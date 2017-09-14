RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15124151251512615127>
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:46

  ЛАД написав:
26-летний Родриго Жезус работает дизайнером интерьеров в компании, обслуживающей Airbnb и другие компании, обслуживающие туристов и иностранных резидентов. Развитие Лиссабона пошло на пользу его компании, сказал он, «но не мне».

Он сказал, что цены на жилье в Лиссабоне оказались ниже его ценового диапазона, и ему пришлось купить дом в другом городе. Его раздражало, что каждый раз, когда он заходил в магазин, люди обращались к нему по-английски из-за его рыжих волос.
.........
«Слышите шум строительства? Это Лиссабон сейчас: бедные иммигранты работают на строительстве элитного жилья для богатых», — сказала Ана Драго, бывший депутат парламента от левых, а ныне исследователь в области урбанистики.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/lisbon-funicular-crash.html

і? яке рішення? зупинити будівництво? відняти і поділити? чи що там у ліваків?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:09

  ЛАД написав:
26-летний Родриго Жезус работает дизайнером интерьеров в компании, обслуживающей Airbnb и другие компании, обслуживающие туристов и иностранных резидентов. Развитие Лиссабона пошло на пользу его компании, сказал он, «но не мне».

Он сказал, что цены на жилье в Лиссабоне оказались ниже его ценового диапазона, и ему пришлось купить дом в другом городе. Его раздражало, что каждый раз, когда он заходил в магазин, люди обращались к нему по-английски из-за его рыжих волос.
.........
«Слышите шум строительства? Это Лиссабон сейчас: бедные иммигранты работают на строительстве элитного жилья для богатых», — сказала Ана Драго, бывший депутат парламента от левых, а ныне исследователь в области урбанистики.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/lisbon-funicular-crash.html

В 26 років чувак купив власний загородній будинок. Все, зрада.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10162
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:17

  flyman написав:
  ЛАД написав:
26-летний Родриго Жезус работает дизайнером интерьеров в компании, обслуживающей Airbnb и другие компании, обслуживающие туристов и иностранных резидентов. Развитие Лиссабона пошло на пользу его компании, сказал он, «но не мне».

Он сказал, что цены на жилье в Лиссабоне оказались ниже его ценового диапазона, и ему пришлось купить дом в другом городе. Его раздражало, что каждый раз, когда он заходил в магазин, люди обращались к нему по-английски из-за его рыжих волос.
.........
«Слышите шум строительства? Это Лиссабон сейчас: бедные иммигранты работают на строительстве элитного жилья для богатых», — сказала Ана Драго, бывший депутат парламента от левых, а ныне исследователь в области урбанистики.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/lisbon-funicular-crash.html

і? яке рішення? зупинити будівництво? відняти і поділити? чи що там у ліваків?


взагалі не зрозуміло чому на цій гілці
а так да руде волося це в багатьох південих країнах включно з Україною - ознака панівної колись англосаксонської раси )) у поєднанні з незвичним стилем типу штани в клітинку, це вірний шлях що до тебе будуть звертатися англійською. У мене так було в Києві\Одесі декілька днів підряд
порішає чи риночек як у 2008, чи новий технологічний уклад у купі з новими полчтичними течіями націонал-соціалістичного напрямку. Європі треба почиститись ідеологічно, бо її навіть у купі з Вашингтоном вже ніхто в грош не ставить , чумазі індостанці нах посилають
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:19

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
26-летний Родриго Жезус работает дизайнером интерьеров в компании, обслуживающей Airbnb и другие компании, обслуживающие туристов и иностранных резидентов. Развитие Лиссабона пошло на пользу его компании, сказал он, «но не мне».

Он сказал, что цены на жилье в Лиссабоне оказались ниже его ценового диапазона, и ему пришлось купить дом в другом городе. Его раздражало, что каждый раз, когда он заходил в магазин, люди обращались к нему по-английски из-за его рыжих волос.
.........
«Слышите шум строительства? Это Лиссабон сейчас: бедные иммигранты работают на строительстве элитного жилья для богатых», — сказала Ана Драго, бывший депутат парламента от левых, а ныне исследователь в области урбанистики.
https://www.nytimes.com/2025/09/14/world/europe/lisbon-funicular-crash.html

В 26 років чувак купив власний загородній будинок. Все, зрада.


