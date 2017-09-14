RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:39

  ЛАД написав: В случае авиакатастрофы причина не очевидна?

Нет, причина не очевидна. Тер. акт, птица, которая попала в двигатель.
  ЛАД написав:Не знаю, как это классифицируется - как несчастный случай?

В завистимости от установленной причины.
  ЛАД написав:Если "рештки розкидані", то нужны ещё уточнения насчёт "разрыва печени" или ещё чего-нибудь?
Для чего в данном случае устанавливать причины смерти? Осмотр тел ещё, может быть, нужен для установления фактов взрыва или пожара. Хотя всё это можно установить и по остаткам самолёта.

Шаман же доходчиво объяснил, что среди останков могут быть, к примеру, с огнестрелом. Другой вариант - на борт погружены мертвые тела.
  ЛАД написав:Но через годы с этим могут быть сложности - не сохранились. Не знаю порядок их утилизации/хранения.

Не понял, вы изменили свою точку зрения ? Суд.мед. экспертиза не нужна только в обсуждаемом случае ?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:50

  Shaman написав:........
и - а де відповідь? потім побачили, зрозуміли - виглядає не дуже, тому - це не відповідь.
Вы на время написания внимание не обратили?.
Я писал не "после", а одновременно с вами.
Поэтому прочитал ваш ответ уже после.
Ваших предложений для "реальних перемовин" так и не вижу.
Кроме повторения "по лінії фронту. або нападник повертав частково території". Правда, хорошо хоть так. Раньше вы требовали возврата территорий.
"окупація наших територій - це кричуще порушення міжнародного права, за яким ми жили", - сколько раз вы ещё об этом расскажете? Живите и дальше по "міжнародному праву". Если сил хватит.
Остальное таки "бла-бла-бла"

Лана Дзеркаль вважає - добре. я поки не вважаю. я вам декілька разів пропонував - сформуйте що мається на увазі - не можете навіть це. коли я прочитав, що срср погоджував фамілії міністрів - в нас цього не буде. кого погодять руські - Яника, Азарова, Медведчука та їх клевретів? дуже прошу. ні, якщо ми оберемо Залужного, то має бути Залужний. Зеленського - Зеленський. а Яника та Медведчука ніхто не обере

Финны и сами никогда после договоры не выбирали антисоветчиков. А СССР "погоджував фамілії міністрів" не всегда. Если мы выберем Яроша или Тягнибока, РФ, конечно, будет возражать.
О Финляндии материалов много. Какие-то ссылки я давал. Надеюсь, разобраться сами сумеете. Я сто раз объяснять не нанимался. За бесплатно.
А вот насчёт "я поки не вважаю" - это как раз то, о чём я писал. Когда это станет (если станет) "генеральной линией", то вы быстро переобуетесь и это "поки" исчезнет.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:56

  fler написав:
  ЛАД написав:При авиакатастрофе сомнений в причинах смерти нет.

Да что вы говорите! :shock:
  ЛАД написав: А смысл устанавливать "причины смерти", когда "рештки можуть бути розкидані". Вы полагаете, что "розкидані рештки" не достаточная причина смерти?

Чому ви такі впевнені, що рештки були розкидані саме внаслідок катастрофи, а не з метою заметення слідів після "навмисного вбивства"?
Чому польських експертів допустили на місце катастрофи лише після того, як там було все прибрано і встановити щось було практично нереально? Крім того, "рештки" надто довго не віддавали, не кажучи про те, в якому стані їх віддали. В інтернеті гуляла інформація, що тих, хто вижив на борту, добивали спецслужби. Якщо полякам вдасться довести, що це була операція спецслужб, то буде цікаво...

Я ни в чём не "впевнений". Но есть официально признанный отчёт. Всё остальное криминология.
"рештки були розкидані саме внаслідок катастрофи, а не з метою заметення слідів після "навмисного вбивства" - специально разрывали тела на части?
У вас богатая фантазия. Сценарии фильмов ужасов писать не пробовали?
В инете гуляет много информации. И о плоской Земле. И о рептилоидах.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 21:59

  fler написав:
  ЛАД написав:При авиакатастрофе сомнений в причинах смерти нет.

Да что вы говорите! :shock:

Если вы считаете, что вы способны выжить при ударе самолёта о землю на скорости 250-300 км/час, то я вам завидую.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:07

  tumos написав:
  ЛАД написав: В случае авиакатастрофы причина не очевидна?

Нет, причина не очевидна. Тер. акт, птица, которая попала в двигатель.
Это причина аварии, а не смерти. Вы же не напишите в заключении о смерти: "в результате попадания птицы в двигатель"?
Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.

  ЛАД написав:Если "рештки розкидані", то нужны ещё уточнения насчёт "разрыва печени" или ещё чего-нибудь?
Для чего в данном случае устанавливать причины смерти? Осмотр тел ещё, может быть, нужен для установления фактов взрыва или пожара. Хотя всё это можно установить и по остаткам самолёта.

