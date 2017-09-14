RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15087150881508915090
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:55

  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД
Как проконтролировать?


Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці.

Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.

Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"

Блин, а такая красивая агитка была...
_hunter
 
Повідомлень: 10514
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:55

  flyman написав:250 тис, в США є стільки військових, на кородоні Мексики лише шериф Техасу залишиться?
А Литва/Латвія/Естонія?


стурбованість та занепокоєння уже не в тренді :lol:
тепер модно дебатувати :P


"Умисне порушення російськими дронами польського повітряного простору та те, як ЄС може продемонструвати солідарність із Польщею, стане предметом надзвичайних пленарних дебатів за участю Комісії", – йдеться у повідомленні. :lol:
Дебати розпочнуться приблизно об 11:00.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7219942/

певно обговорюють довжину червоної доріжки у брюселі та дату запрошення фюрера :mrgreen:
jump
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:15

  Hotab написав:ЛАД
Как проконтролировать?


Використання VPN видно навіть адмінам нашого форуму.
Думаю провайдер теж бачить і може «сообщіть куда нада».
Не знал.
Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці.
У нас і близько не така політика)
Да, не дотягиваем. Отстаём. :)
Но ничего. Это только означает, что есть куда развиваться.

«На войне правда — первая жертва»
Приписывается греческому писателю и поэту Эсхилу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35979
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:36

  budivelnik написав:
  jump написав:«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
Не випускали - погано
Випускають-погано...
То що робити можновладцям - щоб було добре?

а щоб не робили - дехто буде лише критикувати та казати "все погано" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9749
З нами з: 29.09.19
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:41

Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликого резерву. :lol:

При цьому Шмигаль сказав, що змушений визнати: рівень мобілізації в Росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що ці втрати в п'ять разів більші, ніж в української сторони. :?

Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.

"Тож це виклик і це проблема", – додав міністр.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530359/
jump
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:48

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
У нас росс. каналы запрещены давно.

Це ж трохи не та заборона. Заборонили в кабельних мережах. Ніхто вам не забороняє мати «тарілку» і дивитись що хочете. І дійсно багато хто дивиться. А там саме це і заборонили.

Думаю наступний етап - заборонять старлінк. Щоб дивились лише те,,що провайдер вже відфільтрував. А не інагентів всяких

Заборона не та, но логика та же.
VPN они, вроде, уже запретили. Не знаю, правда, как это можно реализовать практически. Как проконтролировать?

чергова свідома брехня. в нас заборонена, та й не лише в нас нахабна брехлива пропаганді Раші - там немає об'єктивної інфо, одна брехня. в тому що дозволено, є різні точки зору - й в Україні, й в Європі, й в США. тут на форумі теж дехто різну маячню російською спокійно пише.

в Раші за такі дописи вже тупо саджають. строки навіть не сталінські 10, а й 15, й 17 років. дивитесь ви ЛАД російську пропаганду - що вам за це буде. й що буде на ТОТ, якщо доведуть, що дивишся. ЛАД, ви реально не розумієте різниці? чи цинічно маніпулюєте?

тому той, хто каже що в нас, в Європі та Раші пропаганда однакова - це або свідомий брехун, або просто довбень - відразу його за курсом руського корабля 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9749
З нами з: 29.09.19
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:49

  jump написав:Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликого резерву. :lol:

При цьому Шмигаль сказав, що змушений визнати: рівень мобілізації в Росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що ці втрати в п'ять разів більші, ніж в української сторони. :?

Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.

"Тож це виклик і це проблема", – додав міністр.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530359/

трохи не так - держава відчуває ці втрати. але влада публічно це не визнає, й продовжує посилати людей на смерть далі...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9749
З нами з: 29.09.19
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:59

Я щось з тими заборонами нічого не зрозумів))
Ну х з ним, з тим кабельним, з тою тарілкою...
В інтернеті ж є все!
В ютубі набираєш, що хочеш і дивишся, що хочеш!

В чім проблема?


п.с.
А непальці - молодці!
Мають сталеві яя і згуртованість!

Нам до них ще рости і рости...


"Непальці - зроблені не пальцем і не палкою!"© :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8633
З нами з: 18.03.21
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:06

  Shaman написав:
  jump написав:Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.
"Тож це виклик і це проблема", – додав міністр.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530359/

трохи не так - держава відчуває ці втрати. але влада публічно це не визнає, й продовжує посилати людей на смерть далі...

Имопртозаместят, у них есть резерв с избыточной рождаемостью в Узбекистане, Таджикистане и т.п.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 11 вер, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:08

  Shaman написав:
  jump написав:Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликого резерву. :lol:

При цьому Шмигаль сказав, що змушений визнати: рівень мобілізації в Росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що ці втрати в п'ять разів більші, ніж в української сторони. :?

Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.

"Тож це виклик і це проблема", – додав міністр.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530359/

трохи не так - держава відчуває ці втрати. але влада публічно це не визнає, й продовжує посилати людей на смерть далі...

Правильно питати чи можливо не відчути те, що ФНБ це формування 20 років вже пустий, газпром вже втратив навіть Угорщину, це десятиліття неможливості закупівель орківгазу Європою, також військові продажі впали до 0, наразі навіть те що обіцяли йде й розлітається в Україні. Анрій777 молодець там вже тишком друк фублів як факт відбувся. Десь молодий ЛАД, вже працює чи 3 чи 4 дні, а куй замість кредитів аграріям, неможливість технологій і посівних матеріалів вже веде до потенційних проблем з поїсти пенсіонерів ЛАДів. Цікаво чи навіть умовно з 40 до 75 років вони зрозуміють що великі заводи вже були нах нікому непотрібні років з 10як у їх 40, чи так і будуть репетувати як Франт що проїли есересерівське надбання...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5962
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15087150881508915090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9676)
11.09.2025 14:03
Ощадбанк (1064)
11.09.2025 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.