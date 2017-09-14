RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:43

  tumos написав:
  ЛАД написав:Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.
Формулировки в документе - Список кодів МКХ-10.
Спасибо, но мне это не настолько интересно и нужно.

  ЛАД написав:Ну-ну.
Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
Если бы только на этом форуме. ) Вспоминаю одну из версий в связи со сбитием южнокорейского боинга времен СССР. На борт были загружены
в качестве пассажиров мертвые тела.
Согласен, фантазёров в мире хватает.

  ЛАД написав:Не понял, в каком случае?

Вы утверждаете, что суд. мед экспертиза не нужна только в случае по Смоленском или это ваш общий подход к летальным средствам ?
суд. мед экспертиза останков была проведена РФ. И только потом польская сторона подняла вопрос об эксгумации.

https://www.pap.pl/aktualnosci/sledczy- ... katastrofy
Спасибо за информацию.
Буду знать, что экспертиза таки проводилась. Не знал, что при авиакатастрофах она проводится. Вы меня убедили.
Поляки 15 лет думали? Интересно.

Но что вы хотите доказать, я так и не понял.
Обязательность проведения экспертизы? Сказали бы сразу, я бы вам поверил. Или вам хотелось поспорить?

Доказать, что верна версия Солонина (и не только его)?
Простите, но всё это не доказательства. Будут заключения специалистов, соглашусь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36072
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:47

  Shaman написав:...........
дивиться, коли впав літак, ніхто не знає чому - тому ми розмовляємо про процедуру, яка має виконуватися.
О процедуре вы не знаете ничего.
Так же, как и я.

й ви пропустили головне - вина Раші значна - питання - це звичайний руський по.уїзм чи свідоме введення в оману польського екіпажу.
Поговорите на эту тем с Hotab"ом. Если он захочет тратить время на эту бессмысленную беседу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36072
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:05

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
дивиться, коли впав літак, ніхто не знає чому - тому ми розмовляємо про процедуру, яка має виконуватися.
О процедуре вы не знаете ничего.
Так же, как и я.

й ви пропустили головне - вина Раші значна - питання - це звичайний руський по.уїзм чи свідоме введення в оману польського екіпажу.
Поговорите на эту тем с Hotab"ом. Если он захочет тратить время на эту бессмысленную беседу.

тобто з руськими профі, які підпишуть все, що їм скажуть - ви вже погодилися? останній випадок азербайджанський лайнер. але там - диво, частина людей теж вижила через професіоналізм пілотів - а не так, як планували руські - кінці у воду.

що там кажуть руські профі - зграя птиць?.. а що там руські профі казали про нідерландський Боїнг?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

руські знатні дипломати, завжди зроблять правильні кроки
Росія націлила Іскандер-М в Калінінградській області на Варшаву — осінтери
У рамках російсько-білоруських навчань Захід-2025 Росія розгорнула пускові установки Іскандер-М у Калінінградській області, націливши їх у бік Варшави, повідомив Мілітарний із посиланням на відео каналу Clash Report та осінтерів спільноти Кіберборошно.

Відео з Іскандером опублікував Clash Report, а осінтери спільноти Кіберборошно визначили, що воно було знято на автошляху E28, північніше населеного пункту Кудрявцево Калінінградської області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 вер, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 29.09.19
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:31

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:А умови...

Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.

Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками.
(Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей).
Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.

А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач...
(Це його слова).
______________________
І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").

А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова..
(Це ні добре, ні пагано. Це констатація).
Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
відносини між людьми в его части зависят от него как от командира. Он их определяет. Кроме того, у него есть возможность выбора людей. И оружия.
"Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником", - возможно, и нет. Хотя при достаточной твёрдости и мужестве часто удаётся.
Но проблема именно в том, что наличие отдельных отличных частей не обеспечивает отличную армию.
Так же, как Мадяр давно, когда ещё был командиром батальона или даже раньше приводил данные о количестве уничтоженных его подразделением целей в % от всех целей, уничтоженных ЗСУ. Цифры не помню, но достаточно большие. Если бы так работали все, то враг был бы уже разгромлен. Но проблема в том, что все так работать не могут. С одной стороны, не у всех такие возможности по матобеспечению и личному составу. С другой стороны, например, у пехоты не может быть такого количества уничтоженных целей, как у "Птахів Мадяра", а без пехоты, которая держит фронт, работа его подразделения, так же, как и артиллерии, просто невозможна. Враг его легко и быстро уничтожит.

ЛАД далі пропагує тему без варіантів, що маленька радянська армія має воювати проти великої радянської армії
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:36

Big Brother

Big Brother

  fler написав:
  _hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся

Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?

Big Brother знає
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 вер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Муха зібрав врожай винограду на дачі і прийшов на ніч глядя відфлудити все що за день набубнявилось.
Hotab
 
Повідомлень: 16309
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 23:55

Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36072
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 00:09

  ЛАД написав:Смешной у нас форум стал.
Вроде, все читают одно и тоже.
Но при этом одни обвиняют меня в капитулянтстве, другие в требованиях продолжать войну. :)

Мнение писателя не всегда отображает его точку зрения (с) 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16309
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
