Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 08:17

  ЛАД написав:У вас есть другие источноки?
И другие сведения?

Кількість добровольців
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 08:50

Україну чекають важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться, - Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу"

президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови угоди. Але, за словами співрозмовника, остаточне рішення буде за Радою, Кабміном.

Водночас, Зеленський зазначив, що "будуть важкі рішення", якщо справи на фронті "будуть погані".

Окремо нардепи говорили про ситуацію із законом про НАБУ і САП.

Також депутати запитували про закон про "вічне ПЕПство". Зокрема, парламентарі питали про можливість послабити законодавство хоча б до такого рівня, як працює в Європі. Вирішили обговорити це питання ще раз у жовтні.

Зустріч відбувалась у форматі питання/відповідь.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/16/7531167/
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 09:18

  pesikot написав:PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну

так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи. А якщо обчислювати питомі показники по відношенню до природніх ресурсів (!) то ми не просто "лідируємо" (знизу) а на порядок випереджаємо конкурентів.
Звісно якщо рахувати суми хабарів в кеші чи відкатів по держ.закупівлях то ми в топі
В 2024 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо показників ВВП на душу населення в країнах Європи. Згідно з дослідженням, найбагатшою країною Європи та світу за рівнем ВВП на душу населення став Люксембург з показником 131 тис. доларів у 2024 році. Наступні позиції розподілили Ірландія та Швейцарія з результатами у понад 100 тис доларів. В цьому рейтингу Україна займає останнє місце з показником 5,6 тис доларів на душу населення у 2024 році.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 09:19

вони існують!

З інтернетів. Якось дуже оптимістично і в той же час зрозуміло, що на четвертому році повномасштабки, влада пиляє в космічних масштабах і нашо та перемога їй. "Від 30 до 35 відсотків фінансування, яке виділяється на фінансування "Програми розвитку БПЛА" розкрадається" - це при тому, що націнка у вартості між тим, що прокладки закупають і виробника і за якою ціною перепродають державі сягає 800%. Масштаби "бізнесу на крові" навіть оцінити не можна.
РАКЕТНЕ.
Як обіцяв, інформація про наші ракети у межах дозволеного.
Почнемо з "Фламінго".
а). Ракета існує.
б). Використовувалася у бойових умовах тричі, усі рази по окупованих територіях Украіни. Двічі задовільно, один раз ні.
в). Існує план "децентралізованого її виготовлення", вузли будуть виготовлятися у чотирьох країнах, Україні зокрема.
г). У розробці ракети брали участь спеціалісти з ВБ, Норвегії, України. Сама ракета - збірний конструктор з переважно західних комплектуючих.
д). Ракета виготовляється у штучних екземплярах. При достатньому фінансуванні та швидкому запуску підприємств у Європі реально досягнути випуску до 100 штук у місяць - інформація від данців та британців. Європейці, які приймають участь у створенні та виробництві ракет, наполягають на пріорітетном фінансуванні її виробництва та вважають її здатною суттєво вплинути на процес знищення об'єктів ОПК, логістики та нафтопереробної галузі рф.
"Довгий "Нептун".
а). Ракета існує.
б). Використовувалася 11 разів (підрахунок Пентагону та Нацрозвідки США). Невдалих два - технічні причини.
в). Розробляються більш потужні та далекобійні модифікації.
г). Ракетні комплекси та самі ракети "дорогі" у виготовленні, тому програма їх створення хронічно страждає від недофінансування. "Україна має дуже обмежений запас ракет "Нептун" і навряд чи здатна при збереженні наявного курсу української влади на пріоритетне фінансування "Програми розвтитку БПЛА" суттєво масштабувати їх виготовлення". Це від Розвідспільноти США.
"Сапсан".
а). Ракета існує.
б). Зафіксовано три застосування. Вдале одне. Невдалі - технічні причини. Виправляють.
в). Ракета "сира", на доведення до розуму потрібні гроші та час від місяця до декілька в залежності від фінансування.
г). Станом на зараз про серйозне масштабування виготовлення ракет мова не йде по тих же причинах, що й з "Нептуном" - ракетний комплекс та ракети дорогі у виготовленні, наша влада не вважає пріоритетом фінансування виготовлення балістичних ракет, віддаючи перевагу БПЛА.
Ракето-дрони "Пекло", "Лютий", Трембіта".
а). Існують.
б). Застосовувалися більше 160 разів (точної цифри від партнерів немає, немає статистики "вдало - невдало").
в). Технічно недосконалі - виправляються дефекти.
г). Німеччина та Франція готові не тільки "довести зразки до розуму" вищезгадані зразки, але й забезпечити фінансування їх виготовлення та виробництво вузлів зразків у своїх країнах.
Станом на зараз ситуація, яка почала виправлятися на початку весни, коли на розвиток "Ракетної програми" наша влада почала виділяти достатні кошти, повернулася у переважно минулорічне становище. Наша влада, після відносно вдалих ударів наших БПЛА по НПЗ та військових об'єктах ворога, знову "ставить" на виготовлення дешевих БПЛА у більшій кількості на шкоду "ракетній програмі", гроші на розвиток якої виділяються по залишковому принципу.
Заважає розвитку "ракетної програми" корупція. Нагадаю інформацію, яку давав у коментарях. По оцінках Розвідспільноти США (методологія підрахунку мені невідома) від 30 до 35 відсотків фінансування, яке виділяється на фінансування "Програми розвитку БПЛА" розкрадається і через купівлю неякісних зразків озброєння від фірм, зареєстрованих представниками представницької та виконавчої влади, і через завищення вартості зразків, що купуються.
Як резюме скажу таке. Наша влада не перестає працювати по принципу амеби, реагує тільки коли її штрикають - по іншому не вміє. Вічно вдалими атаки наших БПЛА не будуть, бидло теж вчиться, ну а масштабує виготовлення систем ППО, у тому числі перехоплювачів, більш швидкими темпами ніж ми. З однієї сторони я розумію, що результат потрібен тут і зараз, тому інвестують у його швидке "дронове" здобуття. Але відсутність стратегічного бачення майбутньої "повітряної війни" та небажання нашої влади інвестувати достатньо у "ракетне" майбутнє,, знову може зіграти з нами злий жарт - нам вкотре доведеться наздоганяти поїзд, що майже пішов, та героїчними зусиллями виправляти становище, у якому Держава опинилася з-за хронічних вищезгаданих вад наших владних "амеб".
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 09:20

