велась очень жесткая политическая борьба между двумя партиями. И бывший посол Польши (есть свидетельства) говорит что ему очень жаль что польские элиты раздроблены и он вынужден организовывать две отдельные делегации. И ему стыдно за это что нет единства.
Из всего выше версия такая подложили взрывчатку еще в Польше при приземлении ее взорвали а Путин помог "скрыть и фальсифицировать" результаты расследование в пользу одной из польских элит которая боролась с Качинским (Солидарность). И если все это расследовать то может выйти что поляки выйдут на самих себя
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:45
ЛАД написав:
Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab
"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.
Так, мене влаштовує. Я суперечностей не побачив.
Туман - не є ключовим фактором. Операція могла спрацювати і без туману(з туманом просто простіше обдурити пілотів). Це відео було десь років 10 тому, я не пам'ятаю вже нюансів.
Основна ціль операції - це не підірвати літак, це зробити елементарно(фактично поляки вже визнали що літак був підірваний, але зробили це 8 років після інциденту, ажіотаж вже давно впав, усі "забули"). Основна ціль зробити так щоб усі подумали що це звичайна авіакатастрофа. І це москалям чудово вдалось по-моєму. Прекрасна спецоперація.
З спеціалістами є проблема - вони можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані.
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:59
Hotab написав:andrijk777
Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає.
Але головне не це. Головне - літак був підірваний
Це нагадує «намотати рулон бинта, потім презерватив , потім ще один рулон, потім ще презерватив, а головне щоб ніякого сексу».
Не надто багато умисних дій, коли одної бімби було б достатньо?
«Перестановка» навігаційних засобів трохи може ввести в оману, але на борту ці засоби вторинні. А первинні - це системи супутникової навігації.
А головне !!!! Є поняття DH - decision height (DA - decision altitude) , вона відома екіпажу, відповідно до його рівня підготовки, рівня аеродрому, і рівня літака. І при досягненні цієї висоти, якщо нема візуального контакту (тм) з runway, екіпаж зобовʼязаний
виконати go around. І не має права знижуватись в сліпу далі. Рівень підготовки екіпажу президентського літака з з/п кілька десятків тисяч дол на місяць не може допустити посадку в ліс, щоб там смоленський ATC (air traffic controller) з бодуна не розказував.
Ще раз!!! Ціль операції не підірвати літак(це елементарно), ціль операції щоб усі подумали що це звичайна авіакастрофа.
Ок. Ваша версія? Пілоти набухались і посадили літак в ліс?
А якщо просто підірвати літак то невже потрібно аж 8 років розслідування щоб це встановити. По-моєму для спеціаліста це 1 день роботи.
Додано: Сер 10 вер, 2025 17:03
ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ...
Путін не зможе цим не скористатись ...
Додано: Сер 10 вер, 2025 17:15
andrijk777
Ок. Ваша версія? Пілоти набухались
Навряд чи. Помилки роблять і тверезі.
Нажаль тягнуть за собою всіх, хто сидить у них за спиною.
Додано: Сер 10 вер, 2025 17:23
