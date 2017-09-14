Від кінця серпня люди, які мають городи, починають збір врожаїв. Жартома цей період ще називають картопля-фест. Але після повномасштабного вторгнення збір врожаю, як і саме життя на Чернігівському прикордонні, відбувається в непростих умовах.
Олександр Артюшенко, староста Тур’янського старостинського округу, що розташовується неподалік кордону, розповідає, що спершу збирали озимину, овес, а потім уже картоплю.
«Якихось зовсім критичних ситуацій не було. Єдине, що трошки погода так підвела, бо були часті дощі. Але далі стало сонячно, то помолотили врожаї. Зернові в людей цьогоріч більш-менш нормальні. У кого кращі, в кого гірші, але це щороку така ситуація.
Були трішки ситуації, коли людям із безпекових міркувань радили не виходити на городи. Ситуації нечасті, і люди розуміють, як діяти. Десь трошки люди пересиділи та пішли собі далі працювати, але нічого критичного. Вкрай небезпечних ситуацій не було. Звісно, що тривожність була.
Ні для кого не секрет, що були такі випадки: шахеди летять, а люди копають картоплю. І врожаї збирати треба було, і ситуація така», – коментує «ЧЕЛАЙН» Олександр Артюшенко.
Більшість жителів прикордоння картоплю вже викопала. Але на городах ще лишилися морква, буряки й інша городина, яку збирають пізніше.
За словами старости, люди на врожаї не скаржаться. Вродило всього і достатньо. Місцеві навіть мають змогу поділитися вирощеним, коли волонтери проводять збори.
Натомість із реалізацією вирощеного на прикордонні традиційно непросто.
«Таких випадків в нас не було, щоб після повномасштабного вторгнення хтось до нас приїжджав купувати овочі. Бо на прикордоння з безпекових міркувань не дуже хочуть їхати.
Хоча буває, що місцеві люди за потреби купують в односельців картоплю. Наприклад, із якихось причин самі не вирощують, то купують в інших. Це рідкісні випадки, але трапляються.
Або люди возять картоплю в інші населені пункти, куди закупівельники приїжджають, і продають. Знаю, що до Березни возили, там картоплю приймають», – розповів Олександр Артюшенко.
Він і там не напрягався. Все що його зараз напружує, це несприйняття його. Про те, що тут говорять, йому сказати нема чого. Бо розуму замало. Про те, що пропонує він, ніхто не бажає з ним говорити. Можна йому б було просто читати, так в дитинстві недохвалене вимагає до себе постійної уваги. Тому все у нього зводиться до двох речей: - охати «як так?» - хамити
Пустишка, дурачок наш місцевий.
Ну то хто вам лікар?
Проте потреба у лікарю є лише у тебе.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 вер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Лізти в твій черговий вже вінегретний єралашище мені влом. В підміна предмету тебе макнув? Макнув. Гвіздок ти отримав? Отримав. Тому лісом..
Що від лурня взяти крім аналізі? і ті будуть неякісні.. Такий собі совковий не читал-но осуждаю...
detroytred написав:який результат досяг ти з іншими нашими 5% кращих за 30+ років - курі, зерно та махазин
1 Особисто я в кінці 5% - досягнув 50% від середнього рівня Швейцарії ,або 70% від середнього рівня США.... Ясно що як мінімум 3% - досягнули середнього рівня Швейцарії і перегнали середній рівень США. Тобто ми не чекали - ми ДОСЯГЛИ ВЖЕ і цим користуємось І при цьому знаходились в аналогічних з тобою умовах А от чого досягнув ти? і ті хто тебе слухає? 5% від рівня Швейцарії?- і така жеброта ризикне нас осуджувати? 2 Для тих хто повірив ждуну і економічному фанразеру що ХТОСЬ прийде і зробить.... Той хто почекає хорошого/правильного ще 20 років - той вже таким як є й залишитьс Той хто буде чекати 10 років - кудись там вибереться.. але толку буде мало адже Перших 5 років відкладаєш 20% .. - тобто ПОГІРШУЄШ своє життя на 20% Других 5 років реінвестуєш з капіталу+відкладаєш 5% ( щоб в сумі вийшло 20%)- вже погіршення всього 5% Третіх 5 років тільки реінвестуєш з капіталу - живеш так як би й жив Четвертих 5 років - забирає 30% доходу від капіталу - живеш на 15% краще ніж такий самий середньостатистичний Далі до смерті можеш витрачати прибуток з капіталу - живеш на 30% краще від жлуна..
Тепер розумієте чому перших 10 років критично?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 14 вер, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
До речі, Долярчеку 40+, а за нього батько ходив вирішувати щось в ТЦК з приводу Долярчика
пане Hotab, ви можете собі уявити, щоб за вас в 30+, ваш батько, кудись ходив ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 14 вер, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
І це каже ухилянт людині, яка була майже 3роки на фронті???! Ха-ха! Відсо-си, уйопок!😁
Hotab написав:знов відправлять капатись, тому зараз буде йти ва-банк, втрачати нічого
Ух-ти!)) А як ти вичислив/дізнався, що форум втратив свою цінність?
А я от вище запропонував ПОВЕРНУТИ цінність форуму, і що? Всім пох!
Ніхто не хоче відповідати ЧІТКО на ЧІТКІ питання?!
Ну то хто вам лікар?
я ... Ти у дуже скрутному становищі . Я не буду зараз тебе лаяти ,чи ображати .Ти сам доволі серьозно задумався над тим що сталось .Думаю що ти вже нудьгуєш за своєю частиною ,побратимами . Ти вже зрозумів що ніхто тобі на карту грошей не скине а той мульон гривней (чи більше ) притулити де небудь ЗАМАЛО ,тай в напарники до кого небудь зась . Бо через деякий час ти будешь все робити щоб відібрати бізнес .Та і хто візьме з вавою в голові не зрозуміло кого , час від часу теревенющего одну і теж думку . Я ГЕРОЙ . ....я тобі вже казав , сходи ну хочь до психолога ,так сказати "ВИВЕРНИ НУТРОЩ " .
Так і будеш кожного разу встрявати у бесіди ..хтось на дівані , хтось у сральні , а я герой........... тільки до киці сбіжав . Можеш ще в неї спитати , може відповість що ти не тільки форум задовбав.....
У мене батьки закінчились для мене в 16 років))
Це по своєму погано, але якщо «кошка бросіла котят» то вони покладаються лише на себе.