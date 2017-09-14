|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:48
detroytred написав:
За твоїми ж критеріями оцінювання:
В тебе власна Польща, то й ринок хороший.
Хтось вимушений був гастером, то й ринок паганий.
Що там про дурня , який не зрозуміє то збреше?
1 Варіант поганого ринку в якому є люди з власними досягненнями -скільки завгодно
2 Варіанту коли людям(усім) добре -а ринку погано- я не знаю
Може ти знайдеш ?
budivelnik
1
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:50
budivelnik написав: detroytred написав:
І знов тупенький єралашик про економічне змагання суто гравця по збільшенню капіталу з тими, хто грав в іншу гру.
Кумедний та дурний...
Ти сову на глобус не натягуй
Тупим є художник який металургу розповідає як правильно лити сталь
А коли БЮДЖЕТНИК(паразит на здоровому тілі економіки) розповідає Економічно успішному як треба було працювати...
це якраз і показує рівень мозкової діяльності військового мирного часу.
Єралашик побудований на брехні - підміні предмету.
Я не розповідаю тобі, як треба було працювати (тобі).
Ні слова.
Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Бо результати їх не успішні (кури-зерно... і ти з магазином...).
На противагу успішним результатам можновладців-управлінців-регуляторів Кореї.
detroytred
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:52
budivelnik написав: detroytred написав:
За твоїми ж критеріями оцінювання:
В тебе власна Польща, то й ринок хороший.
Хтось вимушений був гастером, то й ринок паганий.
Що там про дурня , який не зрозуміє то збреше?
1 Варіант поганого ринку в якому є люди з власними досягненнями -скільки завгодно
2 Варіанту коли людям(усім) добре -а ринку погано- я не знаю
Може ти знайдеш ?
Про те і мова, що не усім.
Що власна Польща в тебе, а не в усіх.
Ти хоч розумієш про що мова чи ото як з відсотками старлеїв тупиш?((
detroytred
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:57
budivelnik написав:
А поки фантазер дро..ь на умови які обовязково повинні створити можновладців- простий приклад
Є освіта
Можновладці створили умови по яким
а - є програма для кожного року навчання,
б - є місця навчання
в - є вчителі які знають кого коли і де вчити
г - є учні які знають де коли і що їх будуть вчити...
От тільки проблема
Умови створені для всіх ОДНАКОВІ... а на виході Будівельників 5% і фантазерів 95%..
З чого б це? Хто винуватий?
За 15+ років пояснень ти так і не допетрив, що виходів два:
- або сприятливі умови для середняків (тобто більшості). Тобто ще кращіумови необхідно робити;
- або оті 5% настільки потужні, що витягують усіх інших (середняків, більшість). Як ото Боїнги-БМВ витягують.
Але ти і Ко (якщо можновладців-управлінців-регуляторів до цих 5% включити) витягли тільки себе...
Бо спотужнічали лише на курі-зерно-махазин.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 16 вер, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:59
detroytred написав:
Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...
То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.
ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....
budivelnik
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:59
У Польщі дах будинка розвалив не дрон, а ракета з винищувача, — Rzeczpospolita
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 16 вер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...
То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.
ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....
Є така річ, як навчання та реал за віконцем.
Навчання показує, що можновладці-управлінці-регулятори реформують країни та через це отримують результат в країні.
Реал за віконцем показує, що наші можновладці-управлінці-регулятори дали отой... результат.
Ну і навіть знань зі школи цілком достатньо, щоб угледіти на чому ти будуєш оті свої єралашики.
detroytred
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:04
whois2010 написав: Xenon написав:
:mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!
❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект
Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.
хто сміявся з Флаєвих кавалєрок?
прийдеться панове ухилянти, переписувати майно назад з дружини/мами/тещі на себе
Letusrock
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:07
Banderlog написав: buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.
отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?
Авжеж нема. Чоловіка колєжанки забрали 1 серпня. Зупинили маршрутку і всіх перевіряли. В нього ВЛК не було пройдено. Зараз у новій бригаді, яка ще комплектується.
fler
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:09
fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
fler
