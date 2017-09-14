jump написав:Освітній насос: чому українська молодь потрібна європейським університетам У свіжому звіті ЄС проаналізовано дані станом на 2024 рік. На цей час в університетах країн Східної Європи та Балтії навчається близько 75 тисяч громадян України. Тобто кожен двадцятий іноземний студент в університетах Європи — з України .......... https://zn.ua/ukr/EDUCATION/osvitnij-na ... tetam.html
"веселі" часи наступають...хто ж залишиться у неньці
В первой ссылке есть более интересные цифры:
2024 року показник працевлаштування випускників європейських університетів становив 86,7%. У дев’яти країнах Європи цей показник перевищив 90%: на Мальті, в Литві, Словаччині, Польщі, Німеччині, Угорщині, Нідерландах, Естонії та Болгарії. В Україні ж, за даними національного моніторингу 2024 року, було працевлаштовано лише 55,23%, що значно менше за найнижчий показник у ЄС, який демонструє Італія, — 77%.
Ну и заканчивается статья, как всегда:
Наші діти — це найкоштовніший скарб, який має Україна. Наведені показники — це виклик уряду України, бо цей скарб потрібно зберегти, створюючи стимули для дітей навчатися в Україні або повертатися після навчання в Європі працювати додому. Завдання це складне, але відмовлятися від нього в жодному разі не можна — на кону майбутнє України.
Красиво и правильно, но как этого добиться, учитывая более высокий уровень жизни и цифры трудоустройства? Никакого решения в статье не предлагается.
По последним 2 ссылкам. Впечатление, что писали инопланетяне.
Саме тому, що навчання в Україні поки що відносно дешеве, в порівнянні із іншими країнами, кредити на ці цілі поки не так розвинуті. «Навчання в Україні не є настільки дорогим, як у інших країнах. У приватних вузах сума достатньо велика, а в державних університетах навчання не настільки дороге, щоб був попит на кредитування»
Да, "відносно дешеве". Но при этом умалчивают, что и зарплаты у нас "відносно дешеві", и во многих европейских странах обучение в вузах бесплатное (даже для иностранцев). И о кредитах на учёбу.
В Україні освітні кредити формуються на базі споживчих програм і поки залишаються нішевим продуктом.
Естественно, при наших ставках на кредиты по "споживчим програмам" и учитывая зарплаты молодых специалистов и приведенные выше цифры трудоустройства. Такой кредит будет брать только псих.
но сегодня не получилось "освободить" очередных пенсов...
1. Интересно, что вы хотели услышать? Могут быть разные точки зрения на убийство людей, при этом гражданских, при этом стариков, пришедших получить пенсию? У вас есть варианты? 2. Интересно, где находитесь вы? Если для вас это удивительное событие. Я в Харькове за 3,5 года уже как-то привык к регулярным прилётам и к жертвам в их результате. 3. Для чего вы появляетесь на форуме? Я не помню ни одного вашего поста по делу. И, кстати, вашего "мнения по поводу вчерашнего "освобождение" кацапами 24х донбасских пенсионеров в очереди за пенсией" я тоже не видел. Судя по вашему настойчивому интересу, вы одобряете и радуетесь?
ЛАД написав:........ Если вас влаштовує, то кто я такой чтобы спорить. Просто вы сами говорите, что специалисты "можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані." Но специалистов много. А один Солонин заангажований совершенно точно. Но вы ему доверяете.
Я не довіряю Солоніну. Я довіряю фактам які він(фактично не він) надав(там факти очевидні) + довіряю логічним цепочкам які він будує бо це просто логічно. Крім того я цікавився "альтернативними версіями" - їх немає. А офіційна версія не витримує ніякої критики, там купа нестиковок.
Доверяете вы именно Солонину. Для неспециалиста (какими мы с вами являемся) факты можно подобрать и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию. Будет выглядеть очень убедительно и логично. В таком случае есть 2 варианта - либо доверять официальной версии, либо садиться, тратить много времени (мы ведь не специалисты) и разбираться дотошно самому. Это, правда, не всегда возможно - надо иметь полную информацию и по параметрам катастрофы, и по чёрному ящику, знать характеристики и особенности самолёта и ещё много чего. Такие катастрофы исследуют специалисты разных профилей. А уж верить анализу явно ангажированного человека... Но, повторю, ваше право.
andrijk777 написав:Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт.
Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.
Смотрел этот выпуск Солонина. Основная мысль там в том, что расследование катастрофы проведено заинтересованной стороной без доступа других участников, при этом некоторые из установленных этим расследованием фактов противоречат логике и здравому смыслу. Что даёт основание предполагать, что всё так называемое расследование было подогнано под нужный ответ. Конечно, это не означает, что там вообще всё неправда. Неправды там ровно столько, чтобы получить нужный результат. А какой это результат, мы достоверно не знаем. Может, действительно, скрыть убийство, а может скрыть факт преступной халатности наземных служб, не имевших намерения убивать. А может вообще покрывали кого-то с той стороны (ведь результаты расследования были подписаны ещё и польской стороной). Но что можно сказать почти наверняка, особенно учитывая репутацию, так это то, что целью расследования точно не было установление объективных причин и обстоятельств катастрофы.
Я от дуже вірю в саме халатність наземних служб. Яку могли потім під час розслідування приховувати, щоб не компенсувати нічого. Цей аеропорт не тільки не міжнародний, а навіть не цивільний. Це військовий аеродром, який інколи приймав спеціальні рейси. Як було і з цим рейсом. У ATC мінімальні навички керувати рухом цивільних літаків по правилам ICAO, до яких привчені і звикли пілоти польського рейсу. Я майже впевнений що ATC відав все в руки екіпажу «ви все знаєте, я заважати не буду». Тим більше що там ще і мовний барʼєр міг бути, не факт що у ATC військового аеродрому була вільна англійська. Ну і не допоміг в критичний момент, коли екіпаж розгубився чи зробив помилку., не виконавши go around в необхідний момент.
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання
Для пошуку людей на будівництво Полтавська ОВА придумала креативний підхід.
Ряд приватних та навіть комунальних компаній могли отримати "критичність" в обмін на делегування своїх працівників для такого будівництва. Якщо відмовляються, то не отримують.
У чому схема? Ну, гроші на роботи списувалися на інших зовсім людей".
У 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині, однак замість укріплень були зведені "декорації", а щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/10/7530258/
Очень непатриотичное и прямо сказать пророссийское проплаченное фсб расследование трат этих тонн гривен. Тогда как в 25м и 26м году выходят новые модели Гелендвагенов и РейнджРоверов, которые сами себя не купят. И вообще - средняя зарплата на фронте выросла, а они воевать идти не хотят!