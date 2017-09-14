flyman написав:250 тис, в США є стільки військових, на кородоні Мексики лише шериф Техасу залишиться? А Литва/Латвія/Естонія?
стурбованість та занепокоєння уже не в тренді тепер модно дебатувати
"Умисне порушення російськими дронами польського повітряного простору та те, як ЄС може продемонструвати солідарність із Польщею, стане предметом надзвичайних пленарних дебатів за участю Комісії", – йдеться у повідомленні. Дебати розпочнуться приблизно об 11:00.
jump написав:«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
Не випускали - погано Випускають-погано... То що робити можновладцям - щоб було добре?
а щоб не робили - дехто буде лише критикувати та казати "все погано"
Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликого резерву.
При цьому Шмигаль сказав, що змушений визнати: рівень мобілізації в Росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що ці втрати в п'ять разів більші, ніж в української сторони.
Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили.
Це ж трохи не та заборона. Заборонили в кабельних мережах. Ніхто вам не забороняє мати «тарілку» і дивитись що хочете. І дійсно багато хто дивиться. А там саме це і заборонили.
Думаю наступний етап - заборонять старлінк. Щоб дивились лише те,,що провайдер вже відфільтрував. А не інагентів всяких
Заборона не та, но логика та же. VPN они, вроде, уже запретили. Не знаю, правда, как это можно реализовать практически. Как проконтролировать?
чергова свідома брехня. в нас заборонена, та й не лише в нас нахабна брехлива пропаганді Раші - там немає об'єктивної інфо, одна брехня. в тому що дозволено, є різні точки зору - й в Україні, й в Європі, й в США. тут на форумі теж дехто різну маячню російською спокійно пише.
в Раші за такі дописи вже тупо саджають. строки навіть не сталінські 10, а й 15, й 17 років. дивитесь ви ЛАД російську пропаганду - що вам за це буде. й що буде на ТОТ, якщо доведуть, що дивишся. ЛАД, ви реально не розумієте різниці? чи цинічно маніпулюєте?
тому той, хто каже що в нас, в Європі та Раші пропаганда однакова - це або свідомий брехун, або просто довбень - відразу його за курсом руського корабля
jump написав:Держава-агресор не відчуває жодних проблем із втратою 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина російських солдатів загинула, але вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. "Тож це виклик і це проблема", – додав міністр. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530359/
трохи не так - держава відчуває ці втрати. але влада публічно це не визнає, й продовжує посилати людей на смерть далі...
Имопртозаместят, у них есть резерв с избыточной рождаемостью в Узбекистане, Таджикистане и т.п.
Правильно питати чи можливо не відчути те, що ФНБ це формування 20 років вже пустий, газпром вже втратив навіть Угорщину, це десятиліття неможливості закупівель орківгазу Європою, також військові продажі впали до 0, наразі навіть те що обіцяли йде й розлітається в Україні. Анрій777 молодець там вже тишком друк фублів як факт відбувся. Десь молодий ЛАД, вже працює чи 3 чи 4 дні, а куй замість кредитів аграріям, неможливість технологій і посівних матеріалів вже веде до потенційних проблем з поїсти пенсіонерів ЛАДів. Цікаво чи навіть умовно з 40 до 75 років вони зрозуміють що великі заводи вже були нах нікому непотрібні років з 10як у їх 40, чи так і будуть репетувати як Франт що проїли есересерівське надбання...
🇧🇾🇺🇸 США знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа», заявив спецпредставник президента США Джон Коул, який прибув з візитом до Мінська, повідомила пресслужба Лукашенка.
Також за його словами США «дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю», цитує його BELTA. Крім того, він нагадав про телефонну розмову Трампа з Лукашенко, коли лідер США був в літаку на Аляску перед зустріччю з Путіним.
«Зняття санкцій (з «Белавіа»), про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, – це тільки початок», – додав він