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5888944#p5888944
  Сибарит написав:Сидит мужик с удочкой, рыбу ловит. Вдруг рядом с поплавком выныривает лягушка.
— Мужик, а, мужик, можно я вокруг поплавка поплаваю?
— Ну поплавай...
Лягуха немного поплавала...
— Мужик, а, мужик, а можно я на поплавке посижу?
— Ну посиди...
Лягуха немного посидела...
— Мужик, а, мужик, а как тебя зовут?
— Ну Коля...
Тут выныривает вторая лягуха.
— Мужик, а, мужик, можно вокруг поплавка поплавать?
Первая лягуха ей:
— Иди, иди отсюда нафиг!.. Правильно я говорю, дядя Коля?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:24

flyman
Флайман, ти картоплю викопав?
Все поробив на дачі?
Ну так іди дівчину яку знайди, познайомся. Згадай що ти був «горяч» , коли в 40 років у бабушки орендував койкомісце і полицю в холодильнику. Філіпінки вже не буде. Ніколи! Треба вже прийняти те що маєш, і йти назустріч прокуреній шпалоукладчиці Ізольді Павловні з КарДач
Hotab
 
Повідомлень: 16319
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:В 26 років чувак купив власний загородній будинок. Все, зрада.


Що він там купиив - невідомо, в статті кривий переклад
"н сказал, что цены на жилье в Лиссабоне оказались ниже его ценового диапазона," - WTF???
У Лісабоні ціни дійсно значно виросли за останні роки, зависокі як для PIGS, через політику золтого внж
та напливу північних європейців де ще дорожче

Ціна за м2 на покупку квартири в центрі міста
5135.13 €
Ціна за м2 на покупку квартири за межами центру міста
3025.27 €
дешеве індустріальне житло будувати в Європі не комільфо, бо вона остаточно втратить свою бутиковість і буде мало чим відрізнятись від Азії
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Умови... Управлінці створюють умови.
Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.
І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
Дурень-думкою багатіє... ТМ Народна Мудрість(с)
Завжди і всюди - була еліта ... для якої нічого не жаліли і яка була КРАЩОЮ від інших....
Тому перше відділення. першого взводу, першої роти,першого батальйону - завжди було кращим ніж третє відділення, третьої роти , третього батальйону...
Що в армії , що в цивільному житті.

Тому притягувати за вуха взірцеву частину, з зірковим командиром...який САМОСТІЙНО обирає кого брати
З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно.
А в масштабах Держави - взагалі помилково.
В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... але в ній завжди є 5% Будівельників які в Україні живуть як середньостатистичний швед....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26995
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.
Якщо я маю можливість забезпечити кожну групу пікапом за 2,5 млн набити системами РЕБ під завязку, а не жебрати у волонтерів на чортопхайку яка більше ремонтується за мій рахунок ніж стоїть , дати можливість два дні з трьох- жити за 100 км від ЛБЗ і при цьому отримувати пять середніх по Україні - боюсь в СЗЧ піде половина діючого складу ЗСУ.... з метою до мене потрапити...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26995
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:38

  fox767676 написав:
  BIGor написав:В 26 років чувак купив власний загородній будинок. Все, зрада.


Що він там купиив - невідомо, в статті кривий переклад
"н сказал, что цены на жилье в Лиссабоне оказались ниже его ценового диапазона," - WTF???
У Лісабоні ціни дійсно значно виросли за останні роки, зависокі як для PIGS, через політику золтого внж
та напливу північних європейців де ще дорожче

Ціна за м2 на покупку квартири в центрі міста
5135.13 €
Ціна за м2 на покупку квартири за межами центру міста
3025.27 €
дешеве індустріальне житло будувати в Європі не комільфо, бо вона остаточно втратить свою бутиковість і буде мало чим відрізнятись від Азії

Стоит заметить, что
12% населения Лиссабона проживает в субсидируемом муниципальном жильё.
Не знаю, правда, какие там цены. И 12% это не очень много.
Интересно, где BIGor нашёл, что "В 26 років чувак купив власний загородній будинок"? Перевод там, действительно, корявый. Дом он купил в другом городе. Причём, не уверен, что имеется ввиду именно дом, а не квартира. Но в любом случае, "в другом городе" это не "загородній будинок". Если вам придётся ездить каждый день туда и обратно, тратить на это врем и бензин, только потому, что не можете себе позволить жильё по месту работы, то не уверен, что вы будете сильно рады.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36085
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... але в ній завжди є 5% Будівельників які в Україні живуть як середньостатистичний швед....

Ну і до чого ці "5% найуспішніших" (С) привели державу?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10162
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 15124151251512615127>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 992253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.