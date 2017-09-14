flyman написав:
Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.
Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Блин, а такая красивая агитка была...
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:55
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:55
стурбованість та занепокоєння уже не в тренді
тепер модно дебатувати
"Умисне порушення російськими дронами польського повітряного простору та те, як ЄС може продемонструвати солідарність із Польщею, стане предметом надзвичайних пленарних дебатів за участю Комісії", – йдеться у повідомленні.
Дебати розпочнуться приблизно об 11:00.
певно обговорюють довжину червоної доріжки у брюселі та дату запрошення фюрера
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:15
Не знал.
Да, не дотягиваем. Отстаём.
Но ничего. Это только означает, что есть куда развиваться.
«На войне правда — первая жертва»
Приписывается греческому писателю и поэту Эсхилу.