  jump написав:Україну чекають важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться, - Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу"

Це які, "перемога по Дніпру" чи почнуть мобілізовувати клоунів з грантоїдами?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 09:21

Знову знесено декілька сторінок...

Свобода слова, йоптель!🤦🏻
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 09:25

Покращення життя вже і сьогодні©

  Letusrock написав:"перемога по Дніпру"
Ще трохи, і будемо казати - "та хоч би вже так..."
Бо переговорні позиції "покращуються" щодня >>>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:03

  whois2010 написав:
Як резюме скажу таке. Наша влада не перестає працювати по принципу амеби, реагує тільки коли її штрикають - по іншому не вміє.

Я це формулюю - виконують свої посадові (функціональні) обов'язки по мінімуму.
Штрички - це дії, які вимушують їх піднімати рівень трохи вище, ніж отой мінімум.

Але, імхо, штрички штука потрібна та дієва, але до принципових змін (до нового рівня) апріорі не може привести. Лише інструмент затикання дірок.

Тільки зміна мети в самих можновладців. Через:
- або цих старих можновладців самих переклинить і вони, як Куань, самі змінять свою мету;
- або накшалт американської окупаційної адміністрації (Японія і т.д.). Тобто під тиском зовнішніх сил;
- або по Мортимеру (до влади прийдуть, точніше "захоплять" владу люди з іншими цілями);
- або "еволюційно" через ... десятиліть. В лапках, бо ще невідомо в якому напрямку рух буде - еволюції чи деградації.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:07

whois2010
а казали в 2019 році розумні люди - кого ви обираєте? тепер смійтеся.

керівників все одно зараз не поміняєш - хоча так, поділитися владою має сенс, а не думати категоріями виборів й тягнути ковдру на себе...
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:10

  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну

так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи. А якщо обчислювати питомі показники по відношенню до природніх ресурсів (!) то ми не просто "лідируємо" (знизу) а на порядок випереджаємо конкурентів.
Звісно якщо рахувати суми хабарів в кеші чи відкатів по держ.закупівлях то ми в топі
В 2024 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо показників ВВП на душу населення в країнах Європи. Згідно з дослідженням, найбагатшою країною Європи та світу за рівнем ВВП на душу населення став Люксембург з показником 131 тис. доларів у 2024 році. Наступні позиції розподілили Ірландія та Швейцарія з результатами у понад 100 тис доларів. В цьому рейтингу Україна займає останнє місце з показником 5,6 тис доларів на душу населення у 2024 році.

ти ще дивися інфографіку по розміру тіньової економіки. необліковані гроші мають не лише чиновники, а й купа пересічних.

це по-перше, а по-друге - напевне, ми остання країна Європи, яка ніяк від Раші відчепитися не може? не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)
