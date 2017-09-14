Додано: Пон 15 вер, 2025 16:40

АндрейМ написав: ЛАД написав: А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать.

И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например, Андрею М. Для подавляющего большинства это весьма тяжело.

Наладить нормальную жизнь в стране, конечно, можно, но как Вы предлагаете это сделать? Заменить людей другими людьми? Сколько ждать этой нормальной жизни? Я уже лет 25 жду, но ничего в Украине не меняется. А если ждать не хочется?



Вот, мне некомфортно жить рядом с такими пещерными людьми



Прохожий написав: АндрейМ(Ж) думаю опередил) АндрейМ(Ж) думаю опередил)



И ему же смешно. Он реально думает, что есть "женские" и "мужские" профессии. "настоящие" мужчины и женщины.



Есть общества, которые уже эволюционировали до того, чтобы не видеть в человеке его пол в первую очередь, а просто видеть человека, не приписывая ему какие-то качества; общества, в которых мужчины работают секретарями, нянями, а женщины пилотируют самолеты и охраняют границы. Вот, можно присоединиться к такому обществу, если оно согласиться тебя принять. А разные определители "настоящести" пусть соревнуются в том, кто из них самый "настоящий".



давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач. і це наочно доводять, для прикладу, результати в силових видах спорту у чоловіків і у жінок. сподіваюся хоч це ви заперечувати не будете, що вони суттєво різні? чи ви можливо і тут вважаєте, що жінки і чоловіки мають змагатися разом?чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили? а взагалі, маєте уявлення яку масу має улюблений "кабанчик" долярчика?чи багато ви особисто знаєте жінок, які в польових умовах зможуть щось зробити злетівшій/порваній гусянці на танку/самохідці чи на тому ж тракторі? та вони її від землі не відірвуть.чи багато ви особисто знаєте жінок які в при повній викладці (бронік, боєкомплект, хз ще шо там) зможуть хоча пройти сотню другу метрів?чи багато ви особисто знаєте жінок в польових умовах на вантажному авто поміняють колесо? ви уявляєте його масу?я таких, наприклад, особисто не знаю жодної. ні, вони десь є, але їх ніхто не бачив.я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять. і не тому, що руки якісь не такі чи не вміють, вони його просто, навіть витягнути з багажника для них це буде проблемою, тому що його маса буде кг 15, що для жінок вже немало.ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...?а ще когось тут називаєте печерними людьми і дикунами....