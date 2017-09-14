По данным министерства здравоохранения, число японцев возрастом более ста лет по состоянию на сентябрь составило 99 763 человека, что является новым рекордом — и рекорды долголетия страна ставит уже 55 лет подряд. Из этого числа женщины составляют подавляющее большинство — 88 %.
виходить, якщо не загнувся від понадурочної роботи то житимеш на пенсії довго
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 вер, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.
Для того, чтобы был такой выбор, нужно, чтобы производством и распределением туалетной бумаги занималось государство. При этом, чтобы народ не задавал лишних вопросов, нужна жёстко навязываемая идеология и механизмы принуждения. Мы от этого ушли, и хорошо, что ушли. Да и та система вполне продемонстрировала свою несостоятельность. Можно было, конечно, попытаться увеличить налоги для вооружения, но велика вероятность того, что не было бы ни туалетной бумаги, ни оружия. Я большую часть жизни прожил в относительно нормальных экономических отношениях и об этом не жалею. Ну и история показывает, что прожить жизнь без войны - невероятная удача во все времена
smdtranz написав:лучше б уже для 50+ открыли границы, они хотя бы детей уже рожать не будут, пусть едут
тиждень-два тому писав на форумі те саме
P.S. Філіпінки би нарожали
Виїзд з України чоловіків 18-22 років підтверджує співзасновник клубу фахівців з кадрів HRD-club Дмитро Дегтяр. Під час проведеного клубом дослідження понад 70% респондентів відповіли, що рішення уряду вплинуло на їхню роботу негативно.
jump написав:Марченко: ми домовляємося, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових
Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів. https://epravda.com.ua/oborona/ukrajina ... mi-811834/
Творческое решение. Там, правда, насколько понял, речь идёт о "после войны". Но почему бы не прямо сегодня? Вот уж точно была бы экзистенциальная война. С врагом воюет наёмная армия - такое в истории бывало. Но вот чтобы эта наёмная армия состояла из своих граждан, а зарплату наёмникам выплачивало другое государство, это уже новое. Но и в мирное время содержание армии за счёт других государств это очень интересное решение. Украина будет абсолютно самостоятельной и независимой страной.
Shaman написав:не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?
Такие (часто хаотичные) действия - называются ИБД. И давно описаны в фольклоре в виде той же истории про перестановку кроватей... Так же эти микро-реакции показывают, что у принимающих решения людей - вообще ни малейшего понятия о происходящем в стране нет
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер добре знається, як імітувати роботу
ЛАД написав:С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.
Для того, чтобы был такой выбор, нужно, чтобы производством и распределением туалетной бумаги занималось государство.
Не совсем так. Это вполне решается распределением бюджета. На оборону можно выделять 0,5%, а можно 5%. Или даже больше. Вопрос с туалетной бумагой решится сам собой.
При этом, чтобы народ не задавал лишних вопросов, нужна жёстко навязываемая идеология и механизмы принуждения.
Нужно только наличие врага. Или хотя бы его образ. Как было во время холодной войны. У Запада был образ врага в виде страшного коммунистического СССР. У нас в виде такого же страшного империалистического Запада. Тратилось на оборону значительно больше, чем последние 10-летия и никто в Европе особо не пищал.
Мы от этого ушли, и хорошо, что ушли. Да и та система вполне продемонстрировала свою несостоятельность. Можно было, конечно, попытаться увеличить налоги для вооружения, но велика вероятность того, что не было бы ни туалетной бумаги, ни оружия. Я большую часть жизни прожил в относительно нормальных экономических отношениях и об этом не жалею. Ну и история показывает, что прожить жизнь без войны - невероятная удача во все времена
Несостоятельность "той системы" обсуждать не буду. Вопрос интересный, но не сегодня (сегодня он чисто теоретический) и не для этой ветки. Я при той системе прожил пока что больше половины жизни и тоже не жалею, вполне нормально жил, хотя и не богато.
Со 2МВ прошло уже ровно 80 лет. Европе (кроме Югославии и Украины) такая удача выпала. При более умной политике могла выпасть и нам.
У 2025 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах
Кількість місць на бакалаврат у закладах вищої освіти в Україні перевищує реальну кількість студентів. Зокрема цьогоріч виші готові були прийняти 429 тисяч абітурієнтів, тоді як заяви на вступ подали лише близько 200 тисяч осіб.