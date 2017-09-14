jump написав:Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/
МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
andrijk777 написав:Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього" "Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками". https://focus.ua/uk/politics/724706-chu ... -ostannogo
andrijk777 написав:Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього" "Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками". https://focus.ua/uk/politics/724706-chu ... -ostannogo