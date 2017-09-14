RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15087150881508915090
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:55

  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД
Как проконтролировать?


Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці.

Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.

Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"

Блин, а такая красивая агитка была...
_hunter
 
Повідомлень: 10514
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:55

  flyman написав:250 тис, в США є стільки військових, на кородоні Мексики лише шериф Техасу залишиться?
А Литва/Латвія/Естонія?


стурбованість та занепокоєння уже не в тренді :lol:
тепер модно дебатувати :P


"Умисне порушення російськими дронами польського повітряного простору та те, як ЄС може продемонструвати солідарність із Польщею, стане предметом надзвичайних пленарних дебатів за участю Комісії", – йдеться у повідомленні. :lol:
Дебати розпочнуться приблизно об 11:00.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7219942/

певно обговорюють довжину червоної доріжки у брюселі та дату запрошення фюрера :mrgreen:
jump
 
Повідомлень: 4992
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:15

  Hotab написав:ЛАД
Как проконтролировать?


Використання VPN видно навіть адмінам нашого форуму.
Думаю провайдер теж бачить і може «сообщіть куда нада».
Не знал.
Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці.
У нас і близько не така політика)
Да, не дотягиваем. Отстаём. :)
Но ничего. Это только означает, что есть куда развиваться.

«На войне правда — первая жертва»
Приписывается греческому писателю и поэту Эсхилу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35979
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15087150881508915090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308775
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (299)
11.09.2025 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.