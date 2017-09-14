_hunter написав:хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.
Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны [/quote] Легко. Финлядния не была окупирована, в хельсинках не сидело КГБ, влияние было ограничено требованиями политического нейтралитета. страны пигс, были отбитыми и до ЕС. Самая хорошая лакмусовая бумажка это таки Германия, которая прямо была поделена на две зоны влияния.
flyman написав:........... У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши. Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.
черговий наклеп? коли відповідати за слова будемо?.. а, ЛАД? .........
Это из серии: "На воре и шапка горит"? Я, вроде, не называл вас.
Я вполне верю, что вы не уклоняетесь от армии. Но и пока не на фронте. А как известно, место сидения определяет точку зрения. Или, "по-научному", бытие определяет сознание.
Что касается "против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши", так вы, вроде, не далее, чем вчера, отрицали, что вы прогнозируете нашу победу на основании того, что "Раша скоро развалится".
Shaman написав:хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.
Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны
Легко. Финлядния не была окупирована, в хельсинках не сидело КГБ, влияние было ограничено требованиями политического нейтралитета. страны пигс, были отбитыми и до ЕС. Самая хорошая лакмусовая бумажка это таки Германия, которая прямо была поделена на две зоны влияния.
Финляндия до войны была достаточно отсталой страной. Германия всего лишь пример и ещё одно доказательство того, что США были значительно богаче, чем СССР. Так с этим, вроде, никто и не спорит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 вер, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Екс-командир полку «Азов» Максим Жорін обурений тим, що в Україну масово завозять на роботу мігрантів. Він повідомив, що це неправильно стосовно військових:
Завозити зараз мігрантів - максимально неправильно з будь- якої точки зору. А в першу чергу по відношенню до українців, які зараз воюють. Поки наші громадяни на фронті, до них додому привозять іноземців, які очевидно будуть впроваджувати свої порядки, а не асимілюватись.
Водночас сержант запасу ППО Микита Бак упевнений, що обурюватися потрібно на ВП та Андрія Єрмака, який, за словами військового, використовує армію як «медійний щит»
jump написав:Екс-командир полку «Азов» Максим Жорін обурений тим, що в Україну масово завозять на роботу мігрантів. Він повідомив, що це неправильно стосовно військових:
Завозити зараз мігрантів - максимально неправильно з будь- якої точки зору. А в першу чергу по відношенню до українців, які зараз воюють. Поки наші громадяни на фронті, до них додому привозять іноземців, які очевидно будуть впроваджувати свої порядки, а не асимілюватись.
странный чувак он первый кричал против экономического бронирования, "все на фронт" ну так бизнес либо мобилизирован в зсу либо закрылся\в подполье\выехал а кто-то в тылу должен функционировать вся беда Украины в том, что слова ришучих инфантилов, не отдающих отчет о последствиях, принимают как руководство к действию
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 17 вер, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Екс-командир полку «Азов» Максим Жорін обурений тим, що в Україну масово завозять на роботу мігрантів. Він повідомив, що це неправильно стосовно військових:
Завозити зараз мігрантів - максимально неправильно з будь- якої точки зору. А в першу чергу по відношенню до українців, які зараз воюють. Поки наші громадяни на фронті, до них додому привозять іноземців, які очевидно будуть впроваджувати свої порядки, а не асимілюватись.
Водночас сержант запасу ППО Микита Бак упевнений, що обурюватися потрібно на ВП та Андрія Єрмака, який, за словами військового, використовує армію як «медійний щит»
та нормас, все буде Бангладеш, а там і до непальської революції недалеко, а потім вжух, експансія на Мск
Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів. https://epravda.com.ua/finances/mi-dosy ... nu-811725/
Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів. https://epravda.com.ua/finances/mi-dosy ... nu-811725/