Шаман же доходчиво объяснил, что среди останков могут быть, к примеру, с огнестрелом. Другой вариант - на борт погружены мертвые тела.
Ну-ну.
Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
  ЛАД написав:Но через годы с этим могут быть сложности - не сохранились. Не знаю порядок их утилизации/хранения.

Не понял, вы изменили свою точку зрения ? Суд.мед. экспертиза не нужна только в обсуждаемом случае ?
Не понял, в каком случае?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:08

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:При авиакатастрофе сомнений в причинах смерти нет.

Да что вы говорите! :shock:

Если вы считаете, что вы способны выжить при ударе самолёта о землю на скорости 250-300 км/час, то я вам завидую.

в житті трапляються різні випадки. але ви відкидаєте або перекручуєте те, що не вписується у ваші припущення. вам прямим текстом кажуть про випадки, коли людина загинула ДО самої катастрофи - чи ви це виключаєте? а взагалі
«Все сталося дуже швидко». Чоловік, який вижив в авіакатастрофі в Індії, розповів, як йому вдалося вибратися з літака
Сам Вішваш пояснив журналістам, що йому вдалося вибратися з-під уламків через отвір у фюзеляжі, пише BBC.

«Мені вдалося розстебнути ремінь безпеки, проштовхнутися ногою крізь той отвір і виповзти», — розповів чоловік.

Стюардеса, що вижила після падіння з висоти 10 км, померла у віці 66 років
Весна Вулович - володарка світового рекорду висоти для тих, хто вижив під час вільного падіння без парашута за версією Книги рекордів Гіннесса. Літак McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 367) вибухнув на висоті 10 тис. 160 м. Весна Вулович виявилася єдиною, хто вижив із 28 пасажирів і членів екіпажу після падіння уламків на землю. На момент катастрофи стюардесі було 23 роки.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:15

  ЛАД написав:
  tumos написав:
  ЛАД написав:Если "рештки розкидані", то нужны ещё уточнения насчёт "разрыва печени" или ещё чего-нибудь?
Для чего в данном случае устанавливать причины смерти? Осмотр тел ещё, может быть, нужен для установления фактов взрыва или пожара. Хотя всё это можно установить и по остаткам самолёта.

Шаман же доходчиво объяснил, что среди останков могут быть, к примеру, с огнестрелом. Другой вариант - на борт погружены мертвые тела.
Ну-ну.
Сколько на форуме людей с богатой фантазией.

фантазія в чому? що терористи при захопленні літака можуть когось вбити? дуже фантастичне припущення... й для виключення, підтвердження цього факту дослідження й проводять. напевне - спитайте в профільних спеціалістів, яка процедура. й ще є такий момент в авіакатастрофах - це ідентифікація. далеко не завжди так легко ідентифікувати хто є хто...

може той випадок, що ЛАД треба визнати - кудись вас не туди занесло? чи таки звернутися до профі 8)
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:24

Можете надеяться на такой случай. :wink:

  Shaman написав:......
фантазія в чому? що терористи при захопленні літака можуть когось вбити?
......
В данном случае было "захопленні літака терористами"?
"може той випадок, що треба визнати - кудись вас не туди занесло?"
чи таки звернутися до профі 8)
Профи составили отчёт об аварии. Может, вам стоит обратиться к отчёту, а не придумывать теории?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:28

  ЛАД написав:Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.

Формулировки в документе - Список кодів МКХ-10.
  ЛАД написав:Ну-ну.
Сколько на форуме людей с богатой фантазией.

Если бы только на этом форуме. ) Вспоминаю одну из версий в связи со сбитием южнокорейского боинга времен СССР. На борт были загружены
в качестве пассажиров мертвые тела.
  ЛАД написав:Не понял, в каком случае?

Вы утверждаете, что суд. мед экспертиза не нужна только в случае под Смоленском или это ваш общий подход к летательным средствам ?
суд. мед экспертиза останков была проведена РФ. И только потом польская сторона подняла вопрос об эксгумации.

https://www.pap.pl/aktualnosci/sledczy- ... katastrofy
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:33

  ЛАД написав:
Можете надеяться на такой случай. :wink:
  Shaman написав:......
фантазія в чому? що терористи при захопленні літака можуть когось вбити?
......

В данном случае было "захопленні літака терористами"?
"може той випадок, що треба визнати - кудись вас не туди занесло?"
чи таки звернутися до профі 8)
Профи составили отчёт об аварии.

руські профі такі руські. вони здається свого часу також склали звіт, хто розстріляв поляків у Катині. куди й летіли...

дивиться, коли впав літак, ніхто не знає чому - тому ми розмовляємо про процедуру, яка має виконуватися.

й ви пропустили головне - вина Раші значна - питання - це звичайний руський по.уїзм чи свідоме введення в оману польського екіпажу.
