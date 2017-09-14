Та він не включає дурня - він по житті такий дурак!
Letusrock написав:Є вчорашнє відео з Дніпра де четверо посеред вулиці просто пиз..ять руками і ногами чоловіка (не затримують, не пакують, не тягнуть кудись а просто пиз..ять), а той кричить на всю вулицю "в мене дитина - інвалід".
Давайте відео в студію - подивимось, як ще будуть незламники оправдовувати жорстоке поводження/побиття(катування?) з СВОЇМИ громадянами?
поки ми про одне говоримо, там ще й друге додалось і теж з Дніпра, де тітушки з рибалками так само пакують, і паралельно обіцяють робити є..ало свідку який мовчки знімає (і зверніть увагу Сибарит, не бикує) Перше відео тут https://t.me/kindzadza_ua/21234
Я розумію що ухилянтам не подобається, що їх відловлюють, але ж це очікувано. І абсолютно законно. А хочеться тобі мати в цій груповушці ще і поліцейського, ну то таке. Задовольняйся тим що маєш.
Hotab написав:Де і буде складена постанова Там на відео є військовослужбовці ТЦК і поліція, яка можливо не потрапила в кадр або зробила свою справу і поїхала далі 😅😅
Тільки підпанки можуть дивитись і не бачити. Як Лавров в 2014-му, чесне слово "видео вижу, а гдє доказатєльства?". ти зараз глузуєш точно так, як донбасята в свій час про "их там нет", слово в слово. До них карма прилетіла і до тебе прилетить.
Ти зараз кривляєшся, бо ти за лісом не бачиш дерев. Проблема не в тому, що процедурно комусь не дочитали права , чи поліцейські стояли на іншій стороні дороги і не підійшли. А в тому, що хитро зроблені думали що вони можуть забити на резерв+, на оновлення облікових документів на 4-му році війни «і нічєво мнє нє будєт». Он барабашов кривляється , так він знає, що він собі липового інваліда зробив. А думаєш без цього він би вистьобувався?? А ти як той кіт і ворона на борту літака…Які вістьобувались і їх обох викинули за борт - кіт, ти літати вмієш? - ні - так хулі ти вистьобувався?
метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, коли його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, правопорушника може бути доставлено до органів внутрішніх справ, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Там чітко вказано куди доставлення.
Туди, де і буде складено постанову А по статям ухиляння - це в ТЦК
Сорянчик, видно стару версію відкрив. Зараз уточню.
Хотаб Блін.. Сайт Ради відкрив лише до 212 статті. Потім Гугл почав випендрюватися робот не робот.
Добре. Беремо, що тцк є переліку місць. Тоді з доставкою куди? - до тцк - з'ясували.
Але залишається питання хто? Хто має повноваження затримувати та доставляти. *В свою чергу, стаття 262 «Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання» визначає, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України. Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 3 години.* https://sud.ua/uk/news/publication/3017 ... po-raznomu
Тобто треба мати де затримання, доставлення надано всл. Є таке? Якщо нема, то незаконно..
