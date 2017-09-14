Додано: Суб 13 вер, 2025 18:48

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Добавлю к вопросу о морали.

Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).

На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок. дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.

Ну что ж.

Поздравляю. Вы уже сравнялись с песикотом.

"віддавати Донбас" незручно, перебуваючи де завгодно. Тем более херсонские и запорожские земли.

Но вопрос стоит, не придётся ли позже отдавать ещё какие-то.

Из Краматорска беженцев пока не больше, чем из Харькова.

Много своих квартир передали жители западных областей беженцам их Харькова? Или не передали, а хотя бы поделили?

друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни.

И как же беженцы из Донецка, Бахмута, Авдеевки? Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни.И как же беженцы из Донецка, Бахмута, Авдеевки?

під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все. Мне глубоко наплевать на их потери чем больше, тем лучше.

Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете?

Мне как-то всё равно, что "основа Раші", важно, что этой основы ей хватает.

під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все. Мне глубоко наплевать на их потери чем больше, тем лучше.

Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете?

Мне как-то всё равно, что "основа Раші", важно, что этой основы ей хватает.

Наши налёты на НПЗ, безусловно, полезны, но все эксперты признают, что это не приводит к решающим последствиям, их достаточно быстро восстанавливают.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує. Утверждение так себе.

А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує. Утверждение так себе.

А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.

Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.

я про що й кажу - а то ви відхиляєтесь від теми - не треба пропонувати здатися, не перебуваючи на ТОТ. а взагалі маячня - що робити державній владі - питання складне. але чомусь забороняють пропонувати ідеї, якщо вони не про здатися.поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.у вас амнезія, чи не дай Боже деменція? я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати. ви так переймаєтесь про наклепи - але чомусь самі те й робите, що постійно на мене робите наклеп - якщо ви така стара, досвідчена людина - то можна вже було навчитися відповідати за словаце вам наплювати, а інші розуміють - що всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі. й ви це добре розумієте, але тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі...забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.ще один наклеп- це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає?